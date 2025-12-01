WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares a partir del 15 de diciembre de 2025

La aplicación también señaló que muchos de estos dispositivos dejaron de recibir soporte por parte de sus fabricantes, lo que implica la ausencia de parches de seguridad.

De acuerdo con la empresa, la decisión forma parte de su proceso continuo de actualización tecnológica, requerido para implementar funciones avanzadas y mecanismos de seguridad reforzados. WhatsApp indicó que los equipos más antiguos “ya no cuentan con el rendimiento necesario para ejecutar operaciones actuales”.

La medida afecta a teléfonos que utilicen Android 5.1 o versiones anteriores , así como iOS 11 o inferior , según confirmó la plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp informó que, a partir del 15 de diciembre de 2025, dejará de ofrecer soporte, compatibilidad y actualizaciones para una serie de dispositivos móviles con sistemas operativos considerados obsoletos.

MODELOS ANDROID QUE YA NO PODRÁN TENER WHATSAPP A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2025

Con la actualización prevista, todos los dispositivos que operen con Android 5.1 (Lollipop) o anterior dejarán de ser compatibles. Entre los modelos señalados por la empresa se encuentran:

- Samsung Galaxy S5

- Sony Xperia M4 Aqua

- Motorola Moto X

- LG G4

- HTC One M8

- Huawei Ascend Mate 7

- Asus ZenFone 2

WhatsApp indicó que estos equipos no podrán instalar la aplicación ni recibir nuevas funciones, correcciones o actualizaciones de seguridad.

MODELOS DE IPHONE QUE YA NO PODRÁN TENER WHATSAPP A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2025

En el caso de Apple, los dispositivos que operan con iOS 11 o versiones anteriores también quedarán fuera del sistema de soporte. La lista incluye:

- iPhone 6

- iPhone 6s

- iPhone 7

- iPhone SE (1ª generación)

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

Aunque estos modelos se mantendrán operativos para llamadas, mensajes SMS y otras funciones del teléfono, WhatsApp dejará de ejecutarse en ellos y no recibirán actualizaciones.

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS QUE TIENES CELULARES QUE PERDERÁN WHATSAPP EN DICIEMBRE

WhatsApp compartió una serie de sugerencias para quienes podrían perder acceso a la aplicación:

- Actualizar el sistema operativo, en caso de que el dispositivo lo permita. Si la versión instalada se mantiene en los rangos mencionados, la app dejará de funcionar.

- Utilizar WhatsApp Web como alternativa temporal. Sin embargo, la empresa aclaró que las sesiones no permanecen activas por tiempo prolongado y no incluyen todas las funciones de la aplicación móvil.

- Realizar una copia de seguridad antes de cualquier cambio de dispositivo, con el fin de conservar el historial de conversaciones.

- Adquirir un dispositivo más reciente, en caso de necesitar el servicio de manera continua.

- Optar por otras plataformas de mensajería, como Telegram, Messenger o Instagram, si no es posible migrar a un equipo compatible.

WhatsApp recordó que sus procesos de innovación y seguridad requieren actualizaciones constantes, por lo que es común que ciertos modelos queden rezagados con el paso del tiempo.