$!X, ChatGPT, Canvas... sufren caída mundial dejando a millones de usuarios afectados

Usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar la falla de inmediato. Pantallas en blanco, mensajes de error y la incapacidad de actualizar la cronología fueron los primeros síntomas. Incluso quienes lograron entrar experimentaron lentitud extrema o la imposibilidad total de publicar nuevos mensajes. Los videos y el contenido multimedia dejaron de cargarse, lo que aumentó la frustración generalizada.

La plataforma presentó inestabilidad generalizada: desde la imposibilidad de cargar el inicio hasta errores al iniciar sesión. Para muchos, fue una de las interrupciones más amplias de los últimos meses, afectando tanto a quienes usan la aplicación móvil como la versión web.

X , antes conocida como Twitter, registró una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso a funciones esenciales durante la mañana del martes.

Plataformas de monitoreo como Downdetector registraron un aumento masivo de reportes simultáneos en México, Estados Unidos y Europa. El mensaje “Algo salió mal. Intenta recargar” se volvió constante, confirmando que no se trataba de un problema aislado de conexión, sino de un fallo estructural en los servidores.

MIGRACIÓN MASIVA A OTRAS REDES

La caída provocó que miles de usuarios buscaran alternativas para verificar la información. Redes como Threads, Instagram y Telegram comenzaron a recibir oleadas de nuevos mensajes de personas intentando confirmar la magnitud del problema.

Muchos usuarios comenzaron a usar hashtags para alertar sobre la situación, convirtiendo el error de X en tendencia dentro de otras plataformas.

La conversación digital se desplazó, evidenciando cómo una falla en una red dominante tiene efectos inmediatos en el ecosistema social digital.

REACCIONES Y AFECTACIONES EN TODO EL MUNDO

Este evento se suma a una serie de fallas que X ha experimentado desde la llegada de Elon Musk como propietario y las reestructuraciones que implementó.

Los errores incluían la imposibilidad de publicar, responder o enviar mensajes directos, así como la caída total en la visualización de la cronología.

El impacto se sintió especialmente en creadores de contenido, medios de comunicación y negocios que dependen de la plataforma para difusión en tiempo real.

AUSENCIA DE UNA EXPLICACIÓN OFICIAL

Hasta el momento, ni la plataforma ni Elon Musk han emitido un comunicado para explicar el origen del fallo o el tiempo estimado de recuperación.

Los usuarios se mantienen a la espera de una actualización que aclare si se trató de un error interno, un fallo de infraestructura o algún problema externo.

Mientras tanto, comunidades completas se han organizado en otras redes para compartir información y mantenerse comunicadas ante la inactividad de X.

ERROR EN CLOUDFLARE AFECTA A CANVAS Y CHATGPT

Cloudflare, una empresa estadounidense cuyos servicios incluyen la defensa de millones de sitios web contra ataques maliciosos, sufrió un problema no identificado el martes, lo que significó que los usuarios de Internet no pudieron acceder a los sitios web de algunos clientes.

Algunos propietarios de sitios tampoco pudieron acceder a sus paneles de rendimiento. Sitios como X, Open AI y Canvas sufrieron mayores interrupciones al mismo tiempo que los problemas de Cloudflare, según Downdetector .

La interrupción continúa, pero a las 12:21 p. m. GMT, la empresa dijo: “Estamos viendo que los servicios se recuperan, pero los clientes pueden seguir observando tasas de error superiores a lo normal mientras continuamos con los esfuerzos de remediación”.

Un mensaje posterior decía: “Actualización: seguimos investigando este problema”.

Un portavoz de Cloudflare dijo: “Vimos un pico en el tráfico inusual hacia uno de los servicios de Cloudflare a partir de las 11:20 a. m. Eso causó que parte del tráfico que pasaba por la red de Cloudflare experimentara errores. Si bien la mayor parte del tráfico para la mayoría de los servicios continuó fluyendo con normalidad, hubo errores elevados en varios servicios de Cloudflare

“Todavía no sabemos la causa del aumento repentino de tráfico inusual. Estamos trabajando a toda máquina para asegurarnos de que todo el tráfico se gestione sin errores. Después, centraremos nuestra atención en investigar la causa del aumento repentino de tráfico inusual.”

Los ingenieros de Cloudflare tenían programado realizar mantenimiento el martes en los centros de datos de Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago de Chile, pero no está claro si sus actividades estaban relacionadas con la interrupción.

DATOS CURIOSOS

· Cada vez que X presenta fallas, Telegram registra incrementos de tráfico superiores al 25 %.

· En caídas anteriores, la recuperación total de la plataforma ha tardado entre 2 y 6 horas.

· La frase “Algo salió mal” se ha convertido en uno de los mensajes de error más comentados en redes sociales.