WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de julio de 2026: ¿Está el tuyo?

A partir del 1 de julio de 2026, WhatsApp dejará de ofrecer soporte, compatibilidad y actualizaciones para una serie de dispositivos móviles con sistemas operativos considerados obsoletos. Los modelos de teléfonos perderán la aplicación por las nuevas actualizaciones de la app de mensajería, razón por la cual dejarán de ser compatibles en algunos dispositivos móviles.

¿POR QUÉ MI CELULAR SE QUEDARÁ SIN ‘WHATS’? La medida afecta a teléfonos que utilicen versiones anteriores a la Android 5.0, así como iOS 15.1, según confirmó la plataforma de mensajería instantánea. De acuerdo con la empresa, la decisión forma parte de su proceso continuo de actualización tecnológica, requerido para implementar funciones avanzadas y mecanismos de seguridad reforzados. WhatsApp indicó que los equipos más antiguos “ya no cuentan con el rendimiento necesario para ejecutar operaciones actuales”. La aplicación también señaló que muchos de estos dispositivos dejaron de recibir soporte por parte de sus fabricantes, lo que implica la ausencia de parches de seguridad. WhatsApp revisa periódicamente los requisitos mínimos necesarios para utilizar la aplicación, por lo que a medida que incorpora nuevas herramientas, funciones de inteligencia artificial, mejoras en las videollamadas y sistemas de protección de datos, aumenta también la necesidad de contar con dispositivos más modernos. Por lo que los teléfonos con sistemas operativos antiguos presentan limitaciones que dificultan mantener un nivel adecuado de seguridad y estabilidad, al no recibir actualizaciones de sus fabricantes acumulando vulnerabilidades que podrían poner en riesgo la información de los usuarios MODELOS ANDROID QUE YA NO PODRÁN TENER WHATSAPP A PARTIR DE JULIO DE 2026 Con la actualización prevista, todos los dispositivos que operen con las versiones anterior a Android 5.0 dejarán de ser compatibles. Entre los modelos señalados por la empresa Samsung, LG, Sony, Motorola, Huawei y HTC se encuentran: - Samsung Galaxy S3;

- Samsung Galaxy S4;

- Samsung Galaxy S4 Mini;

- Samsung Galaxy Ace 4;

- Samsung Galaxy Core II;

- LG Optimus G;

- LG Optimus L5 II;

- LG Optimus L7 II;

- LG L70;

- LG L90;

- Sony Xperia Z;

-Sony Xperia M;

- Sony Xperia E1;

- Sony Xperia L;

- Sony Xperia SP;

- Motorola Moto G (primera generación);

- Motorola Moto E (primera generación);

- Motorola Moto X (primera generación);

- Huawei Ascend P6;

- Huawei Ascend G6;

- Huawei Ascend Y530;

- HTC One M7;

- HTC Desire 500;

- HTC Desire 300;

- HTC Desire 601 WhatsApp indicó que estos equipos no podrán instalar la aplicación ni recibir nuevas funciones, correcciones o actualizaciones de seguridad.

MODELOS DE IPHONE QUE YA NO PODRÁN TENER WHATSAPP A PARTIR DE JULIO DE 2026 En el caso de Apple, los dispositivos que operan con versiones anteriores a iOS 15.1 también quedarán fuera del sistema de soporte. La lista incluye: - iPhone 6;

- iPhone 6 Plus;

- iPhone 5s

- iPhone 5c

- iPhone 5

- Modelos anteriores Aunque estos modelos se mantendrán operativos para llamadas, mensajes SMS y otras funciones del teléfono, WhatsApp dejará de ejecutarse en ellos y no recibirán actualizaciones. RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS QUE TIENES CELULARES QUE PERDERÁN WHATSAPP EN JULIO WhatsApp compartió una serie de sugerencias para quienes podrían perder acceso a la aplicación: - Actualizar el sistema operativo, en caso de que el dispositivo lo permita. Si la versión instalada se mantiene en los rangos mencionados, la app dejará de funcionar. - Utilizar WhatsApp Web como alternativa temporal. Sin embargo, la empresa aclaró que las sesiones no permanecen activas por tiempo prolongado y no incluyen todas las funciones de la aplicación móvil. - Realizar una copia de seguridad antes de cualquier cambio de dispositivo, con el fin de conservar el historial de conversaciones. - Adquirir un dispositivo más reciente, en caso de necesitar el servicio de manera continua. - Optar por otras plataformas de mensajería, como Telegram, Messenger o Instagram, si no es posible migrar a un equipo compatible. WhatsApp recordó que sus procesos de innovación y seguridad requieren actualizaciones constantes, por lo que es común que ciertos modelos queden rezagados con el paso del tiempo.

CÓMO VERIFICAR SI TU CELULAR SEGUIRÁ SIENDO COMPATIBLE CON WHATSAPP El Centro de Ayuda de WhatsApp precisó que los equipos que no podrán recibir actualizaciones a partir de julio de 2026 son aquellos con las versiones anteriores a iOS 15.1 y Android 5.0. Para evitar confusiones, la empresa detalló los pasos para comprobar la versión del sistema operativo: EN ANDROID 1. Abrir el menú de Configuración. 2. Seleccionar Acerca del teléfono. 3. Localizar la sección Versión de Android. 4. Confirmar que el sistema operativo sea 5.0 o superor EN IPHONE 1. Ingresar a Ajustes. 2. Seleccionar General. 3. Entrar al apartado Información. 4. Revisar la Versión de iOS instalada. Si es inferior a 15.1, el dispositivo dejará de ser compatible. Con este ajuste, WhatsApp continúa su proceso de modernización, mientras que millones de usuarios deberán verificar si sus equipos mantienen la capacidad de ejecutar nuevas funciones o si requieren migrar a un dispositivo más reciente para evitar perder acceso.

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