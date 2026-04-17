¿Tienes el cuello oscuro?... la peligrosa señal de tu cuerpo sobre esta condición médica

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 17 abril 2026
    ¿Tienes el cuello oscuro?... la peligrosa señal de tu cuerpo sobre esta condición médica
    Esta condición, conocida comúnmente como piel oscura o engrosada en el cuello, suele aparecer de forma progresiva VANGUARDIA/ARCHIVO

El cuello oscuro puede ser una señal de alerta de resistencia a la insulina u otros problemas de salud. Conoce qué significa y cuándo prestar atención

Para muchas personas, notar un oscurecimiento en el cuello puede parecer solo un tema de higiene o estética. Sin embargo, en varios casos, este cambio en la piel tiene un trasfondo médico que merece atención.

Esta condición, conocida comúnmente como piel oscura o engrosada en el cuello, suele aparecer de forma progresiva. No duele, no causa molestias evidentes, pero sí puede ser una señal silenciosa de que algo no está funcionando correctamente en el organismo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-tos-ferina-la-enfermedad-que-preocupa-a-mexico-por-letalidad-en-menores-AG20049854

Especialistas han identificado que este tipo de alteración cutánea puede estar relacionada con procesos internos, especialmente aquellos vinculados con el metabolismo. Por eso, más allá de lo visual, se ha convertido en un indicador clínico relevante.

RELACION CON LA RESISTENCIA A LA INSULINA

Uno de los principales factores asociados al cuello oscuro es la resistencia a la insulina. Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo pierde sensibilidad a esta hormona, lo que obliga al páncreas a producir más para mantener los niveles de glucosa estables.

Con el tiempo, este exceso de insulina puede provocar cambios en la piel, particularmente en zonas como el cuello, axilas o ingles. La piel se vuelve más gruesa, con un tono más oscuro y una textura aterciopelada.

“la peligrosa señal de tu cuerpo sobre esta condición médica”

Aunque no siempre significa un diagnóstico definitivo, sí es una alerta que no debe ignorarse. En muchos casos, puede ser uno de los primeros signos visibles antes de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2.

OTROS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR

Además de la resistencia a la insulina, existen otros factores que pueden contribuir a la aparición de manchas oscuras en el cuello. Entre ellos se encuentran el sobrepeso, desequilibrios hormonales y antecedentes familiares.

También se ha observado que ciertos medicamentos o condiciones médicas pueden desencadenar este tipo de cambios en la piel. En estos casos, el cuello oscuro funciona como una pista visible de un problema más amplio.

No todas las personas que presentan este síntoma tienen una enfermedad grave, pero sí es un indicio que invita a revisar hábitos y estado de salud general. La clave está en identificar si el cambio es reciente, progresivo o acompañado de otros síntomas.

CUANDO PRESTAR ATENCION A ESTA SEÑAL

El cuello oscuro suele desarrollarse lentamente, por lo que muchas veces pasa desapercibido hasta que el cambio es evidente. Es común que se confunda con suciedad, lo que retrasa su correcta identificación.

Si el oscurecimiento no desaparece con higiene normal o viene acompañado de aumento de peso, fatiga o antecedentes de problemas metabólicos, es importante considerarlo como una señal de alerta.

“El llamado es a revisar el calendario oficial y respetar las fechas asignadas”

Aunque esta frase pertenece a otro contexto, aquí refleja una idea clave: prestar atención a las señales y actuar con base en información confiable. En temas de salud, ignorar pequeños cambios puede retrasar diagnósticos importantes.

DATOS CURIOSOS

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-gobierno-de-sheinbaum-que-el-sarampion-va-claramente-a-la-baja-BL19744140

• Esta condición es conocida médicamente como acantosis nigricans• Puede aparecer también en codos, rodillas y nudillos

• Es más frecuente en personas con obesidad o predisposición genética

• En algunos casos, mejorar la alimentación puede reducir su apariencia

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Fracking a las Afores

Fracking a las Afores
true

¿Acabó la guerra en Sinaloa?

Si tras esto el agricultor decide aplicar menos fertilizante para ahorrar, la planta no se desarrolla igual y la cosecha será menor.

Sube 82% precio de fertilizantes en México por cierre en estrecho de Ormuz
Autoridades de Chiapas activaron búsqueda de Pablo Ruiz tras ataque en Cintalapa donde le amputó las manos a una mujer identificada como Ana Luisa, quien fue su pareja

Ofrecen recompensa de 500 mil pesos por Pablo Ruiz, acusado de amputar manos a su pareja en Cintalapa

El mes de abril de 2026 es el periodo en que contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor
Conocida como la “tos de los 100 días”, la tos ferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria.

¿Qué es tos ferina, la enfermedad que preocupa a México por letalidad en menores?
¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más
El Estadio Francisco I. Madero, casa de los Saraperos de Saltillo, luce renovado tras un proceso de modernización que busca mejorar la experiencia de los aficionados sin perder su esencia histórica.

Modernización del Estadio Madero en Saltillo: Saraperos presume nueva tecnología y campo en arranque de la LMB 2026