$!¿Una nueva pandemia se aproxima?... científicos localizan al murciélago que podría causarla

El estudio aplicó modelos estadísticos sobre el árbol genealógico de las especies para identificar qué ramas concentran virus con alta mortalidad y facilidad de transmisión. Sorprendentemente, la mayoría de los murciélagos tienen un perfil de riesgo bajo. Sin embargo, existen “puntos calientes” evolutivos donde el potencial viral se dispara, lo que obliga a la comunidad científica a poner la lupa sobre grupos muy particulares en lugar de vigilar a todas las especies por igual.

La investigación, encabezada por la científica Caroline A. Cummings , analizó una base de datos masiva que incluye casi 900 especies de mamíferos y más de cien virus conocidos. El objetivo no era señalar a los animales como enemigos, sino entender cómo se distribuyen los patógenos con capacidad de saltar a los humanos. Los resultados indican que el orden de los quirópteros ( murciélagos ) no es peligroso en su totalidad, rompiendo con el estigma que ha perseguido a estos animales durante años.

Identificar estos grupos permite a los gobiernos y organismos de salud optimizar sus recursos. En lugar de campañas de monitoreo genéricas, la estrategia ahora se enfoca en la bioseguridad en zonas geográficas específicas. Este enfoque basado en la filogenética es una herramienta poderosa para la prevención, permitiendo detectar amenazas antes de que ocurra el primer contacto accidental entre la fauna silvestre y las poblaciones humanas.

LAS FAMILIAS DE MURCIÉLAGOS BAJO LA LUPA

Dentro de este complejo rompecabezas biológico, el estudio destaca a los murciélagos de herradura y a ciertas familias de insectívoros como los Vespertilionidae, Molossidae y Emballonuridae. Estos grupos no solo albergan una mayor diversidad de virus con potencial zoonótico, sino que tienen una característica que complica el panorama: son especies sumamente comunes y están ampliamente distribuidas en diversos continentes, conviviendo a menudo cerca de asentamientos urbanos.

Lo que hace que estos grupos sean relevantes para la salud pública no es solo su carga viral, sino su capacidad de adaptación. Al ser especies que habitan en cuevas, techos de casas o estructuras humanas, el riesgo de interacción aumenta exponencialmente. Los científicos subrayan que el peligro no reside en la existencia del animal, sino en la intervención humana que destruye sus hábitats y fuerza encuentros cercanos que la naturaleza no tenía previstos.

Estos murciélagos han desarrollado sistemas inmunitarios excepcionales que les permiten portar virus sin enfermarse. Esta coexistencia milenaria entre el huésped y el virus es lo que ahora intentamos descifrar. La lección es clara: para evitar una zoonosis, es imperativo mantener una distancia saludable y proteger los ecosistemas donde estos animales cumplen funciones ecológicas vitales, como el control de plagas y la polinización.

PREVENCIÓN SOBRE LA PERSECUCIÓN

Un punto crucial que los expertos enfatizan es que estos hallazgos no deben interpretarse como una invitación a erradicar colonias. Al contrario, la persecución de los murciélagos suele generar el efecto opuesto: el estrés en los animales debilita su sistema inmune, provocando que liberen una mayor carga viral al ambiente. La verdadera clave de la prevención pandémica está en gestionar la interfaz entre humanos y fauna salvaje de manera inteligente y respetuosa.

La transformación de paisajes naturales para la agricultura o la urbanización es el principal motor de los saltos virales. Al conocer qué especies tienen el mayor potencial epidémico, la ciencia puede asesorar sobre dónde evitar construcciones o qué medidas de protección deben tomar las comunidades rurales. Estamos ante una nueva era de medicina preventiva que no solo mira a los hospitales, sino también a la salud de los ecosistemas.

En conclusión, la ciencia nos ofrece una hoja de ruta para no repetir los errores del pasado. La vigilancia de las familias de murciélagos identificadas es nuestra mejor apuesta contra la incertidumbre. La colaboración internacional en la investigación genómica será el escudo que nos proteja de futuras amenazas biológicas, siempre bajo la premisa de que una sola salud conecta a los seres humanos, los animales y el planeta.

DATOS CURIOSOS QUE DEBES CONOCER

· Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar de forma activa gracias a sus alas membranosas.

· Una sola colonia de murciélagos insectívoros puede consumir toneladas de mosquitos en una sola noche, protegiendo cosechas enteras.

· A pesar de los mitos, menos del 1% de los murciélagos en el mundo son portadores del virus de la rabia.