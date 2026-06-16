‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México

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    ‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México
    Cinemex y Cinépolis lanzaron objetos de colección y menús temáticos para el estreno de la nueva película de ‘Toy Story’. YOUTUBE
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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Descubre las sorpresas que trae el estreno de la quinta película de ‘Toy Story’

La espera está a punto de terminar. Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables. Como seguramente has visto en anuncios, este 17 de junio se estrena ‘Toy Story 5’... así que no te pierdas este hito, acompañado de lo esencial.

Tanto Cinemex como Cinépolis, las dos cadenas de cine más populares a nivel nacional, han ofrecido combos especiales, menús temáticos y objetos para coleccionar.

https://vanguardia.com.mx/show/jessie-toma-el-protagonismo-en-toy-story-5-una-secuela-que-divide-opiniones-entre-la-critica-FG21413240

¡HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ... EN CINEMEX!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinemex compartió a sus seguidores las icónicas palomeras y deliciosos combos que no te pueden faltar para el gran estreno.

* Combo Buzz: incluye una palomera 3D del personaje ‘Buzz Lightyear’, 2 refrescos grandes y unas palomitas clásicas grandes por $640.

* Combo Hamm: también incluye una palomera 3D pero ahora de nuestro cerdito favorito, además de 2 refrescos grandes y unas palomitas clásicas grandes por $640.

Recuerda que puedes cambiar el sabor de tus palomitas por solo $20 más, o agrandarlas por $35 extras.

¡HAY UNA SERPIENTE EN... MIS PALOMITAS DE CINÉPOLIS!

Por su parte, Cinépolis lanzó un menú temático para quienes adquirieron sus entradas para Cinépolis VIP, que consta de tres tiempos y una bebida, ideal para toda la familia:

1. Entrada: Palomitas del sheriff. Se trata de las famosas palomitas de mantequilla acompañadas de divertidas gomitas de víbora, inspiradas en las aventuras del viejo oeste.

2. Plato fuerte: Pizza espacial. Es una deliciosa pizza individual sabor pepperoni.

3. Postre: Dulces de aventura. Son los irresistibles tequesitos de choco avellana, perfectos para acompañar cada momento de esta gran misión.

4. Bebida: Estelar tropical. Es una refrescante piña colada sin alcohol con un toque galáctico.

Además, se incluye un vaso coleccionable de la película. Hay tres diseños disponibles, cada uno de un personaje: ‘Buzz Lightyear’, ‘Woody’ y ‘Jessie’. Es importante destacar que para este menú no se tienen contemplados cambios en los alimentos o bebidas, así como tampoco hay reembolsos.

Y para quienes optan por comprar alimentos más sencillos en dulcería, debes saber que Cinépolis también cuenta con una palomera de ‘Buzz Lightyear’, por un costo de $549 y otra del icónico balón de hule con la estrella roja, que cuesta $785. Asimismo, hay vasos pop cup con cuatro diseños disponibles, cada uno por un valor de $39, y los vasos coleccionables con pajillas en $245 cada uno.

En el caso de estos objetos coleccionables, debes tener en cuenta que están sujetos a disponibilidad en las diferentes sucursales de todo México.

Y tú, ¿listo para ir al infinito?

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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