¿El recibo CFE no está a tu nombre? Esto debes hacer

El inicio de 2026 trae consigo ajustes administrativos que muchas personas postergan, pero que pueden evitar problemas a futuro. Uno de los más importantes es cambiar el nombre del titular del recibo de luz cuando la persona responsable del servicio ya no es la misma. Aunque circulan muchos mitos, el trámite sí es real, gratuito y oficialmente reconocido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Actualizar la titularidad del contrato eléctrico permite que cualquier aclaración, pago o reporte quede correctamente vinculado al responsable actual del inmueble, evitando contratiempos administrativos.

¿Cuándo es necesario cambiar el titular del recibo de luz?

El cambio de titularidad no es obligatorio en todos los casos, pero sí es altamente recomendable cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- Fallecimiento del titular anterior

- Divorcio o separación legal

- Renta del inmueble

- Compra o venta de la propiedad

- Herencia

En todos estos escenarios, la persona que habita o es dueña del inmueble ya no coincide con quien aparece en el contrato del servicio eléctrico. Mantener datos desactualizados puede complicar pagos, aclaraciones o solicitudes futuras.