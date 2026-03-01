Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 1 marzo 2026
    Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics
    El Centro Acuático Scotiabank de Zapopan seguirá como escenario del Mundial de Clavados, luego de que World Aquatics confirmara la reprogramación del evento en Jalisco. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Clavados

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


CONADE

Luego de negociaciones encabezadas por autoridades deportivas mexicanas, World Aquatics aceptó reprogramar la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, manteniendo a Jalisco como sede del serial internacional rumbo a la Superfinal

Después de una semana de incertidumbre, Jalisco seguirá siendo sede de una etapa de la World Aquatics Diving World Cup, después de que las autoridades mexicanas y World Aquatics lograran revertir la cancelación original del evento que se esperaba realizar del 5 al 8 de marzo en Zapopan.

La competencia, que forma parte del serial mundial de clavados, había sido cancelada el pasado 26 de febrero por World Aquatics debido a preocupaciones por la seguridad y restricciones de viaje tras la ola de violencia que siguió al abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

Esa decisión provocó reacciones inmediatas de autoridades deportivas mexicanas y diplomáticas, que emprendieron gestiones para mantener a México como sede.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó el sábado que el evento “deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación”, con una nueva fecha por definir, tras las negociaciones con World Aquatics y el respaldo de diversas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Mexicano y el CODE Jalisco.

Pacheco, ex clavadista olímpico, agradeció la coordinación entre las autoridades y el organismo internacional, y destacó el compromiso para respaldar al deporte mexicano y asegurar la celebración de una justa internacional de clavados.

Aunque aún no se ha anunciado formalmente la nueva fecha ni se confirma si la sede seguirá siendo el Centro Acuático Scotiabank en Zapopan, las autoridades locales confían en que el evento se mantendrá en Jalisco, dadas las instalaciones especializadas con las que cuenta la región.

La reprogramación de este evento representa no solo una victoria diplomática y organizativa para México, sino también una señal de confianza de World Aquatics en la capacidad del país para albergar competencias de alto nivel, aún frente a retos de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clavados

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


CONADE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG