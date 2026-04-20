Tarjeta Dorada vs INAPAM: qué es, quiénes pueden solicitarla y cuáles son sus beneficios en 2026

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/ 20 abril 2026
    Tarjeta Dorada vs INAPAM: qué es, quiénes pueden solicitarla y cuáles son sus beneficios en 2026
    La Tarjeta Dorada en Guerrero e INAPAM ofrecen descuentos a adultos mayores; conoce diferencias en cobertura, beneficios, requisitos y acceso en 2026. VANGUARDIA

Este nuevo programa ofrece descuentos y apoyos a adultos mayores; así se compara con la credencial del INAPAM

En las últimas semanas, un programa social dirigido a personas adultas mayores ha comenzado a generar interés entre la población. Se trata de la Tarjeta Dorada, una iniciativa impulsada por el gobierno de Guerrero que, aunque comparte similitudes con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), presenta diferencias en su alcance, beneficios y cobertura.

Este esquema se suma a las políticas públicas orientadas a este sector y busca ampliar las opciones de apoyo económico y social mediante descuentos y estímulos en servicios básicos.

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¿QUÉ ES LA TARJETA DORADA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL INAPAM?

La Tarjeta Dorada es un programa estatal enfocado exclusivamente en personas adultas mayores residentes en Guerrero. Su objetivo es fortalecer la economía local de este sector mediante beneficios directos.

Principales diferencias:

- Cobertura: INAPAM es nacional; Tarjeta Dorada solo aplica en Guerrero

- Función: INAPAM también funciona como identificación oficial; la Tarjeta Dorada es un programa de beneficios

- Acceso: INAPAM tiene registro permanente; la Tarjeta Dorada depende de convocatorias

Ambos programas coinciden en que están dirigidos a personas de 60 años o más.

BENEFICIOS DEL INAPAM Y DE LA TARJETA DORADA

Los dos esquemas ofrecen descuentos en distintos rubros, aunque con alcances distintos.

INAPAM:

- Descuentos del 5% al 50% o más en alimentos y supermercados

- Rebajas en servicios de salud (farmacias, consultas, ópticas)

- Transporte público gratuito o con tarifas preferenciales

- Reducción de hasta 50% en predial y agua

- Acceso preferente o gratuito a actividades culturales

- Asesoría jurídica gratuita

Tarjeta Dorada:

- 50% de descuento en agua potable y predial

- 50% en licencias de conducir

- 35% de descuento en tenencia vehicular

- 30% en trámites del Registro Civil y de la Propiedad

- Entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan

- Convenios con más de 500 comercios

- Asesoría legal gratuita

$!Tarjeta Dorada vs INAPAM: qué es, quiénes pueden solicitarla y cuáles son sus beneficios en 2026

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL DEL INAPAM Y LA TARJETA DORADA

El trámite es gratuito y presencial en ambos casos, pero con diferencias en documentación.

INAPAM:

- Tener 60 años cumplidos

- Identificación oficial vigente

- Acta de nacimiento

- CURP reciente

- Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)

- Fotografías tamaño infantil

- Contacto de emergencia

Tarjeta Dorada:

- Tener 60 años y vivir en Guerrero

- Identificación oficial (copia ampliada)

- CURP actualizada

- Comprobante de domicilio (máximo 3 meses)

- Formulario de solicitud

- Datos de un representante

- Fechas de registro y disponibilidad

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se puede tramitar en cualquier momento del año, ya que su registro es permanente en módulos de Bienestar.

En contraste, la Tarjeta Dorada no cuenta actualmente con convocatoria abierta en 2026, por lo que los interesados deberán esperar el anuncio oficial para nuevos registros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/fraudes-bancarios-golpean-mas-a-adultos-mayores-concentran-32-de-casos-FI19991664

ALCANCE DE LOS PROGRAMAS

Mientras el INAPAM mantiene una cobertura nacional con beneficios en múltiples sectores, la Tarjeta Dorada opera como un programa local enfocado en Guerrero, con apoyos dirigidos principalmente a servicios estatales y comercios afiliados.

Ambos programas forman parte de las estrategias dirigidas a personas adultas mayores para facilitar su acceso a servicios y contribuir a la reducción de gastos cotidianos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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