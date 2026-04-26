Tarjeta Rosa 2026: requisitos y cómo obtener el apoyo de 6 mil pesos

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/ 26 abril 2026
    Tarjeta Rosa 2026: requisitos y cómo obtener el apoyo de 6 mil pesos
    El programa Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato abrió una nueva etapa con registro digital y entrega bancaria. Foto: Especial

Conoce quiénes pueden solicitar el apoyo de 6 mil pesos, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite.

El programa Tarjeta Rosa 2026 continúa en Guanajuato como una de las estrategias de apoyo económico dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este año, el esquema presenta cambios importantes, principalmente en el proceso de registro y en la forma de entrega del recurso.

El apoyo económico consiste en 6 mil pesos anuales, distribuidos en dos depósitos de 3 mil pesos cada uno. El objetivo es fortalecer la economía de madres de familia que enfrentan dificultades económicas y brindarles acceso a servicios adicionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reforzaran-programas-sociales-en-coahuila-con-enfoque-en-alimentacion-y-becas-FE18944717

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Rosa 2026?

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Gobierno de Guanajuato.

Las solicitantes deben:

- Tener entre 25 y 45 años

- Ser madres de al menos un hijo menor de 15 años

- Vivir en alguno de los 46 municipios de Guanajuato

- Encontrarse en una situación económica vulnerable

La iniciativa busca beneficiar principalmente a madres solteras, jefas de familia y mujeres responsables del sustento de sus hogares.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Rosa

Para iniciar el registro, las interesadas deberán contar con documentación vigente y actualizada.

Los documentos solicitados son:

- Credencial para votar vigente

- CURP actualizada

- Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses

- Acta de nacimiento de la solicitante

- Acta de nacimiento de sus hijos

Es importante verificar que toda la documentación esté completa para evitar retrasos en el proceso.

$!El programa está dirigido exclusivamente a mujeres que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Gobierno de Guanajuato.
El programa está dirigido exclusivamente a mujeres que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Gobierno de Guanajuato. Foto: El Heraldo

Cómo hacer el registro en línea

Uno de los cambios más relevantes de la Tarjeta Rosa 2026 es que ahora el trámite puede realizarse de manera digital.

Paso 1: Descargar la aplicación oficial

Las interesadas deben ingresar a la aplicación oficial del programa o al portal habilitado por las autoridades estatales.

Paso 2: Crear una cuenta

Se solicita registrar un número telefónico y correo electrónico para generar un perfil.

Paso 3: Llenar el formulario

La plataforma pedirá datos personales, información familiar y detalles socioeconómicos.

Paso 4: Subir documentos

Los archivos deben cargarse en formato digital para que el sistema valide la información.

Si la solicitud es aprobada, las beneficiarias recibirán una notificación para recoger su tarjeta bancaria.

¿Cómo se entrega el apoyo?

El depósito se realizará directamente a través de una cuenta bancaria vinculada a la tarjeta. Esto permitirá retirar dinero en cajeros automáticos o realizar compras en establecimientos.

Generalmente, los pagos se realizan en:

- Junio

- Noviembre

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-bienestar-2026-estos-son-los-montos-actualizados-de-pensiones-y-becas-GL20098349

Servicios adicionales de la Tarjeta Rosa

Además del apoyo económico, el programa también ofrece:

- Atención médica básica

- Asesoría jurídica

- Apoyo psicológico

La digitalización del programa busca agilizar el trámite, reducir intermediarios y brindar mayor seguridad a las beneficiarias. Si cumples con los requisitos, es importante revisar los canales oficiales para completar tu registro correctamente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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