Subastan salvavidas del Titanic por más de 16 millones de pesos

El interés por el Titanic sigue intacto más de un siglo después de su hundimiento. Prueba de ello es la reciente subasta de un chaleco salvavidas original que perteneció a una sobreviviente, el cual alcanzó un precio cercano a los 777 mil euros (aproximadamente 16 millones 317 mil pesos), superando ampliamente las expectativas iniciales.

La venta fue organizada por la casa Henry Aldridge & Son en Reino Unido, especializada en objetos históricos. El artículo fue adquirido por un coleccionista tras una puja que elevó considerablemente su valor estimado.

Una pieza única con historia

El chaleco salvavidas perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio ocurrido en 1912. Antes de abordar un bote salvavidas, utilizó esta prenda que hoy se convierte en una de las reliquias más valiosas asociadas al Titanic.

Características del salvavidas

El objeto destaca no solo por su procedencia, sino también por sus detalles:

- Cuenta con 12 bolsillos funcionales

- Incluye correas en hombros y laterales

- Está firmado por sobrevivientes del Titanic

- Se conserva como una de las pocas piezas originales en circulación

Este nivel de autenticidad fue clave para elevar su valor en el mercado de coleccionistas.

Precio récord en subasta

El salvavidas se vendió por 670 mil libras esterlinas, una cifra muy superior a la estimación inicial, que oscilaba entre 250 mil y 350 mil libras. En euros, el monto final ronda los 777 mil, lo que lo convierte en uno de los objetos más caros relacionados con el Titanic jamás vendidos.

¿Por qué alcanzó este valor?

De acuerdo con el subastador Andrew Aldridge, el precio refleja el interés sostenido por la historia del Titanic y sus protagonistas. Entre los factores que influyeron destacan:

1. La rareza del objeto

2. Su conexión directa con una sobreviviente

3. El valor simbólico del Titanic en la cultura global

4. La autenticidad certificada de la pieza

Además, se trata del único chaleco salvavidas del Titanic que ha sido subastado en más de 100 años, lo que incrementa su exclusividad.

El Titanic sigue generando fascinación

El hundimiento del Titanic continúa siendo uno de los eventos más estudiados y recordados de la historia moderna. Objetos como este salvavidas no solo tienen valor económico, sino también histórico, al representar testimonios físicos de una tragedia que marcó a generaciones.

Para coleccionistas e historiadores, estas piezas permiten mantener viva la memoria de los pasajeros y tripulación, así como comprender mejor las condiciones y decisiones que rodearon el desastre.