¿Dónde están los módulos de registro de Vivienda para el Bienestar 2026? Así puedes ubicar el más cercano
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La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) abrió un nuevo periodo de registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026.
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) confirmó la apertura de un nuevo periodo de registro para el programa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas que buscan acceder a una vivienda mediante un esquema de financiamiento accesible.
A diferencia de otros programas sociales, el trámite deberá realizarse de forma presencial en los módulos oficiales habilitados por la dependencia, por lo que es importante conocer su ubicación antes de acudir.
Cómo consultar la ubicación de los módulos
CONAVI habilitó un mapa interactivo para que los interesados puedan localizar el módulo de registro más cercano a su domicilio.
Para consultar la dirección exacta solo es necesario:
1. Ingresar al portal oficial de CONAVI.
2. Seleccionar el estado donde resides.
3. Elegir el municipio correspondiente.
4. Consultar la dirección completa y el horario de atención del módulo asignado.
Las autoridades recomiendan verificar la información antes de acudir, ya que cada módulo cuenta con horarios específicos de atención.
Estados donde habrá módulos en julio y agosto de 2026
De acuerdo con el mapa oficial de CONAVI, durante esta etapa el registro estará disponible únicamente en los siguientes estados:
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Fechas de registro
El periodo de inscripción permanecerá abierto del 20 de julio al 2 de agosto de 2026.
Durante esas fechas, las personas interesadas deberán presentarse en el módulo correspondiente con la documentación solicitada para iniciar el proceso de incorporación al programa.
Requisitos para registrarse
Para solicitar el apoyo de Vivienda para el Bienestar es necesario cumplir con los siguientes criterios:
1. No contar con vivienda propia.
2. No tener un crédito vigente de Infonavit, Fovissste u otro organismo de vivienda.
3. Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.
4. Presentar identificación oficial vigente.
5. CURP del solicitante y de uno de sus dependientes económicos.
6. Comprobante de domicilio.
7. Comprobante de ingresos.
En caso de estar casado o vivir en concubinato, también será necesario presentar la documentación correspondiente de la pareja.
¿Qué ofrece Vivienda para el Bienestar?
El programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a una vivienda digna. La meta es construir 500 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 86 mil se proyectan para 2026.
Las viviendas se ofrecerán mediante esquemas de financiamiento accesibles, sin intereses y con certeza jurídica, con el objetivo de beneficiar a familias que actualmente no cuentan con una casa propia y cumplen con los requisitos establecidos por CONAVI.