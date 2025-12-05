Venta nocturna Liverpool: del 5 al 7 de diciembre estos serán los descuentos por departamentos

TE PUEDE INTERESAR: 5 adornos navideños para transformar el exterior de tu hogar en un espacio mágico

Durante tres días, los clientes podrán acceder a descuentos, meses sin intereses y facilidades de pago en diversas categorías de productos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Del 5 al 7 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la última edición del año de La Nocturna de Liverpool , uno de los eventos de promociones más relevantes de la cadena departamental.

QUÉ ES LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

La Nocturna de Liverpool corresponde a periodos de ofertas especiales organizados por la tienda a lo largo del año. Cada edición dura entre dos y tres días, tiempo en el que se aplican promociones en múltiples departamentos.

Este evento está diseñado para que los usuarios adquieran artículos a precios más bajos, desde prendas de moda hasta productos electrónicos, muebles, decoración y otros bienes de consumo.

De acuerdo con Liverpool, La Nocturna también representa una oportunidad para que los clientes obtengan beneficios adicionales mediante el uso de la tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, que otorgan acceso a promociones exclusivas para tarjetahabientes. Sin embargo, las ofertas también están disponibles para quienes paguen con tarjetas bancarias de crédito o débito, así como en efectivo.

DESCUENTOS EN LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS DURANTE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

- Línea blanca: hasta 54% de descuento y opción de comenzar a pagar en marzo; o hasta 51% con hasta 9 meses sin intereses.

- Colchones: hasta 50% de descuento y pago en marzo.

- Muebles: hasta 50% de descuento y pago en marzo.

- Electrodomésticos: hasta 30% de descuento y pago en marzo.

DESCUENTOS EN ELECTRÓNICA DURANTE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

- Pantallas: hasta 50% de descuento y pago en marzo.

- Celulares: hasta 35% de descuento.

- Consolas: hasta 25% de descuento y pago en marzo.

- Laptops: hasta 20% de descuento y pago en marzo.