Terremoto en Japón: ¿qué es la escala Shindo y por qué no es igual a la Richter?

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y, debido a ello, cuenta con sistemas especializados para informar a la población sobre la magnitud y el impacto de los terremotos.

Luego del sismo de magnitud 7.1 registrado el 28 de julio de 2026, muchas personas notaron que las autoridades japonesas utilizaron tanto la escala Richter como la escala Shindo. Aunque ambas se relacionan con los terremotos, cada una mide aspectos completamente distintos del mismo fenómeno.

Mientras una determina la energía liberada por el sismo, la otra indica qué tan fuerte se sintió el movimiento en cada región afectada.

¿Qué mide la escala Richter?

La escala Richter fue creada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles F. Richter con el objetivo de medir la magnitud de un terremoto, es decir, la cantidad de energía que libera al producirse.

Se trata de una escala logarítmica, por lo que cada incremento de un punto representa un aumento de diez veces en la amplitud de las ondas sísmicas registradas y aproximadamente 31 veces más energía liberada respecto al nivel anterior.

Entre sus principales características destacan:

- Asigna una sola magnitud a cada terremoto.

- La medición se obtiene mediante registros de sismógrafos.

- Permite comparar la energía liberada entre diferentes eventos sísmicos.

Aunque en el ámbito científico ha sido reemplazada en muchos casos por la Magnitud de Momento (Mw), el término “escala Richter” continúa siendo el más utilizado por los medios de comunicación y el público.