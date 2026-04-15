¿Qué es tos ferina, la enfermedad que preocupa a México por letalidad en menores?

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/ 15 abril 2026
    ¿Qué es tos ferina, la enfermedad que preocupa a México por letalidad en menores?
    Conocida como la “tos de los 100 días”, la tos ferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria. CANVA

México enfrenta una alerta de salud por enfermedad que ha encendido alarmas por su alta letalidad en niños menores de un año

Conocida como la “tos de los 100 días”, la tos ferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria conocida desde la Edad Media, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Aunque ha cambiado de nombre a lo largo de los siglos, su origen bacteriano ha permanecido inalterado. Este padecimiento, que parecía bajo control gracias a la vacunación, ha mostrado un repunte significativo en los últimos años, especialmente en México.

Mientras la atención pública y sanitaria se centra en en el brote de sarampión -la cual ya supera los 15 mil contagios-, otra enfermedad mucho más agresiva, avanzó con letalidad en 2025 al ser la causa de fallecimiento de 72 infantes de cero a 12 meses, el doble que en 2024.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-nacional-por-repunte-de-tosferina-en-coahuila-las-cifras-van-a-la-baja-GF20072567

El 90% de los decesos fueron bebés que no recibieron protección inmunológica en la etapa gestacional, mostrando no sólo una falla en la vacunación infantil, sino también en la salud materna.

A diferencia de otros padecimientos que han logrado ser erradicados, la tos ferina nunca se fue de México, pero su control pendía de un hilo: la vacunación.

En 2025 se registraron mil 596 casos confirmados de esta enfermedad bacteriana, tres veces más que en 2024, distribuidos en 31 de los 32 estados de la República, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En contraste con el panorama nacional, las cifras en Coahuila muestran un descenso importante. En lo que va del presente año, el estado ha registrado únicamente ocho casos de tos ferina, una cifra considerablemente menor a los 29 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tosferina-en-mexico-2025-muertes-de-bebes-se-duplican-baja-vacunacion-agrava-brote-y-enciende-alerta-sanitaria-BG19975242

¿QUÉ ES LA TOS FERINA?

La tos ferina es una infección altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas, como gotas expulsadas al toser o estornudar. Después de un período de incubación de entre una y dos semanas, los síntomas iniciales suelen asemejarse a los de un resfriado común: secreción nasal, fiebre moderada y tos leve. Sin embargo, con el tiempo, la tos evoluciona hacia episodios más severos, caracterizados por un sonido de silbido al inhalar después de un ataque de tos prolongado.

Estos episodios suelen ser más frecuentes durante la noche y pueden durar hasta 10 semanas, afectando actividades básicas como comer y beber. En bebés y niños pequeños, las complicaciones pueden ser graves, incluyendo episodios en los que la respiración se detiene temporalmente.

SÍNTOMAS Y ETAPAS DE LA ENFERMEDAD

Los síntomas de la tos ferina aparecen entre 7 y 10 días después de la exposición a la bacteria y evolucionan en tres etapas:

- Etapa catarral: Se asemeja a un resfriado común, con secreción nasal, fiebre leve y tos ocasional. Dura entre 1 y 2 semanas.

- Etapa paroxística: La tos se vuelve intensa y ocurre en ataques que pueden dificultar la respiración, provocando un sonido agudo al inspirar. Puede durar de 2 a 6 semanas.

- Etapa de convalecencia: La tos disminuye gradualmente, pero los síntomas pueden persistir durante varias semanas o meses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/calor-incrementa-presencia-de-garrapatas-y-riesgo-de-rickettsia-refuerzan-prevencion-en-saltillo-BB20038823

TRATAMIENTO Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LA TOS FERINA

El tratamiento de la tos ferina consiste principalmente en el uso de antibióticos para reducir la propagación de la bacteria. En casos severos, especialmente en lactantes, puede ser necesaria la administración de líquidos por vía intravenosa y cuidados intensivos.

La prevención, sin embargo, sigue siendo la estrategia más efectiva. Además de la vacunación, las autoridades de salud recomiendan medidas como evitar el contacto cercano con personas enfermas y reforzar la inmunización en mujeres embarazadas para proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida.

A nivel mundial, la tos ferina afecta anualmente entre 20 y 50 millones de personas, y provoca entre 20 mil y 40 mil muertes, principalmente en países en desarrollo. Los lactantes menores de seis meses son el grupo más vulnerable, especialmente aquellos que no han recibido vacunación o tienen esquemas incompletos.

En México, la vacunación es la principal herramienta para prevenir esta enfermedad. La vacuna pentavalente acelular, que protege contra difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis e influenza tipo B, se administra en cuatro dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Como refuerzo, se aplica la vacuna DPT a los 4 años.

A pesar de estos esfuerzos, la inmunidad conferida por la vacunación tiende a disminuir a partir de los siete años, lo que aumenta el riesgo de contagio en adolescentes y adultos. Estos últimos, aunque generalmente presentan síntomas más leves, son una fuente significativa de transmisión para lactantes no vacunados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crecen-en-2026137-los-casos-de-sarampion-BA19917464

FACTORES DETRÁS DEL AUMENTO DE CASOS DE TOS FERINA

Expertos han señalado varios factores que podrían explicar el aumento reciente en los casos de tos ferina:

1. Esquemas de vacunación incompletos: La cobertura vacunal insuficiente, particularmente en zonas rurales o marginadas, sigue siendo un desafío.

2. Pérdida de inmunidad: En personas con vacunación completa durante la infancia, la inmunidad tiende a disminuir con los años, dejando a adolescentes y adultos susceptibles al contagio.

3. Ciclos epidémicos: La enfermedad tiende a mostrar brotes periódicos cada dos a cinco años, lo que sugiere que este repunte podría ser parte de un ciclo epidemiológico natural.

4. Factores sociales: La desinformación sobre las vacunas y las barreras de acceso a servicios de salud han dificultado mantener altos niveles de inmunización.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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