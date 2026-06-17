Revelan cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar del Infonavit: distribución, habitaciones y más

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    Revelan cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar del Infonavit: distribución, habitaciones y más
    El programa Vivienda para el Bienestar ha captado la atención de miles de trabajadores en México. FOTO: PRESIDENCIA

Conoce las características, número de recámaras y el diseño interior de los nuevos hogares del programa federal que ya comenzaron a entregarse.

El programa Vivienda para el Bienestar ha captado la atención de miles de trabajadores en México que buscan consolidar su patrimonio. Durante su participación en “La Mañanera del Pueblo”, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, presentó los detalles arquitectónicos, la distribución interna y las imágenes muestra de cómo lucen estas viviendas diseñadas para los derechohabientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vivienda-del-bienestar-beneficia-a-casi-7-millones-de-personas-celebra-sheinbaum-EJ21397416

Una de las principales aclaraciones de las autoridades es que estas propiedades se diferencian de las ofrecidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Mientras Conavi atiende prioritariamente a la población que no cuenta con seguridad social, el Infonavit enfoca este programa en sus trabajadores activos que cumplen con ciertos criterios de preselección.

Distribución y características de los inmuebles

Las casas del Infonavit están construidas en una superficie de 60 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. El diseño interior contempla optimizar cada metro para ofrecer viviendas funcionales que cuentan con todos los servicios básicos y conectividad estratégica a los centros de trabajo.

Las propiedades están integradas por siete espacios bien delimitados:

- Dos habitaciones: La recámara principal está diseñada con espacio para una cama matrimonial y ropero, mientras que la secundaria está acondicionada para una cama individual.

- Baño completo: Cuenta con una distribución donde el inodoro y la regadera quedan resguardados, situando el lavamanos en la parte exterior para optimizar el uso familiar.

- Sala y Comedor: Espacios continuos pero con áreas definidas para la convivencia diaria.

- Cocina: Zona amplia y adaptada para la instalación de los electrodomésticos esenciales.

- Patio de servicio: Área trasera destinada a las labores de lavado y mantenimiento.

Con el fin de mostrar un panorama apegado a la realidad, el director del instituto señaló que las casas muestra fueron amuebladas sin elementos de alta gama, permitiendo a los interesados apreciar las verdaderas dimensiones y la amplitud de las habitaciones.

$!Se presentó los detalles arquitectónicos, la distribución interna y las imágenes muestra.
Se presentó los detalles arquitectónicos, la distribución interna y las imágenes muestra. FOTO: CUARTOSCURO

Costo preferencial y requisitos de acceso

Aunque el valor comercial de este tipo de inmuebles supera el millón de pesos en el mercado inmobiliario actual, el esquema de Vivienda para el Bienestar permite que los derechohabientes las adquieran por un costo promedio de 600 mil pesos.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con el siguiente perfil:

1. Tener un empleo formal vigente y cotizar ante el instituto.

2. Percibir ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

3. No ser propietario de ninguna otra vivienda.

https://vanguardia.com.mx/informacion/conavi-vivienda-bienestar-2026-ya-te-registraste-esto-es-lo-que-sigue-para-recibir-tu-casa-BK21092726

Respecto al proceso de registro, las autoridades informaron que no es necesario realizar un trámite previo en plataformas digitales. El Infonavit realiza una preselección interna y se comunica de manera directa con los beneficiarios elegibles mediante correo electrónico, mensajes SMS, llamadas telefónicas o cartas postales. Por ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto en el portal de Mi Cuenta Infonavit o acudir a las oficinas de atención para manifestar interés en el programa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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