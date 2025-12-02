WhatsApp... ¿Por qué me llaman desde números internacionales y qué hacer para evitarlos?

En los últimos meses, miles de usuarios han reportado recibir llamadas en WhatsApp desde números con prefijos desconocidos. Aunque a veces se trata de llamadas legítimas, la mayoría proviene de intentos de estafa o verificación fraudulenta. Los ciberdelincuentes buscan contactar a personas al azar para obtener información personal o engancharlas con técnicas de ingeniería social.

Muchas de estas llamadas se originan en países con altos índices de fraude digital. Los criminales utilizan sistemas automatizados que generan números aleatorios, los cuales se reproducen masivamente para aumentar la probabilidad de que alguien conteste. Su objetivo es iniciar una conversación que les permita manipular o confundir a la víctima.

Además, algunas redes de spam aprovechan vulnerabilidades o datos filtrados de plataformas externas. Esto les permite acceder a bases de números telefónicos que luego usan para contactar a miles de usuarios de forma simultánea, incluso si nunca interactuaste con ese país o región.

QUÉ RIESGOS IMPLICAN LAS LLAMADAS INTERNACIONALES

Responder estas llamadas puede abrir la puerta a diversos engaños. El riesgo más frecuente es el intento de suplantación de identidad, pues los estafadores buscan confirmar si el número está activo y si el usuario es vulnerable a futuras interacciones. También intentan engañar con historias falsas sobre servicios bloqueados, premios o problemas bancarios.

Otra táctica común consiste en hacer que el usuario devuelva la llamada a un número premium internacional. Esto genera cargos económicos elevados, especialmente si se realiza desde un operador tradicional. Aunque WhatsApp no cobra por llamadas, algunas personas terminan llamando por fuera de la app sin darse cuenta.

También existen casos donde los delincuentes buscan obtener códigos de verificación de WhatsApp. Mediante presión, amenazas o supuestas emergencias, intentan que la víctima comparta un mensaje SMS. Si caen en la trampa, pueden robar la cuenta y usarla para más fraudes.

CÓMO EVITAR Y BLOQUEAR ESTAS LLAMADAS

La manera más efectiva de protegerte es activar las herramientas de privacidad dentro de WhatsApp. Puedes restringir que desconocidos vean tu foto de perfil, tu información y tu estado. Esto reduce el interés de los estafadores, ya que obtienen menos datos visibles para manipularte.

Otra opción esencial es habilitar la verificación en dos pasos, que agrega un PIN adicional para evitar que alguien pueda apropiarse de tu cuenta incluso si obtiene tu código por SMS. También puedes bloquear y reportar cualquier número internacional sospechoso para que WhatsApp los registre como emisores de spam.

Finalmente, si recibes llamadas constantes, puedes desactivar la opción de recibir llamadas de desconocidos desde la sección de privacidad. Además, evita regresar llamadas a números extraños y educa a tus contactos sobre cómo identificar estos intentos de estafa.

PUNTOS CLAVE

· No contestes números desconocidos o internacionales

· Activa la verificación en dos pasos

· Limita quién puede ver tu foto de perfil

· Bloquea y reporta números sospechosos

DATOS CURIOSOS

· La mayoría de llamadas de spam proviene de Asia y África.

· Los estafadores usan tecnología VoIP para ocultar su ubicación real.

· WhatsApp recibe miles de reportes diarios sobre números fraudulentos.