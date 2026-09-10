Crédito Infonavit... Así es como un adeudo puede terminar en el embargo de tu casa ¿cómo evitarlo?

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Crédito Infonavit... Así es como un adeudo puede terminar en el embargo de tu casa ¿cómo evitarlo?
    Infonavit contempla etapas de cobranza, reestructuras y procedimientos judiciales antes de llegar a la adjudicación de un inmueble. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Qué pasa si dejas de pagar tu crédito Infonavit? Conoce las etapas de cobranza, cuándo puede iniciar un juicio y qué apoyos existen para evitar perder tu casa

Dejar de pagar un crédito Infonavit puede generar preocupación entre los trabajadores que tienen dificultades económicas, pero un atraso no significa que el instituto pueda quitar una vivienda de manera inmediata. Antes de llegar a una instancia judicial existen diferentes etapas de cobranza y opciones para regularizar el financiamiento.

Cuando un acreditado comienza a acumular mensualidades pendientes, el Infonavit inicia procedimientos administrativos. Si el incumplimiento continúa durante un periodo prolongado y no existe un acuerdo, el instituto puede recurrir a los tribunales mediante un procedimiento de adjudicación, con fundamento en la Ley del Infonavit.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-puede-otorgar-hasta-163-mil-pesos-en-octubre-2026-quienes-pueden-solicitar-este-dinero-FD23206704

La cartera vencida del organismo llegó a 404 mil 511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, equivalente a 21.07% de su saldo total de crédito. Aunque el monto disminuyó respecto de marzo, el número de créditos en mora aumentó de 907 mil 850 a 970 mil 155 casos.

¿CUÁNDO PUEDE INICIAR UN JUICIO POR EL CRÉDITO?

Durante los primeros meses de atraso, el proceso comienza con acciones de cobranza. El acreditado puede recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos y cartas de requerimiento. También puede registrarse el incumplimiento ante el Buró de Crédito.

Si el atraso se prolonga, entre los cuatro y 12 meses pueden realizarse visitas de gestores de cobranza y enviarse notificaciones sobre posibles acciones legales. En esta etapa también pueden ofrecerse alternativas para reestructurar el crédito o solicitar una prórroga.

Después de un incumplimiento prolongado, que generalmente puede superar los 12 meses sin un acuerdo, el instituto tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial. El proceso incluye la presentación de una demanda, el emplazamiento del acreditado, la oportunidad de contestar y una etapa de pruebas y alegatos.

Si un juez determina que procede la adjudicación, el inmueble puede pasar al Infonavit. Se trata de un procedimiento que, bajo las condiciones previstas por la ley, no necesariamente requiere un remate para que el instituto se adjudique la propiedad.

INÉDITA MOROSIDAD Y PROGRAMAS PARA REDUCIR ADEUDOS

La situación de la cartera vencida ocurre mientras el Infonavit aplica programas destinados a reducir los saldos de algunos créditos. Entre 2025 y 2026, Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4 millones 436 mil 481 financiamientos, con un monto de 313 mil 879.6 millones de pesos.

El esquema está dirigido principalmente a créditos contratados antes de mayo de 2021 que fueron otorgados bajo esquemas como Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los apoyos reportados se distribuyeron de la siguiente manera:

· 42 mil 291 millones de pesos condonados mediante la cancelación de 242 mil 395 créditos.

· 157 mil 741 millones de pesos en descuentos directos al saldo de 1 millón 88 mil acreditados.

· 113 mil 847 millones de pesos correspondientes a reducciones en las tasas de interés para 3 millones 106 mil deudores.

Con Solución Integral, los créditos elegibles pueden convertirse a pesos y manejarse con una tasa fija, además de contemplar descuentos al capital y una reducción de la mensualidad.

¿QUÉ HACER SI YA TIENES MESES DE ATRASO?

El Infonavit cuenta con distintas alternativas para quienes enfrentan problemas para cubrir su mensualidad. Una de ellas es la Prórroga por Desempleo, que puede aplicarse de manera automática cuando el trabajador deja de cotizar y cuenta con meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, esta prórroga no genera intereses durante su vigencia y puede acumularse hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Otra opción es Nivela tu Pago, que contempla descuentos de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el instituto.

También existe Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado, dirigido a determinados acreditados que no se encuentran en un proceso jurídico por falta de pago y que cumplen las condiciones establecidas para acceder al programa.

Durante un procedimiento judicial, el acreditado conserva derechos, entre ellos recibir notificaciones, responder la demanda, presentar pruebas y buscar cubrir el adeudo antes de que exista una sentencia definitiva. También puede solicitar asesoría legal gratuita mediante la Defensoría Pública.

En junio de 2025, el Infonavit informó que tenía 843 mil viviendas adquiridas sin cubrir su pago y señaló que no ejecutaría lanzamientos ni desalojos. La política anunciada por el instituto busca evitar estas acciones, aunque el organismo sí cuenta con facultades legales para recuperar inmuebles conforme a los procedimientos establecidos.

Por ello, un atraso en el crédito Infonavit no equivale automáticamente a perder una casa. El embargo o adjudicación requiere que se cumplan etapas y, cuando existe un procedimiento judicial, que éste avance conforme a las reglas correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-te-regresa-dinero-conoce-como-solicitar-la-devolucion-de-pagos-en-exceso-en-septiembre-2026-BB23116645

DATOS CURIOSOS

· La cartera vencida del Infonavit sumó 404 mil 511 millones de pesos en junio de 2026.

· Los créditos en mora aumentaron a 970 mil 155 durante el segundo trimestre de 2026.

· Infonavit Solución Integral reestructuró más de 4.4 millones de créditos entre 2025 y 2026.

· La Prórroga por Desempleo puede acumular hasta 24 meses durante la vida del crédito.

· Un crédito Infonavit no es embargado automáticamente después de dejar de pagar; existen etapas administrativas y, en su caso, un procedimiento judicial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


viviendas

Organizaciones


Infonavit

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los apagones están impactando no solo a la industria en la localidad sino también a los servicios como el suministro del agua.

Saltillo: Crecen cortes de luz a pozos de agua en 2026; actual afecta a 300 mil personas
El próximo 21 de octubre se tiene contemplado que sea obligatorio este pase turístico.

Pase Turístico sí es inconstitucional: abogados de Nuevo León y Coahuila
El Gobierno federal afirmó que no habrá mayores impuestos para el próximo año, pero especialistas alertan sobre limitantes para las pequeñas empresas en sus declaraciones fiscales.

Afectará a Pymes limitante en devoluciones y en pérdidas fiscales: expertos
El despido del técnico llega justo cuando Armando González vive un espectacular inicio con tres goles y dos asistencias en cuatro encuentros.

¡La ‘Hormiga’ se queda sin su técnico! Olympiacos despide a Mendilibar
La séptima Gala de Nominación será terrorífica y provocará muchos gritos en La Casa de los Famosos, tras la inesperada salida de Gala Montes, luego de que entró al reality el pasado domingo.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los habitantes nominados en la séptima gala de nominación?
true

Pisotón educativo a la 4T

true

Julieta Ramírez, la nueva informante sobre la 4T

La tarjeta de adultos mayores del INAPAM NO aplica para descuentos en la factura de electricidad de la CFE.

¿Descuento del 50% en CFE con la tarjeta del INAPAM? La verdad tras el mito