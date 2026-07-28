Terremoto en Japón: ¿qué es la escala Shindo y por qué no es igual a la Richter?

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    Terremoto en Japón: ¿qué es la escala Shindo y por qué no es igual a la Richter?
    Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. FOTO: GETTY

Tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado en Japón, surgieron dudas sobre las escalas utilizadas para medir los sismos.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y, debido a ello, cuenta con sistemas especializados para informar a la población sobre la magnitud y el impacto de los terremotos.

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Luego del sismo de magnitud 7.1 registrado el 28 de julio de 2026, muchas personas notaron que las autoridades japonesas utilizaron tanto la escala Richter como la escala Shindo. Aunque ambas se relacionan con los terremotos, cada una mide aspectos completamente distintos del mismo fenómeno.

Mientras una determina la energía liberada por el sismo, la otra indica qué tan fuerte se sintió el movimiento en cada región afectada.

¿Qué mide la escala Richter?

La escala Richter fue creada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles F. Richter con el objetivo de medir la magnitud de un terremoto, es decir, la cantidad de energía que libera al producirse.

Se trata de una escala logarítmica, por lo que cada incremento de un punto representa un aumento de diez veces en la amplitud de las ondas sísmicas registradas y aproximadamente 31 veces más energía liberada respecto al nivel anterior.

Entre sus principales características destacan:

- Asigna una sola magnitud a cada terremoto.

- La medición se obtiene mediante registros de sismógrafos.

- Permite comparar la energía liberada entre diferentes eventos sísmicos.

Aunque en el ámbito científico ha sido reemplazada en muchos casos por la Magnitud de Momento (Mw), el término “escala Richter” continúa siendo el más utilizado por los medios de comunicación y el público.

$!Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y, debido a ello, cuenta con sistemas especializados.
Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y, debido a ello, cuenta con sistemas especializados. FOTO: APA

¿Qué es la escala Shindo?

A diferencia de la escala Richter, la escala Shindo fue desarrollada por la Agencia Meteorológica de Japón para medir la intensidad con la que se percibe un sismo en un lugar específico.

Esto significa que no calcula la energía liberada por el terremoto, sino los efectos que produce sobre las personas, edificios e infraestructura en cada ciudad o localidad.

Su clasificación contempla los siguientes niveles:

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5 inferior

- 5 superior

- 6 inferior

- 6 superior

- 7

Cada nivel refleja la fuerza de la sacudida y el posible impacto que puede ocasionar en una zona determinada.

¿Cuál es la diferencia entre la escala Richter y la Shindo?

La principal diferencia es que la escala Richter mide la magnitud del terremoto, por lo que cada sismo recibe un único valor, sin importar dónde se perciba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-eleva-a-5346-el-numero-de-personas-fallecidas-por-el-doble-terremoto-en-venezuela-NH22348959

En cambio, la escala Shindo mide la intensidad del movimiento del suelo en cada localidad. Por ello, un mismo terremoto puede generar distintos niveles de Shindo dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad del sismo, el tipo de suelo y las condiciones geológicas de cada región.

Gracias a este sistema, las autoridades japonesas pueden informar con mayor precisión qué zonas experimentaron los movimientos más fuertes y tomar decisiones rápidas para activar protocolos de emergencia y proteger a la población.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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