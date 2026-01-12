Gripe y VSR atacan juntos: OPS advierte presión en hospitales de la región

Noticias
/ 12 enero 2026
    Gripe y VSR atacan juntos: OPS advierte presión en hospitales de la región
    El organismo internacional recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada de influenza, VSR, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Enfermedades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ops

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante la concurrencia de casos de influenza estacional y del virus sincitial respiratorio

CDMX.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR) en la región de las Américas, situación que representa un desafío para la capacidad de atención de los sistemas de salud durante la presente temporada invernal.

Según la dependencia regional, el aumento en la detección de ambos virus no responde a una coincidencia casual sino a las dinámicas estacionales y a un arranque temprano de la temporada gripal, lo que podría contribuir a incrementos de consultas médicas y hospitalizaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Entraron a México 15.6% más visitantes desde el extranjero en noviembre de 2025

La influenza A(H3N2) es el subtipo predominante en gran parte del continente, asociado con temporadas más severas y mayor incidencia en grupos vulnerables como adultos mayores, mientras que el VSR afecta principalmente a infantes menores de un año y también a adultos mayores con condiciones de riesgo.

La circulación temprana de influenza y el alza gradual de casos de VSR pueden presionar los servicios de urgencias y hospitalización, sobre todo si ocurren brotes concomitantes de ambas enfermedades, advierte la OPS.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum respalda a cónsules por protección a mexicanos frente a política migratoria de Trump

El organismo internacional recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada de influenza, VSR, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, así como la preparación de los servicios de salud para ajustar recursos y personal ante posibles aumentos en la demanda de atención.

Asimismo, se instó a los países a priorizar la vacunación contra la influenza, especialmente entre grupos de riesgo como niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que las vacunas actuales continúan ofreciendo protección significativa contra los casos graves que requieren hospitalización.

Las medidas incluyen también reforzar la comunicación de riesgos y promover prácticas preventivas como el lavado de manos, cubrirse al toser y quedarse en casa en caso de síntomas respiratorios, para reducir la transmisión comunitaria y proteger a las poblaciones más vulnerables. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

