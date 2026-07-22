¿Dónde están los módulos de registro de Vivienda para el Bienestar 2026? Así puedes ubicar el más cercano

La Comisión Nacional de Vivienda ( CONAVI ) confirmó la apertura de un nuevo periodo de registro para el programa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas que buscan acceder a una vivienda mediante un esquema de financiamiento accesible.

A diferencia de otros programas sociales, el trámite deberá realizarse de forma presencial en los módulos oficiales habilitados por la dependencia, por lo que es importante conocer su ubicación antes de acudir.

Cómo consultar la ubicación de los módulos

CONAVI habilitó un mapa interactivo para que los interesados puedan localizar el módulo de registro más cercano a su domicilio.

Para consultar la dirección exacta solo es necesario:

1. Ingresar al portal oficial de CONAVI.

2. Seleccionar el estado donde resides.

3. Elegir el municipio correspondiente.

4. Consultar la dirección completa y el horario de atención del módulo asignado.

Las autoridades recomiendan verificar la información antes de acudir, ya que cada módulo cuenta con horarios específicos de atención.

Estados donde habrá módulos en julio y agosto de 2026

De acuerdo con el mapa oficial de CONAVI, durante esta etapa el registro estará disponible únicamente en los siguientes estados:

- Baja California Sur

- Campeche

- Chiapas

- Chihuahua

- Coahuila

- Durango

- Estado de México

- Guanajuato

- Guerrero

- Hidalgo

- Jalisco

- Michoacán

- Nayarit

- Oaxaca

- Puebla

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas