Tren Suburbano al AIFA: fecha de inauguración, estaciones y tiempo de recorrido

La inauguración del Tren Suburbano al AIFA está cada vez más cerca y se perfila como una de las obras de movilidad más importantes para la Zona Metropolitana del Valle de México. Luego de meses de retrasos derivados de pruebas de seguridad y certificaciones técnicas, autoridades federales confirmaron que el proyecto ya se encuentra en fase final. El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, informó recientemente que se realizó un recorrido de supervisión desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el que participaron dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banobras, Sedena y empresas operadoras.

¿Cuándo se inaugura el Tren Suburbano al AIFA? Aunque todavía no existe una fecha oficial definitiva, el Gobierno federal ha señalado que la apertura podría anunciarse en los próximos días. Inicialmente, el arranque estaba previsto para el primer trimestre de 2026, pero el proceso de certificación de la vía y las revisiones de seguridad aplazaron la inauguración varias semanas. ¿Por qué se retrasó la apertura? Entre los factores que retrasaron el inicio de operaciones destacan: - Certificaciones pendientes de seguridad ferroviaria - Validación técnica de la infraestructura - Pruebas operativas del sistema completo - Ajustes finales en estaciones y señalización La presidenta Claudia Sheinbaum explicó a finales de marzo que el proyecto aún esperaba autorizaciones clave para garantizar un servicio seguro. ¿Cuánto tardará el recorrido Buenavista-AIFA? Uno de los mayores beneficios del nuevo servicio será el tiempo de traslado. El trayecto completo entre Buenavista y el AIFA tomará aproximadamente 43 minutos, lo que representa una mejora considerable frente al traslado por carretera, especialmente en horas pico. Además, el sistema comenzará con: - 10 trenes cada 15 minutos - Horario de operación: 05:00 a 00:30 horas Esta frecuencia busca ofrecer un servicio continuo, eficiente y competitivo para viajeros diarios y usuarios del aeropuerto.

Estaciones del Tren Suburbano al AIFA El nuevo ramal tendrá una extensión de 23.7 kilómetros y contará con seis estaciones intermedias más la terminal aeroportuaria. Lista completa de estaciones: 1. Cueyamil 2. La Loma (antes Los Agaves) 3. Teyahualco 4. Prados Sur 5. Cajiga (antes Nextlalpan) 6. Xaltocan 7. Terminal AIFA El cambio de nombre en algunas estaciones respondió a solicitudes de comunidades locales y ejidatarios del Estado de México. ¿Por qué será importante este nuevo tren? La conexión ferroviaria al AIFA representa una solución estratégica para mejorar la movilidad regional. Entre sus principales beneficios destacan: - Reduce tiempos de traslado al aeropuerto - Disminuye congestionamiento vehicular - Mejora conectividad metropolitana - Beneficia municipios como Tultitlán, Tultepec y Zumpango

Además, fortalecerá la integración del sistema de transporte público con una alternativa más rápida, cómoda y sustentable. Con la inauguración cada vez más próxima, también se espera que pronto se anuncien detalles sobre tarifas, métodos de pago y operación completa del servicio. El Tren Suburbano al AIFA promete transformar la manera en que millones de personas se desplazan hacia uno de los aeropuertos más importantes del país.

Publicidad