Banco del Bienestar moderniza su app: transferencias, CoDi y DiMo llegarán en 2026

/ 27 noviembre 2025
    Banco del Bienestar moderniza su app: transferencias, CoDi y DiMo llegarán en 2026
    La modernización de la app del Banco del Bienestar permitirá realizar transferencias y pagos digitales desde 2026, en respuesta a las necesidades de sus usuarios. FOTO: VANGUARDIA

El Banco del Bienestar integrará transferencias interbancarias y pagos con CoDi y DiMo, ampliando sus servicios y fortaleciendo la inclusión financiera

La modernización tecnológica del Banco del Bienestar marcará un cambio significativo en la banca social del país a partir del primer trimestre de 2026, cuando la institución incorporará nuevas funciones digitales en su aplicación móvil.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del banco, informó que la actualización permitirá realizar transferencias interbancarias, así como pagos digitales mediante las plataformas CoDi y DiMo. El anuncio fue realizado durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030.

Hasta ahora, la aplicación del Banco del Bienestar, que supera los 25 millones de descargas y registra aproximadamente dos millones de consultas diarias, solo permite revisar saldos y movimientos.

ACTUALIZACIÓN DE LA APP DEL BANCO DEL BIENESTAR ESTÁ PREVISTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

La actualización prevista para marzo o abril de 2026 habilitará transferencias electrónicas entre bancos, pagos mediante códigos QR y envíos de dinero utilizando números telefónicos a través de DiMo. Estas funciones permitirán a los usuarios realizar operaciones con cuentas de otras instituciones financieras.

De acuerdo con Lamoyi, la ampliación de herramientas digitales responde a la necesidad de fortalecer el acceso a servicios financieros en todas las regiones del país, con énfasis en zonas marginadas. El Banco del Bienestar opera actualmente la red de sucursales más extensa de México, con presencia en comunidades donde previamente no existían servicios bancarios formales.

La modernización tecnológica también busca agilizar la entrega de recursos de programas sociales, uno de los ejes centrales del banco. La institución es responsable de la dispersión de apoyos como pensiones para adultos mayores, becas educativas y transferencias directas de programas federales.

Además de esta labor, el organismo ha iniciado un proceso de diversificación para ampliar su base de usuarios. Según el director del banco, se prevé la incorporación de hasta 10 millones de nuevos clientes en los próximos años, más allá de los beneficiarios de programas sociales, mediante la combinación de nuevas funcionalidades digitales y la expansión de sucursales.

NUEVAS HERRAMIENTAS: CoDI Y DiMo

La integración de CoDi, la plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco de México, permitirá a los clientes realizar pagos inmediatos utilizando códigos QR o mensajes de cobro. A su vez, DiMo facilitará transferencias solo con el número telefónico del destinatario, sin necesidad de usar tarjetas físicas.

Estas herramientas, según la institución, buscan reducir tiempos de espera en sucursales, ofrecer alternativas seguras para el manejo de dinero y promover métodos de pago digitales en sectores que históricamente han estado al margen del sistema financiero tradicional.

NUEVOS BENEFICIOS DE LA APP DEL BANCO DEL BIENESTAR SON UNA RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LOS USUARIOS

La actualización de la app del Banco del Bienestar responde a una solicitud constante de los usuarios y beneficiarios de programas sociales, quienes han expresado la necesidad de realizar operaciones más allá de la consulta de saldos sin depender de otras entidades financieras.

Con la incorporación de estas funciones en 2026, el banco pretende fortalecer su papel dentro del ecosistema bancario nacional y avanzar en su objetivo de inclusión social y financiera.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

