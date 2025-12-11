¿Tomas Creatina?... estos son los errores que cometemos y que pueden causar daño en los riñones

La creatina es uno de los suplementos más estudiados, pero su mala administración puede generar estrés innecesario en los riñones. El error más común es consumir dosis excesivas creyendo que acelerará resultados. Esto aumenta la carga de filtración renal sin aportar beneficios adicionales. Lo adecuado es seguir dosis estándares basadas en evidencia.

Otro error habitual es tomar creatina sin una adecuada hidratación. Como la creatina incrementa la retención de agua dentro del músculo, el cuerpo necesita más líquido para mantener el equilibrio. No beber lo suficiente puede provocar deshidratación, lo que afecta directamente la función renal.

También es frecuente combinar creatina con otros suplementos o bebidas energéticas sin supervisión. Algunas mezclas pueden elevar la presión arterial o generar un impacto excesivo en los riñones. La recomendación es evitar combinaciones innecesarias.

RIESGOS Y EFECTOS EN LOS RIÑONES

El consumo indebido puede elevar niveles de creatinina en sangre, un indicador que suele interpretarse erróneamente como daño renal. Aunque la creatinina sube por el suplemento, los riñones sanos pueden manejarla sin problema, siempre que la ingesta sea adecuada. No obstante, las dosis excesivas sí pueden provocar complicaciones.

Un riesgo adicional es consumir creatina con enfermedades renales no diagnosticadas. Las personas con predisposición o historial médico deben consultar a un especialista antes de iniciar cualquier suplementación. La creatina no causa daño directo, pero puede agravar condiciones preexistentes.

Otro punto a considerar es descansar del suplemento si aparecen síntomas como dolor lumbar, hinchazón o cambios en la orina. Estos signos no deben ignorarse. Suspender temporalmente la ingesta y buscar atención médica es la mejor medida preventiva.

CÓMO TOMARLA DE MANERA SEGURA

La pauta general recomendada es consumir entre 3 y 5 gramos diarios. No es necesario realizar fases de carga para la mayoría de los usuarios. Mantener una hidratación adecuada, al menos 2 litros diarios, es clave para la función renal.

Elegir creatina monohidratada de alta pureza reduce riesgos asociados a aditivos innecesarios. Productos certificados o con análisis de laboratorio brindan mayor seguridad. Además, se debe evitar combinarla con alcohol, diuréticos o estimulantes fuertes.

Por último, realizar evaluaciones médicas periódicas es fundamental para quienes consumen creatina de forma prolongada. Un chequeo de función renal una vez al año garantiza un uso seguro y sin efectos adversos.

DATOS CURIOSOS

• La creatina se encuentra de forma natural en carnes y pescados.

• Más del 95% del suplemento se almacena en los músculos.

• Es uno de los suplementos con mayor respaldo científico en el mundo.