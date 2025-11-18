X, antes Twitter, sufre caída mundial dejando a millones de usuarios afectados

/ 18 noviembre 2025
    X, antes Twitter, sufre caída mundial dejando a millones de usuarios afectados
    La red social X registró una caída global que impidió cargar contenido, publicar y ver videos. Usuarios reportaron fallas masivas mientras la empresa no ofreció explicación oficial. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La red social X registró una caída global que impidió cargar contenido, publicar y ver videos. Usuarios reportaron fallas masivas mientras la empresa no ofreció explicación oficial.

X, antes conocida como Twitter, registró una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso a funciones esenciales durante la mañana del martes.

La plataforma presentó inestabilidad generalizada: desde la imposibilidad de cargar el inicio hasta errores al iniciar sesión. Para muchos, fue una de las interrupciones más amplias de los últimos meses, afectando tanto a quienes usan la aplicación móvil como la versión web.

Usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar la falla de inmediato. Pantallas en blanco, mensajes de error y la incapacidad de actualizar la cronología fueron los primeros síntomas. Incluso quienes lograron entrar experimentaron lentitud extrema o la imposibilidad total de publicar nuevos mensajes. Los videos y el contenido multimedia dejaron de cargarse, lo que aumentó la frustración generalizada.

$!X, antes Twitter, sufre caída mundial dejando a millones de usuarios afectados

Plataformas de monitoreo como Downdetector registraron un aumento masivo de reportes simultáneos en México, Estados Unidos y Europa. El mensaje “Algo salió mal. Intenta recargar” se volvió constante, confirmando que no se trataba de un problema aislado de conexión, sino de un fallo estructural en los servidores.

MIGRACIÓN MASIVA A OTRAS REDES

La caída provocó que miles de usuarios buscaran alternativas para verificar la información. Redes como Threads, Instagram y Telegram comenzaron a recibir oleadas de nuevos mensajes de personas intentando confirmar la magnitud del problema.

Muchos usuarios comenzaron a usar hashtags para alertar sobre la situación, convirtiendo el error de X en tendencia dentro de otras plataformas.

La conversación digital se desplazó, evidenciando cómo una falla en una red dominante tiene efectos inmediatos en el ecosistema social digital.

REACCIONES Y AFECTACIONES EN TODO EL MUNDO

Este evento se suma a una serie de fallas que X ha experimentado desde la llegada de Elon Musk como propietario y las reestructuraciones que implementó.

Los errores incluían la imposibilidad de publicar, responder o enviar mensajes directos, así como la caída total en la visualización de la cronología.

El impacto se sintió especialmente en creadores de contenido, medios de comunicación y negocios que dependen de la plataforma para difusión en tiempo real.

AUSENCIA DE UNA EXPLICACIÓN OFICIAL

Hasta el momento, ni la plataforma ni Elon Musk han emitido un comunicado para explicar el origen del fallo o el tiempo estimado de recuperación.

Los usuarios se mantienen a la espera de una actualización que aclare si se trató de un error interno, un fallo de infraestructura o algún problema externo.

Mientras tanto, comunidades completas se han organizado en otras redes para compartir información y mantenerse comunicadas ante la inactividad de X.

DATOS CURIOSOS

· Cada vez que X presenta fallas, Telegram registra incrementos de tráfico superiores al 25 %.

· En caídas anteriores, la recuperación total de la plataforma ha tardado entre 2 y 6 horas.

· La frase “Algo salió mal” se ha convertido en uno de los mensajes de error más comentados en redes sociales.

