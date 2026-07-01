WhatsApp protegerá tu número de teléfono con nombre de usuario: Así funciona y cómo reservarlo

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció con el fin de reforzar la privacidad de sus usuarios la llegada de los “nombres de usuario”, esta nueva función permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono. A partir de esta semana, las personas que utilicen la app podrán reservar un nombre de usuario (como el de Instagram o TikTok) para ser identificados en lugar de su número de teléfono celular; sin embargo, la nueva herramienta comenzará a implementarse de manera gradual en los próximos meses.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS NOMBRES DE USUARIO? La nueva función —nombres de usuario— está pensada para situaciones en las que las personas prefieren mantener su número privado, así podrán conversar en la aplicación sin la necesidad de compartir el celular. Con esta actualización, cuando un usuario tenga activado su nombre de usuario y envíe un mensaje por primera vez a otra persona o empresa, su número de teléfono ya no será visible. Comienza con el símbolo @ y otras personas pueden usarlo para enviarte mensajes o llamarte, mientras que tu número de teléfono se mantiene privado. Podrás unirte al chat sin necesidad de revelar tu número telefónico a todos los integrantes del grupo. O si quieres que alguna persona te escriba por WhatsApp, bastará con darle el nombre de usuario para iniciar una nueva conversación, pero hasta que sea activo.

SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS Tu nombre de usuario es diferente de tu nombre visible (el nombre que aparece en tu perfil). No es necesario que tu nombre para mostrar sea único, pero sí tu nombre de usuario. Sin embargo, no todo será tan vulnerable como se puede escuchar, ante la posibilidad de que cualquier persona tenga ese nombre de usuario, se puede configurar una “clave de nombre de usuario”, de modo que cualquier persona que quiera contactar con otra por primera vez a través del nombre necesitará dicha clave. No hay ningún directorio para explorar nombres ni sugerencias; “las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez”.

¿CÓMO RESERVAR EL NOMBRE DE USUARIO EN WHATSAPP? Para apartar un nombre de usuario, deberán contar con la versión más reciente de la aplicación y seguir esta ruta: 1.- Ingresa a “Ajustes” desde WhatsApp;

2.- Da clic en “Cuenta”;

3.- Ahí aparecerá la opción de “Nombre de usuario”;

4.- Elige con el que quieras que te reconozcan, recuerda que es el que darás en vez de tu número telefónico. Además, si tienes vinculado tu número de teléfono a otras cuentas de redes sociales podrás utilizar el mismo usuario.

5.- Al dar clic en “Guardar” la app te dirá si tu nombre de usuario está disponible. Si es así, tu nombre de usuario ya quedará reservado, si no te pedirá que busques uno nuevo. Si deseas activar la clave de nombre de usuario, deberás realizar los mismos pasos del 1 al 3, pero en lugar de la ventana para elegir tu nombre de usuario podrás cambiar la opción de “Quién puede contactarme con mi nombre de usuario”. 1.- Selecciona la opción de “Contactarme por nombre de usuario”, por default vendrá la opción de “todos”, da clic;

2.- Cambia a “Personas que conocen mi clave” y WhatsApp te brindará tu clave (un pin de 4 dígitos) para darle a esa otra persona que te contactará por primera vez.

3.- Estará disponible cada vez que entres a esa configuración en la aplicación, por si eres una persona con mala memoria. No será necesario cuando los contactos, personas que conozcan tu número de teléfono y personas con las que ya hablas te envíen un mensaje. La compañía indicó que la función se habilitará gradualmente en diferentes países y que los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando los nombres de usuario estén disponibles en su región. Hasta el momento nadie podrá ver tu nombre de usuario reservado hasta que se active; una vez que se active tu nombre de usuario, las personas que no tengan tu número guardado verán el nombre de usuario en su lugar.

¿CÓMO SABRÉ CUÁNDO SE ACTIVA EL NOMBRE? Aunque en este momento nadie puede ponerse en contacto contigo mediante el nombre de usuario reservado hasta que se active, una vez que tu nombre de usuario esté activo, podrás compartirlo cuando quieras darle a alguien una forma de contactarte en WhatsApp sin tener que compartir tu número de teléfono. Y sabrás que la herramienta está activa cuando recibas una notificación en WhatsApp, usualmente lo hace por un mensaje desde su chat de cuenta oficial o en sus estados; así como las otras redes sociales en las que tiene presencia como las de Meta. Podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu número de teléfono para comunicarte con nuevas personas, y tu número de teléfono se mantendrá privado para las personas que aún no lo tienen guardado entre sus contactos.

¿PUEDO CAMBIARLO O ELIMINARLO? Esta herramienta es opcional, por lo que sí podrás cambiar tu nombre de usuario reservado o eliminarlo en cualquier momento. Si cambias o eliminas tu nombre de usuario reservado, es posible que quede disponible para que otras personas lo reclamen. Al momento de su reserva, cada cuenta tendrá su nombre único; si está disponible, s guardará y alguien más no podrá reclamarlo, pero si el nombre de usuario que quieres ya está en uso, deberás elegir otro. Cabe destacar que algunos nombres de usuario están reservados para empresas, gobiernos y figuras públicas, y no pueden ser solicitados por otras personas. Si aún no está en uso, puedes reclamar el mismo nombre de usuario que usas para otros perfiles agregando WhatsApp al mismo centro de cuentas que Facebook o Instagram.

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