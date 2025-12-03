Liverpool: ¿Habrá otra Venta Nocturna en diciembre? Esto es lo que sabemos
Todo apunta a que diciembre tendrá una Venta Nocturna Liverpool con ofertas imperdibles.
La Venta Nocturna de Liverpool en diciembre es uno de los eventos más esperados por los compradores que buscan cerrar el año con buenas ofertas. A diferencia de otros periodos promocionales, este evento concentra descuentos especiales, meses sin intereses y beneficios exclusivos en un solo fin de semana, lo que lo convierte en una oportunidad clave para adelantar los regalos navideños o renovar artículos del hogar.
Con el incremento en el flujo de compras de temporada, Liverpool suele apostar por promociones agresivas que atraen a quienes buscan precios competitivos para sus compras decembrinas. Esto ha generado la duda: ¿habrá otra Venta Nocturna de Liverpool en diciembre?
Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora.
La última Venta Nocturna de Liverpool: fechas confirmadas
Para quienes esperan aprovechar una de las últimas oportunidades del año, la venta nocturna ya tiene fechas definidas. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Venta Nocturna Liverpool se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.
Este evento se ha posicionado como un espacio ideal para acceder a ofertas atractivas, sobre todo para quienes desean adquirir moda, tecnología, muebles o juguetes a precios más accesibles. Además, sus facilidades de pago resultan especialmente valiosas en un periodo donde los gastos suelen incrementarse.
Horarios oficiales para la Venta Nocturna
Durante este fin de semana promocional, las tiendas Liverpool ajustan sus horarios para atender a un mayor número de clientes. Así operarán:
Tiendas físicas
11:00 am a 9:00 pm
Tienda en línea
Disponible las 24 horas
Comprar en línea será una ventaja adicional, ya que Liverpool suele ofrecer beneficios exclusivos, como envíos express, opciones de Click & Collect y promociones que solo aplican en su plataforma digital o en la app Liverpool Pocket.
¿Qué ofertas podemos esperar?
Aunque Liverpool no ha revelado aún las promociones finales del evento, los descuentos históricos ofrecen una guía clara de lo que podría repetirse este año:
- Moda: entre 30% y 40%
- Perfumes y belleza: entre 20% y 30%
- Tecnología (celulares, pantallas, laptops): entre 10% y 20%
-Muebles, cocina, decoración y blancos: entre 20% y 30%
Promociones con tarjetas de crédito
Liverpool ofrece beneficios adicionales para quienes usan sus tarjetas:
Hasta 18 meses sin intereses con Tarjeta Liverpool
Bonificaciones exclusivas al pagar con crédito Liverpool
Meses sin intereses con bancos participantes
Envío gratis superando cierto monto
10% de descuento para nuevos socios de la Tarjeta Liverpool
5% adicional en compras desde la app Liverpool Pocket
Todo apunta a que diciembre tendrá una Venta Nocturna Liverpool con ofertas imperdibles, perfecta para los compradores que buscan aprovechar el último gran evento comercial del año. Con descuentos por departamento, facilidades de pago y promociones especiales en línea, este fin de semana será clave para quienes desean obtener el máximo valor por su dinero.