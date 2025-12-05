Venta nocturna Liverpool: del 5 al 7 de diciembre estos serán los descuentos por departamentos
La Nocturna de Liverpool cerrará el año con tres días de descuentos y facilidades de pago en tiendas físicas y compras en línea.
Del 5 al 7 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la última edición del año de La Nocturna de Liverpool, uno de los eventos de promociones más relevantes de la cadena departamental.
Durante tres días, los clientes podrán acceder a descuentos, meses sin intereses y facilidades de pago en diversas categorías de productos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.
QUÉ ES LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
La Nocturna de Liverpool corresponde a periodos de ofertas especiales organizados por la tienda a lo largo del año. Cada edición dura entre dos y tres días, tiempo en el que se aplican promociones en múltiples departamentos.
Este evento está diseñado para que los usuarios adquieran artículos a precios más bajos, desde prendas de moda hasta productos electrónicos, muebles, decoración y otros bienes de consumo.
De acuerdo con Liverpool, La Nocturna también representa una oportunidad para que los clientes obtengan beneficios adicionales mediante el uso de la tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, que otorgan acceso a promociones exclusivas para tarjetahabientes. Sin embargo, las ofertas también están disponibles para quienes paguen con tarjetas bancarias de crédito o débito, así como en efectivo.
DESCUENTOS EN LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS DURANTE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
- Línea blanca: hasta 54% de descuento y opción de comenzar a pagar en marzo; o hasta 51% con hasta 9 meses sin intereses.
- Colchones: hasta 50% de descuento y pago en marzo.
- Muebles: hasta 50% de descuento y pago en marzo.
- Electrodomésticos: hasta 30% de descuento y pago en marzo.
DESCUENTOS EN ELECTRÓNICA DURANTE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
- Pantallas: hasta 50% de descuento y pago en marzo.
- Celulares: hasta 35% de descuento.
- Consolas: hasta 25% de descuento y pago en marzo.
- Laptops: hasta 20% de descuento y pago en marzo.
DESCUENTOS EN JUGUETES DURANTE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
- Disney Store: hasta 50% de descuento.
- Juguetes: hasta 30% de descuento y pago en marzo.
DESCUENTOS EN ROPA Y CALZADO DURANTE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
- Zapatos: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Tenis: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Relojes: hasta 37% de descuento y pago en marzo.
- Bolsas: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Chamarras: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Botas: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Jeans: hasta 40% de descuento y pago en marzo.
- Ropa deportiva: hasta 30% de descuento y pago en marzo.
DESCUENTOS CUIDADO DE LA PIEL Y FRAGANCIA DURANTE LA ÚLTIMA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL
- Cuidado de la piel: hasta 30% de descuento y pago en marzo.
- Fragancias: con opción de compra inmediata y pago diferido hasta marzo.
HORARIO DE COMPRA DE LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOL EN EL MES DE DICIEMBRE
Las ofertas de La Nocturna estarán disponibles durante el horario habitual de las sucursales, de 11:00 a 21:00 horas. Sin embargo, las compras en línea podrán realizarse en cualquier momento del día a través de la aplicación Liverpool Pocket o en el sitio oficial liverpool.com.mx, donde también se habilitan las promociones vigentes del evento.
Liverpool informó que las promociones pueden variar dependiendo de la sucursal, disponibilidad de inventario o forma de pago seleccionada.
Con esta última edición del 2025, Liverpool cerrará el año con un periodo adicional de ofertas previo a la temporada navideña y otras campañas comerciales relevantes.