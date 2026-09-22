¿Tu deuda con Infonavit desapareció? Así puedes saber si tu crédito fue liquidado

Los trabajadores que tienen un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) pueden consultar si su financiamiento tuvo algún cambio directamente desde Mi Cuenta Infonavit.

El instituto cuenta con diferentes esquemas de apoyo para determinados créditos, especialmente aquellos que presentan condiciones que pueden dificultar su pago. Dependiendo del caso, pueden aplicarse reducciones de saldo, descuentos, condonaciones, congelamientos, reestructuras o incluso la liquidación del financiamiento.

Sin embargo, estos beneficios no se aplican automáticamente a todas las personas con un crédito vigente, por lo que es necesario revisar la situación particular de cada trabajador.

REVISA TU ESTADO DE CUENTA EN MI CUENTA INFONAVIT

Para comprobar si hubo alguna modificación en la deuda durante septiembre de 2026, el primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit con el correo electrónico y contraseña registrados.

Una vez dentro de la plataforma, debes entrar al apartado Mi Crédito y posteriormente seleccionar Saldos y Movimientos. Ahí podrás consultar cuánto debes actualmente y revisar los movimientos asociados con tu financiamiento.

Para identificar una posible reducción, es recomendable comparar el saldo actual con estados de cuenta anteriores. De esta manera podrás detectar si el monto pendiente disminuyó como consecuencia de algún beneficio aplicado por el instituto.