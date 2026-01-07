¿El recibo CFE no está a tu nombre? Esto debes hacer
Así puedes actualizar el titular del recibo de luz CFE correctamente.
El inicio de 2026 trae consigo ajustes administrativos que muchas personas postergan, pero que pueden evitar problemas a futuro. Uno de los más importantes es cambiar el nombre del titular del recibo de luz cuando la persona responsable del servicio ya no es la misma. Aunque circulan muchos mitos, el trámite sí es real, gratuito y oficialmente reconocido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Actualizar la titularidad del contrato eléctrico permite que cualquier aclaración, pago o reporte quede correctamente vinculado al responsable actual del inmueble, evitando contratiempos administrativos.
¿Cuándo es necesario cambiar el titular del recibo de luz?
El cambio de titularidad no es obligatorio en todos los casos, pero sí es altamente recomendable cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:
- Fallecimiento del titular anterior
- Divorcio o separación legal
- Renta del inmueble
- Compra o venta de la propiedad
- Herencia
En todos estos escenarios, la persona que habita o es dueña del inmueble ya no coincide con quien aparece en el contrato del servicio eléctrico. Mantener datos desactualizados puede complicar pagos, aclaraciones o solicitudes futuras.
Documentos necesarios para el trámite
Antes de iniciar el proceso, es indispensable no contar con adeudos en el recibo de luz. Además, deberás presentar la documentación en original y copia, según corresponda.
- Documentos del nuevo titular
- Identificación oficial vigente
- RFC
- Número telefónico y correo electrónico
- Solicitud por escrito explicando el motivo del cambio
- Documentos del inmueble
- Comprobante de domicilio
- Escrituras o documento que acredite la propiedad
- Recibo de predial
- Fotografía legible de la lectura del medidor
- Documentos según el caso
- Identificación del titular anterior
- Acta de defunción, divorcio o documento legal que respalde la situación
Si el trámite lo realiza un tercero
- Carta poder
- Identificación oficial del titular y del representante
Paso a paso: cómo cambiar el titular del recibo CFE
El trámite se realiza de manera presencial. Estos son los pasos oficiales:
Reúne todos los documentos y verifica que no existan adeudos.
1. Llama al 071 para agendar una cita en el Centro de Atención a Clientes más cercano.
2. Acude el día y hora asignados con la documentación completa.
3. Recibe orientación del personal y firma la solicitud correspondiente.
4. Espera la resolución del trámite, que suele tardar entre 15 y 20 días.
5. El cambio de titular no tiene costo.
¿Qué pasa si no haces el cambio?
La CFE no aplica multas ni sanciones por no actualizar la titularidad. Sin embargo, dejar el trámite pendiente puede generar:
- Confusiones administrativas
- Dificultades para pagar o aclarar recibos
- Problemas al reportar fallas
- Complicaciones legales cuando hay nuevos propietarios
Por eso, realizar este ajuste a tiempo facilita la gestión del servicio y evita dolores de cabeza innecesarios.
Cambiar el nombre del titular del recibo de luz sí es posible y más sencillo de lo que parece. Tener tus datos actualizados te permite empezar el año con orden, control y la tranquilidad de que el servicio está correctamente a tu nombre.