¿Tu acta de nacimiento es verde o roja? Estas son las diferencias y cuál sigue siendo válida en 2026
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Conoce qué diferencias existen entre el formato verde y el rojo, cuáles son los nuevos elementos de seguridad y cómo descargar una copia certificada por internet este 2026.
El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes para realizar trámites oficiales en México. Ya sea para obtener la CURP, tramitar el pasaporte, inscribirse a programas sociales o realizar gestiones ante dependencias gubernamentales, contar con una copia certificada es indispensable.
En los últimos años, muchas personas han notado que existen actas de nacimiento de color rojo o vino y otras con tonalidad verde, lo que ha generado dudas sobre cuál es la válida y si es necesario reemplazar el documento antiguo.
¿Qué diferencia hay entre el acta de nacimiento verde y la roja?
La principal diferencia entre ambos formatos no está relacionada con su validez, sino con los elementos de seguridad que incorporan.
En 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil aprobó un formato único para la expedición de las actas de nacimiento en México. A partir de 2017, el cambio comenzó a implementarse de manera gradual con un diseño en color verde que integra nuevas medidas de autenticación.
Por ello, las actas antiguas en color rojo o vino siguen siendo válidas, siempre que no sea necesario realizar una actualización o corrección de datos en el Registro Civil.
¿Qué elementos de seguridad tiene el nuevo formato?
El formato verde incorpora diversas herramientas que facilitan la verificación de la autenticidad del documento y reducen el riesgo de falsificaciones.
Entre los principales elementos destacan:
- Código QR con información cifrada.
- Código QR para verificación.
- Firma electrónica avanzada.
- Identificador electrónico emitido por RENAPO.
- Código de verificación único.
- Matriz de verificación digital.
- Folio de impresión con tinta de seguridad.
- Instrucciones para validar el documento.
Además, cuando el acta se expide directamente en una oficialía del Registro Civil, se imprime en papel de seguridad con marca de agua y fibras especiales visibles bajo luz ultravioleta.
¿Cómo descargar el acta de nacimiento en línea en 2026?
Si necesitas una copia certificada, puedes obtenerla desde casa mediante el portal oficial del Gobierno de México.
Para realizar el trámite debes:
1. Ingresar al portal oficial para la expedición de actas de nacimiento.
2. Seleccionar la opción “Iniciar trámite”.
3. Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX o crear una si aún no cuentas con ella.
4. Capturar tu CURP o los datos personales del registro.
5. Localizar el acta correspondiente.
6. Realizar el pago de la copia certificada en línea.
7. Descargar e imprimir el documento.
¿Es obligatorio cambiar un acta roja por una verde?
No. El color del documento no determina su vigencia. Las actas expedidas bajo el formato anterior continúan siendo oficiales y pueden utilizarse en la mayoría de los trámites.
Únicamente será necesario solicitar una nueva copia certificada cuando se requiera actualizar datos, corregir información o cuando alguna institución solicite una versión reciente del documento. En ese caso, la copia emitida ya contará con el formato homologado y los elementos de seguridad implementados por el Registro Nacional de Población (RENAPO).