Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica

Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica

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Israel García
por Israel García

La película debuta con las participaciones de Bad Bunny, Penélope Cruz, Bizarrap y Belinda en el doblaje de nuevos personajes

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En dos ocasiones, el público adulto fanático de ‘Toy Story’ se ha despedido de la saga creyendo que la historia había llegado a su final. Sin embargo, esta vez los ejecutivos de Pixar han compartido que aún podrían realizar dos películas más, por lo que la llegada de la quinta entrega promete convertirse en todo un acontecimiento tanto para las nuevas generaciones como para los seguidores de toda la vida.

Y este miércoles los primeros espectadores mexicanos podrán disfrutar de una historia que perfila a Jessie como la protagonista principal, cuando decide enfrentar a “Lilypad”, una tableta inteligente que busca desplazar a los juguetes de la vida de Bonnie.

Con su estreno internacional, la película enfrenta un desafío particular, aunque con una tendencia favorable: ‘Woody’ y ‘Buzz’ tienen un nuevo rival fuera de la pantalla, el Mundial de Futbol, que podría competir por la atención del público y afectar la asistencia a las salas de cine.

LA OPINIÓN DE ‘TOY STORY 5’

“Es antagonista, es quien intenta hacerse amiga de Bonnie. Es engañoso porque tiene toda la atención por ser la novedad; la tecnología no tiene mucho que ver con ser un juguete, pero le hace creer a Bonnie que es necesaria”, dijo Andrew Stanton, cocreador de la franquicia, coguionista y director de “Toy Story 5”, en declaraciones recogidas por Reforma.

Las primeras reseñas de la saga iniciada en 1995 colocan a esta nueva entrega en un nivel similar al de ‘Toy Story 2’ y ‘Toy Story 3’, esta última considerada durante años por muchos seguidores como el cierre definitivo de la historia.

La mayoría de las opiniones especializadas destacan que la película está a la altura de las mejores entregas de la franquicia, gracias a una combinación de nostalgia, humor y un mensaje emotivo sobre la infancia.

Esta percepción contrasta con la del periodista Dionar Hidalgo, del sitio Más que Cine, quien cuestionó la necesidad de una nueva aventura protagonizada por los juguetes.

“Es un largometraje técnicamente impecable, pero conceptualmente innecesario, enfocado más en el negocio de la nostalgia que en el desarrollo de su historia”, escribió en su reseña publicada en Rotten Tomatoes, donde le otorgó una valoración positiva del 60 por ciento.

Sin embargo, la historia aborda una situación familiar para muchos padres, hijos y sobrinos de las nuevas generaciones, quienes recurren constantemente a las tabletas, los iPad o los teléfonos celulares para sumergirse en mundos digitales como Roblox, Fortnite o Minecraft.

Otra de las críticas que se ha viralizado es la del periodista identificado como @RussMilheim en X. Según el comunicador, la película es “emotiva hasta la médula; está llena de chistes ingeniosos e hilarantes, y su historia, compleja pero matizada, pone el foco firmemente en Jessie, lo que fue absolutamente la elección correcta”.

FICHAJES EN VOCES Y PERSONAJES

Para esta historia se crearon nuevos personajes que cuentan con las voces originales de figuras destacadas del entretenimiento actual, entre ellas Bad Bunny como “Pizza con Gafas”, Penélope Cruz como “Flamingo”, Bizarrap como el divertido “Santa de Jardín” y Belinda como la antagonista de la historia, “Lilypad”.

Mientras Woody, Jessie y Buzz Lightyear continúan siendo piezas fundamentales en el desarrollo de la narrativa, los nuevos juguetes buscan abrirse paso dentro de la franquicia.

“Lilypad te sorprende mucho porque te das cuenta de que tiene muchos matices. Puedes pensar que tiene malas intenciones, pero al final ella solo quiere ayudar y quiere formar parte de la familia de Toy Story; quiere agradarles a todos”, explicó Belinda durante su paso por la alfombra roja de lanzamiento de la cinta en Mitikah Mall.

La cantante y actriz considera que esos matices son precisamente lo que hace especial al personaje.

https://vanguardia.com.mx/show/me-senti-bien-decepcionado-se-lanza-el-arqui-juve-3d-contra-la-ceremonia-de-inauguracion-del-mundial-de-la-fifa-NG21411837

“Al principio la ves un poquito mala, pero después se gana tu corazón. Definitivamente se gana el mío”, afirmó.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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