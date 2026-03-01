Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics
Luego de negociaciones encabezadas por autoridades deportivas mexicanas, World Aquatics aceptó reprogramar la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, manteniendo a Jalisco como sede del serial internacional rumbo a la Superfinal
Después de una semana de incertidumbre, Jalisco seguirá siendo sede de una etapa de la World Aquatics Diving World Cup, después de que las autoridades mexicanas y World Aquatics lograran revertir la cancelación original del evento que se esperaba realizar del 5 al 8 de marzo en Zapopan.
La competencia, que forma parte del serial mundial de clavados, había sido cancelada el pasado 26 de febrero por World Aquatics debido a preocupaciones por la seguridad y restricciones de viaje tras la ola de violencia que siguió al abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.
Esa decisión provocó reacciones inmediatas de autoridades deportivas mexicanas y diplomáticas, que emprendieron gestiones para mantener a México como sede.
El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó el sábado que el evento “deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación”, con una nueva fecha por definir, tras las negociaciones con World Aquatics y el respaldo de diversas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Mexicano y el CODE Jalisco.
Pacheco, ex clavadista olímpico, agradeció la coordinación entre las autoridades y el organismo internacional, y destacó el compromiso para respaldar al deporte mexicano y asegurar la celebración de una justa internacional de clavados.
Aunque aún no se ha anunciado formalmente la nueva fecha ni se confirma si la sede seguirá siendo el Centro Acuático Scotiabank en Zapopan, las autoridades locales confían en que el evento se mantendrá en Jalisco, dadas las instalaciones especializadas con las que cuenta la región.
La reprogramación de este evento representa no solo una victoria diplomática y organizativa para México, sino también una señal de confianza de World Aquatics en la capacidad del país para albergar competencias de alto nivel, aún frente a retos de seguridad.