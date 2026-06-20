Tormentas y calor extremo: SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de 45 °C en estos estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que durante este día se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en diversas regiones del país, particularmente en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, donde las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Al mismo tiempo, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en el norte y noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. De acuerdo con el organismo meteorológico, las condiciones atmosféricas que afectan al país son resultado de la interacción de diversos sistemas, entre ellos una línea seca sobre la frontera norte, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera, así como el desplazamiento de las ondas tropicales números 8 y 9.

LLUVIAS INTENSAS EN EL OCCIDENTE Y CENTRO-NORTE DEL PAÍS El SMN detalló que una línea seca localizada sobre la frontera norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas en varios estados. A estos fenómenos se suma la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente del país, así como el ingreso de humedad procedente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México. Como resultado, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles afectaciones asociadas a las precipitaciones de gran volumen. Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noroeste, occidente, centro, norte y noreste del territorio nacional, condiciones que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo. CONDICIONES DE LLUVIA LIGERA Y AMBIENTE TEMPLADO EN SALTILLO Para este sábado 20 de junio de 2026, Saltillo experimentará un notable cambio climático caracterizado por condiciones de lluvia ligera durante el transcurso del día. Los reportes meteorológicos indican que el termómetro registrará una temperatura máxima de 28°C bajo un ambiente mayormente soleado por la mañana, acompañado por un índice UV de 9 y vientos provenientes del noroeste con velocidades de 9 mph. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico prevé la transición a un cielo parcialmente nublado con un descenso térmico que llevará la temperatura mínima a los 20°C. De acuerdo con las previsiones, la probabilidad de precipitaciones se sitúa en un 35% durante el día, disminuyendo a un 15% al llegar la noche, consolidando un cierre de jornada fresco y estable en la capital coahuilense.

ONDA TROPICAL NÚMERO 8 INFLUIRÁ EN EL PACÍFICO MEXICANO El organismo meteorológico señaló que la onda tropical número 8 continuará desplazándose al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su interacción con los demás sistemas atmosféricos contribuirá al incremento de la humedad sobre el occidente del país, favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones de diversa intensidad. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución debido a la posibilidad de que continúe generando lluvias significativas en entidades del Pacífico mexicano. ONDA TROPICAL NÚMERO 9 PROVOCARÁ LLUVIAS EN EL SURESTE Por otra parte, un canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste de México interactuará con la onda tropical número 9, la cual se desplazará frente a las costas de Chiapas. Esta combinación favorecerá condiciones para la presencia de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del sureste y oriente del país. Las precipitaciones previstas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, especialmente en zonas donde se desarrollen tormentas de mayor intensidad. RACHAS DE VIENTO EN EL NORESTE El pronóstico también contempla rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en entidades del noreste del país. Los estados donde se esperan estas condiciones son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las corrientes de aire podrían presentarse de forma intermitente durante el transcurso del día.

PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 40 GRADOS Mientras diversos estados enfrentarán lluvias intensas, el ambiente extremadamente caluroso continuará en regiones del norte y noroeste del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en: Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Chihuahua Estas condiciones mantienen vigente la recomendación de tomar medidas preventivas para evitar afectaciones relacionadas con las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol. Pronóstico de lluvias para hoy 20 de junio de 2026: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (este), Jalisco (norte) y Zacatecas (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (oeste), Michoacán (noroeste y sur), Guerrero (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de junio de 2026: Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (noreste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos. Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de junio de 2026: Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

SMN MANTIENE VIGILANCIA SOBRE LAS ONDAS TROPICALES El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúa monitoreando el desplazamiento y evolución de las ondas tropicales números 8 y 9, debido a su influencia en el desarrollo de lluvias y tormentas sobre diversas regiones del territorio nacional. Las autoridades meteorológicas señalaron que ambos sistemas seguirán siendo observados en las próximas horas para evaluar posibles cambios en sus trayectorias e impactos sobre el país. Asimismo, recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las actualizaciones del pronóstico meteorológico emitidas por las autoridades competentes.

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