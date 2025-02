Si el jamón ‘ta baboso ¡No lo comas! puede ser un riesgo para tu salud

Incluso cuando el jamón permanezca en refrigeración constante, eventualmente se cubrirá con una secreción, de tacto baboso. Eso, aunque lo laves, podría ser un problema para tu bienestar.

En la casa típica mexicana, parece que la solución es lavar el jamón y remover la baba, pues no parece haber indicios de contaminación, como el mal olor o un sabor rancio. Sin embargo, eso no significa que el jamón ya no este en recubierto de bacterias, que pueden ser un riesgo para la salud gastrointestinal.