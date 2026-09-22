¿Tu deuda con Infonavit desapareció? Así puedes saber si tu crédito fue liquidado

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    ¿Tu deuda con Infonavit desapareció? Así puedes saber si tu crédito fue liquidado
    Algunos trabajadores pueden acceder a beneficios que modifican el saldo de sus créditos Infonavit. FOTO: CENTURY

Así puedes revisar en línea si tu deuda tuvo una reducción, recibió una condonación o aparece como liquidada.

Los trabajadores que tienen un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden consultar si su financiamiento tuvo algún cambio directamente desde Mi Cuenta Infonavit.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-infonavit-2026-estos-son-los-requisitos-para-comprar-una-casa-usada-FB23557839

El instituto cuenta con diferentes esquemas de apoyo para determinados créditos, especialmente aquellos que presentan condiciones que pueden dificultar su pago. Dependiendo del caso, pueden aplicarse reducciones de saldo, descuentos, condonaciones, congelamientos, reestructuras o incluso la liquidación del financiamiento.

Sin embargo, estos beneficios no se aplican automáticamente a todas las personas con un crédito vigente, por lo que es necesario revisar la situación particular de cada trabajador.

REVISA TU ESTADO DE CUENTA EN MI CUENTA INFONAVIT

Para comprobar si hubo alguna modificación en la deuda durante septiembre de 2026, el primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit con el correo electrónico y contraseña registrados.

Una vez dentro de la plataforma, debes entrar al apartado Mi Crédito y posteriormente seleccionar Saldos y Movimientos. Ahí podrás consultar cuánto debes actualmente y revisar los movimientos asociados con tu financiamiento.

Para identificar una posible reducción, es recomendable comparar el saldo actual con estados de cuenta anteriores. De esta manera podrás detectar si el monto pendiente disminuyó como consecuencia de algún beneficio aplicado por el instituto.

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El instituto cuenta con diferentes esquemas de apoyo para determinados créditos. FOTO: INFONAVIT

¿CÓMO SABER SI TU CRÉDITO YA FUE LIQUIDADO?

Existe una forma específica de comprobar si la deuda ya quedó completamente cubierta. Dentro de Mi Crédito > Saldos y Movimientos, debes revisar el apartado correspondiente a las mensualidades atrasadas.

Cuando el financiamiento ya fue liquidado, el sistema debe mostrar la palabra “Liquidado”. Esta leyenda indica que el crédito aparece como terminado y que ya no existe un saldo pendiente por cubrir.

Después de liquidar el crédito, también puedes obtener desde Mi Cuenta Infonavit el Aviso de Suspensión de Descuentos, documento que permite informar al empleador que debe detener las retenciones relacionadas con el financiamiento.

¿QUÉ PASA SI APARECE UN SALDO A FAVOR?

En algunos casos, después de liquidar un crédito pueden existir pagos realizados en exceso que generen un saldo a favor. Si esto ocurre, el trabajador puede solicitar la devolución correspondiente conforme al procedimiento establecido por el Infonavit.

Por ello, además de revisar si el crédito aparece como liquidado, conviene verificar todos los movimientos registrados.

¿Y SI NO APARECE NINGUNA REDUCCIÓN?

Si al revisar la plataforma no encuentras información sobre una posible condonación, reducción o beneficio, puedes solicitar orientación directamente al Infonavit.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/credito-infonavit-asi-es-como-un-adeudo-puede-terminar-en-el-embargo-de-tu-casa-como-evitarlo-PF23406768

Los Centros de Servicio Infonavit (Cesi) ofrecen atención para revisar la situación particular de cada crédito. También es importante mantener actualizados los datos de contacto, ya que el instituto puede utilizar los canales registrados para comunicar información relacionada con el financiamiento.

Antes de asumir que tu deuda fue reducida o condonada, consulta siempre el saldo y los movimientos que aparecen oficialmente en tu cuenta.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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