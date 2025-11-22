$!Transferencias fantasma: Alerta por depósitos enviados desde Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) emitió una alerta por la presencia de supuestos depósitos provenientes de Estados Unidos que, en realidad, nunca llegan a concretarse. La dependencia advirtió sobre una modalidad conocida como “depósitos fantasma”, un tipo de fraude digital en el que los delincuentes simulan transferencias para engañar a las víctimas y obligarlas a devolver dinero que nunca recibieron. Aunque la advertencia se difundió inicialmente en Querétaro, las autoridades señalaron que esta modalidad de estafa no se limita al estado. Casos similares han sido reportados en diversas entidades del país, donde comerciantes y consumidores han denunciado intentos de fraude bajo el mismo mecanismo. TE PUEDE INTERESAR: Cada segundo 11 mexicanos son víctimas de fraude; van al alza los cometidos con IA

CÓMO SE LLEVA A CABO LA ESTAFA A TRAVÉS DE ‘TRANSFERENCIAS FANTASMAS’ La SSPMQ explicó que los estafadores recurren a supuestos comprobantes de depósitos “en proceso” o a capturas de pantalla que aparentan ser transferencias reales. Estos documentos falsos se envían por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea para convencer a la víctima de que el dinero fue enviado correctamente. De acuerdo con una de las publicaciones difundidas por la corporación, los delincuentes incluso utilizan aplicaciones falsas de bancos o neobancos para generar comprobantes que imitan los oficiales. Con este método, buscan presionar a la persona para que “reembolse” un monto inexistente o entregue mercancía sin haber recibido el pago correspondiente. En su mensaje preventivo, la dependencia municipal expuso: “Las TRANSFERENCIAS FANTASMAS son un nuevo tipo de estafa donde los delincuentes generan COMPROBANTES FALSOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS para engañar a comerciantes o consumidores, todo esto a través de APPS DE BANCOS O NEO BANCOS FALSOS.” RECOMENDACIONES DE LA SSPMQ PARA EVITAR CAER EN ESTAFAS La corporación difundió una serie de medidas preventivas para evitar caer en este tipo de engaños. Entre ellas destacan:

- Usar únicamente aplicaciones oficiales descargadas desde Play Store o App Store y reguladas por la Condusef. - Evitar la instalación de apps mediante enlaces enviados por mensajes de texto. - No realizar transferencias a cuentas no verificadas. - Confirmar la identidad de la persona o empresa involucrada antes de efectuar cualquier envío de dinero o entrega de producto.

CÓMO IDENTIFICAR Y REPORTAR UN DEPÓSITO FANTASMA Las autoridades reiteraron que estos fraudes suelen operar bajo presión, utilizando mensajes que solicitan urgencia para “reembolsar” depósitos inexistentes o concretar una operación falsa. Las instituciones de seguridad y protección financiera coinciden en que la principal defensa frente a un depósito fantasma es la verificación directa con el banco. Si una persona recibe un supuesto aviso de transferencia, particularmente desde Estados Unidos, se recomienda seguir estos pasos:

- No devolver dinero ni compartir datos personales o bancarios. - Confirmar la operación con el banco utilizando los canales oficiales, nunca los números proporcionados por terceros. - Guardar evidencia, como capturas de pantalla, mensajes o documentos falsos. - Reportar el intento de fraude ante la Condusef mediante el Portal de Fraudes Financieros. - Denunciar ante la Fiscalía, especialmente si hubo pérdida económica o robo de identidad.