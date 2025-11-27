Banco del Bienestar moderniza su app: transferencias, CoDi y DiMo llegarán en 2026

Hasta ahora, la aplicación del Banco del Bienestar, que supera los 25 millones de descargas y registra aproximadamente dos millones de consultas diarias , solo permite revisar saldos y movimientos.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del banco, informó que la actualización permitirá realizar transferencias interbancarias, así como pagos digitales mediante las plataformas CoDi y DiMo. El anuncio fue realizado durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 .

La modernización tecnológica del Banco del Bienestar marcará un cambio significativo en la banca social del país a partir del primer trimestre de 2026, cuando la institución incorporará nuevas funciones digitales en su aplicación móvil.

ACTUALIZACIÓN DE LA APP DEL BANCO DEL BIENESTAR ESTÁ PREVISTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

La actualización prevista para marzo o abril de 2026 habilitará transferencias electrónicas entre bancos, pagos mediante códigos QR y envíos de dinero utilizando números telefónicos a través de DiMo. Estas funciones permitirán a los usuarios realizar operaciones con cuentas de otras instituciones financieras.

De acuerdo con Lamoyi, la ampliación de herramientas digitales responde a la necesidad de fortalecer el acceso a servicios financieros en todas las regiones del país, con énfasis en zonas marginadas. El Banco del Bienestar opera actualmente la red de sucursales más extensa de México, con presencia en comunidades donde previamente no existían servicios bancarios formales.

La modernización tecnológica también busca agilizar la entrega de recursos de programas sociales, uno de los ejes centrales del banco. La institución es responsable de la dispersión de apoyos como pensiones para adultos mayores, becas educativas y transferencias directas de programas federales.

Además de esta labor, el organismo ha iniciado un proceso de diversificación para ampliar su base de usuarios. Según el director del banco, se prevé la incorporación de hasta 10 millones de nuevos clientes en los próximos años, más allá de los beneficiarios de programas sociales, mediante la combinación de nuevas funcionalidades digitales y la expansión de sucursales.

NUEVAS HERRAMIENTAS: CoDI Y DiMo

La integración de CoDi, la plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco de México, permitirá a los clientes realizar pagos inmediatos utilizando códigos QR o mensajes de cobro. A su vez, DiMo facilitará transferencias solo con el número telefónico del destinatario, sin necesidad de usar tarjetas físicas.

Estas herramientas, según la institución, buscan reducir tiempos de espera en sucursales, ofrecer alternativas seguras para el manejo de dinero y promover métodos de pago digitales en sectores que históricamente han estado al margen del sistema financiero tradicional.