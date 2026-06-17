Revelan cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar del Infonavit: distribución, habitaciones y más

El programa Vivienda para el Bienestar ha captado la atención de miles de trabajadores en México que buscan consolidar su patrimonio. Durante su participación en “La Mañanera del Pueblo”, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, presentó los detalles arquitectónicos, la distribución interna y las imágenes muestra de cómo lucen estas viviendas diseñadas para los derechohabientes.

Una de las principales aclaraciones de las autoridades es que estas propiedades se diferencian de las ofrecidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Mientras Conavi atiende prioritariamente a la población que no cuenta con seguridad social, el Infonavit enfoca este programa en sus trabajadores activos que cumplen con ciertos criterios de preselección.

Distribución y características de los inmuebles

Las casas del Infonavit están construidas en una superficie de 60 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. El diseño interior contempla optimizar cada metro para ofrecer viviendas funcionales que cuentan con todos los servicios básicos y conectividad estratégica a los centros de trabajo.

Las propiedades están integradas por siete espacios bien delimitados:

- Dos habitaciones: La recámara principal está diseñada con espacio para una cama matrimonial y ropero, mientras que la secundaria está acondicionada para una cama individual.

- Baño completo: Cuenta con una distribución donde el inodoro y la regadera quedan resguardados, situando el lavamanos en la parte exterior para optimizar el uso familiar.

- Sala y Comedor: Espacios continuos pero con áreas definidas para la convivencia diaria.

- Cocina: Zona amplia y adaptada para la instalación de los electrodomésticos esenciales.

- Patio de servicio: Área trasera destinada a las labores de lavado y mantenimiento.

Con el fin de mostrar un panorama apegado a la realidad, el director del instituto señaló que las casas muestra fueron amuebladas sin elementos de alta gama, permitiendo a los interesados apreciar las verdaderas dimensiones y la amplitud de las habitaciones.