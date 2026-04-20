$!Tarjeta Dorada vs INAPAM: qué es, quiénes pueden solicitarla y cuáles son sus beneficios en 2026

Este esquema se suma a las políticas públicas orientadas a este sector y busca ampliar las opciones de apoyo económico y social mediante descuentos y estímulos en servicios básicos.

En las últimas semanas, un programa social dirigido a personas adultas mayores ha comenzado a generar interés entre la población. Se trata de la Tarjeta Dorada , una iniciativa impulsada por el gobierno de Guerrero que, aunque comparte similitudes con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), presenta diferencias en su alcance, beneficios y cobertura.

¿QUÉ ES LA TARJETA DORADA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL INAPAM?

La Tarjeta Dorada es un programa estatal enfocado exclusivamente en personas adultas mayores residentes en Guerrero. Su objetivo es fortalecer la economía local de este sector mediante beneficios directos.

Principales diferencias:

- Cobertura: INAPAM es nacional; Tarjeta Dorada solo aplica en Guerrero

- Función: INAPAM también funciona como identificación oficial; la Tarjeta Dorada es un programa de beneficios

- Acceso: INAPAM tiene registro permanente; la Tarjeta Dorada depende de convocatorias

Ambos programas coinciden en que están dirigidos a personas de 60 años o más.

BENEFICIOS DEL INAPAM Y DE LA TARJETA DORADA

Los dos esquemas ofrecen descuentos en distintos rubros, aunque con alcances distintos.

INAPAM:

- Descuentos del 5% al 50% o más en alimentos y supermercados

- Rebajas en servicios de salud (farmacias, consultas, ópticas)

- Transporte público gratuito o con tarifas preferenciales

- Reducción de hasta 50% en predial y agua

- Acceso preferente o gratuito a actividades culturales

- Asesoría jurídica gratuita

Tarjeta Dorada:

- 50% de descuento en agua potable y predial

- 50% en licencias de conducir

- 35% de descuento en tenencia vehicular

- 30% en trámites del Registro Civil y de la Propiedad

- Entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan

- Convenios con más de 500 comercios

- Asesoría legal gratuita