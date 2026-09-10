Crédito Infonavit... Así es como un adeudo puede terminar en el embargo de tu casa ¿cómo evitarlo?

Cuando un acreditado comienza a acumular mensualidades pendientes, el Infonavit inicia procedimientos administrativos. Si el incumplimiento continúa durante un periodo prolongado y no existe un acuerdo, el instituto puede recurrir a los tribunales mediante un procedimiento de adjudicación, con fundamento en la Ley del Infonavit.

Dejar de pagar un crédito Infonavit puede generar preocupación entre los trabajadores que tienen dificultades económicas, pero un atraso no significa que el instituto pueda quitar una vivienda de manera inmediata. Antes de llegar a una instancia judicial existen diferentes etapas de cobranza y opciones para regularizar el financiamiento.

La cartera vencida del organismo llegó a 404 mil 511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, equivalente a 21.07% de su saldo total de crédito. Aunque el monto disminuyó respecto de marzo, el número de créditos en mora aumentó de 907 mil 850 a 970 mil 155 casos.

¿CUÁNDO PUEDE INICIAR UN JUICIO POR EL CRÉDITO?

Durante los primeros meses de atraso, el proceso comienza con acciones de cobranza. El acreditado puede recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos y cartas de requerimiento. También puede registrarse el incumplimiento ante el Buró de Crédito.

Si el atraso se prolonga, entre los cuatro y 12 meses pueden realizarse visitas de gestores de cobranza y enviarse notificaciones sobre posibles acciones legales. En esta etapa también pueden ofrecerse alternativas para reestructurar el crédito o solicitar una prórroga.

Después de un incumplimiento prolongado, que generalmente puede superar los 12 meses sin un acuerdo, el instituto tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial. El proceso incluye la presentación de una demanda, el emplazamiento del acreditado, la oportunidad de contestar y una etapa de pruebas y alegatos.

Si un juez determina que procede la adjudicación, el inmueble puede pasar al Infonavit. Se trata de un procedimiento que, bajo las condiciones previstas por la ley, no necesariamente requiere un remate para que el instituto se adjudique la propiedad.

INÉDITA MOROSIDAD Y PROGRAMAS PARA REDUCIR ADEUDOS

La situación de la cartera vencida ocurre mientras el Infonavit aplica programas destinados a reducir los saldos de algunos créditos. Entre 2025 y 2026, Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4 millones 436 mil 481 financiamientos, con un monto de 313 mil 879.6 millones de pesos.

El esquema está dirigido principalmente a créditos contratados antes de mayo de 2021 que fueron otorgados bajo esquemas como Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los apoyos reportados se distribuyeron de la siguiente manera:

· 42 mil 291 millones de pesos condonados mediante la cancelación de 242 mil 395 créditos.

· 157 mil 741 millones de pesos en descuentos directos al saldo de 1 millón 88 mil acreditados.

· 113 mil 847 millones de pesos correspondientes a reducciones en las tasas de interés para 3 millones 106 mil deudores.

Con Solución Integral, los créditos elegibles pueden convertirse a pesos y manejarse con una tasa fija, además de contemplar descuentos al capital y una reducción de la mensualidad.

¿QUÉ HACER SI YA TIENES MESES DE ATRASO?

El Infonavit cuenta con distintas alternativas para quienes enfrentan problemas para cubrir su mensualidad. Una de ellas es la Prórroga por Desempleo, que puede aplicarse de manera automática cuando el trabajador deja de cotizar y cuenta con meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, esta prórroga no genera intereses durante su vigencia y puede acumularse hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Otra opción es Nivela tu Pago, que contempla descuentos de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el instituto.

También existe Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado, dirigido a determinados acreditados que no se encuentran en un proceso jurídico por falta de pago y que cumplen las condiciones establecidas para acceder al programa.

Durante un procedimiento judicial, el acreditado conserva derechos, entre ellos recibir notificaciones, responder la demanda, presentar pruebas y buscar cubrir el adeudo antes de que exista una sentencia definitiva. También puede solicitar asesoría legal gratuita mediante la Defensoría Pública.

En junio de 2025, el Infonavit informó que tenía 843 mil viviendas adquiridas sin cubrir su pago y señaló que no ejecutaría lanzamientos ni desalojos. La política anunciada por el instituto busca evitar estas acciones, aunque el organismo sí cuenta con facultades legales para recuperar inmuebles conforme a los procedimientos establecidos.

Por ello, un atraso en el crédito Infonavit no equivale automáticamente a perder una casa. El embargo o adjudicación requiere que se cumplan etapas y, cuando existe un procedimiento judicial, que éste avance conforme a las reglas correspondientes.