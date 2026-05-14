Lanza Meta el modo ‘incógnito’ en WhatsApp en respuesta a las inquietudes de privacidad en chats con IA

LONDRES- Meta Platforms anunció que está implementando un modo “incógnito” para que los usuarios de WhatsApp mantengan conversaciones privadas con su chatbot de IA, una medida destinada a aliviar las preocupaciones sobre la privacidad de la información delicada que los usuarios comparten en los chats. La empresa de redes sociales explicó en una publicación de blog que el modo de chat incógnito ofrece una forma de mantener conversaciones privadas y temporales con Meta AI, su asistente de inteligencia artificial que ha estado disponible en WhatsApp desde hace unos años.

Meta indicó que los mensajes se procesarán en un “entorno seguro” al que ni siquiera Meta puede acceder, no se guardarán de forma predeterminada y desaparecerán al salir de una sesión. Los sistemas de IA generativa han estado acosados por preocupaciones de privacidad porque los grandes modelos de lenguaje que sustentan estos sistemas se entrenan con enormes acervos de datos, que a veces incluyen información personal proporcionada por los propios usuarios en sus conversaciones con chatbots de IA. Los fabricantes rivales de chatbots ya cuentan con algunas funciones de privacidad. El chatbot Gemini de Google tiene la opción de desactivar el historial de chat y excluirse de permitir que los datos de una persona se utilicen para entrenar sus modelos de IA. ChatGPT tiene controles similares. Meta afirma que está implementando los chats incógnitos porque los usuarios suelen hacer a los chatbots preguntas delicadas o incluir datos privados financieros, personales, de salud o laborales en sus consultas.

“Estamos empezando a hacer muchas preguntas significativas sobre nuestras vidas a los sistemas de IA, y no siempre se siente como si debieras tener que compartir la información que hay detrás de esas preguntas con las empresas que operan esos sistemas de IA”, comentó a los periodistas Will Cathcart, jefe de WhatsApp en Meta. Cathcart señaló que el modo de chat incógnito cuenta con funciones de seguridad para evitar que el chatbot responda preguntas sobre temas dañinos. Cathcart explicó que el sistema “orientará al usuario hacia información útil si puede y luego se negará (a responder) y, con el tiempo, incluso dejará de interactuar con el usuario por completo”. Los usuarios sólo podrán escribir preguntas y recibir respuestas en texto; no podrán subir ni generar imágenes. También tendrán que confirmar su edad porque Meta no permite usuarios menores de 13 años en sus plataformas.

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