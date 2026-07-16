¿Tu acta de nacimiento es verde o roja? Estas son las diferencias y cuál sigue siendo válida en 2026

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes para realizar trámites oficiales en México. Ya sea para obtener la CURP, tramitar el pasaporte, inscribirse a programas sociales o realizar gestiones ante dependencias gubernamentales, contar con una copia certificada es indispensable.

En los últimos años, muchas personas han notado que existen actas de nacimiento de color rojo o vino y otras con tonalidad verde, lo que ha generado dudas sobre cuál es la válida y si es necesario reemplazar el documento antiguo.

¿Qué diferencia hay entre el acta de nacimiento verde y la roja?

La principal diferencia entre ambos formatos no está relacionada con su validez, sino con los elementos de seguridad que incorporan.

En 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil aprobó un formato único para la expedición de las actas de nacimiento en México. A partir de 2017, el cambio comenzó a implementarse de manera gradual con un diseño en color verde que integra nuevas medidas de autenticación.

Por ello, las actas antiguas en color rojo o vino siguen siendo válidas, siempre que no sea necesario realizar una actualización o corrección de datos en el Registro Civil.