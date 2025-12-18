Estos beneficiarios no podrán cobrar la Pensión Bienestar en 2026

Un nuevo año comenzará en escasos días y con ello, habrá una nueva oportunidad para registrarse o recibir alguno de los apoyos económicos parte de los programas sociales del Gobierno de México.

Bimestre tras bimestre, los beneficiarios reciben en sus cuentas del Banco del Bienestar el monto al cual se registraron, desde adultos mayores, mujeres entre 60 y 64 años de edad, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

Sin embargo, en caso de no cumplir con ciertos requisitos de permanencia y de acuerdo con las reglas de operación, las personas serán dadas de baja del programa.

TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA SER DADO DE BAJA EN LA PENSIÓN DEL BIENESTAR?

Las reglas de operación son claras, por lo que de no contar con los requisitos, el beneficiario será dado de baja al no contar con:

- Inexactitudes en la Información Personal: Cualquier información errónea al registrarse puede ocasionar la suspensión del servicio;

- No Cobro del Beneficio: La omisión de dos pagos consecutivos puede resultar en la cancelación del apoyo financiero;

- Duplicación de Datos: La presencia de información duplicada será sometida a una revisión minuciosa y podría ser eliminada;

- Falsificación o Alteración de Documentos: Modificar el documento oficial de cobro puede resultar en la cancelación inmediata del beneficio;

- Verificación de Datos en el Terreno: La autoridad llevará a cabo una revisión de la información in situ, lo que podría resultar en la exclusión por irregularidades;

- Cobros Indebidos o Simultáneos: Percibir apoyos de manera simultánea o realizar cobros indebidos resultará en la suspensión inmediata del beneficio;

- Fallecimiento: La pensión se da de baja si el beneficiario fallece, debiendo notificarse a la autoridad correspondiente;

- Suspensión prolongada: Si hay una suspensión del pago que supera dos bimestres consecutivos.

- Información falsa o documentos apócrifos: Proporcionar información falsa puede resultar en la baja del programa;

- Cambios de residencia al extranjero: La pensión se da de baja si el beneficiario cambia de residencia al extranjero;

TE PUEDE INTERESAR: SAT podría multar con hasta 11 mil pesos a estos contribuyentes sin Buzón Tributario habilitado



- Duplicidad en el registro: Se identifica y se da de baja si hay duplicidad en el registro de mayor antigüedad;

- No aclarar situación económica: Si el adulto mayor no aclara su situación económica como lo dictan las Reglas de Operación;

- No presentar declaración del monto recibido: Después de dos bimestres de apoyo económico, no presentar la declaración del monto recibido puede llevar a la baja;

- Recibir apoyos económicos de otros programas sociales: La percepción simultánea de apoyos de otros programas puede resultar en la baja;

- Suspensión del Padrón de Personas Derechohabientes: Si el adulto mayor es suspendido del Padrón, se da de baja;

- Baja por CURP en estatus de defunción;

- Quienes no recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres;

- Adultos mayores serán dados de baja porque no lograron ser localizadas por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.

Antes de darse de baja de algún programa social, la primera alerta de riesgo es la retención de pago: si en cuatro meses continúan las irregularidades, la Secretaría del Bienestar suspenderá el apoyo y en caso de que el problema persista se anunciará la baja definitiva.

Para evitar la baja de las Pensiones Bienestar, los beneficiarios deben revisar que sus datos estén actualizados en el Registro Nacional de la Población (RENAPO) y que no incumplan con las reglas de operación del programa universal. Si tienen todo en orden, asegurarán la dispersión del apoyo en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR

Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para:

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 200 pesos bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar;

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.