Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics

Después de una semana de incertidumbre, Jalisco seguirá siendo sede de una etapa de la World Aquatics Diving World Cup, después de que las autoridades mexicanas y World Aquatics lograran revertir la cancelación original del evento que se esperaba realizar del 5 al 8 de marzo en Zapopan.

La competencia, que forma parte del serial mundial de clavados, había sido cancelada el pasado 26 de febrero por World Aquatics debido a preocupaciones por la seguridad y restricciones de viaje tras la ola de violencia que siguió al abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

Esa decisión provocó reacciones inmediatas de autoridades deportivas mexicanas y diplomáticas, que emprendieron gestiones para mantener a México como sede.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó el sábado que el evento “deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación”, con una nueva fecha por definir, tras las negociaciones con World Aquatics y el respaldo de diversas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Mexicano y el CODE Jalisco.