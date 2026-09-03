¿Y el frío?... Se aproxima primer frente frío del 2026 a México; fecha y estados afectados

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    ¿Y el frío?... Se aproxima primer frente frío del 2026 a México; fecha y estados afectados
    La temporada invernal 2026-2027 arranca en septiembre con el ingreso del primer sistema frontal, provocando descensos de temperatura, rachas de viento y precipitaciones en diversas entidades del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce cuándo entra el primer frente frío de 2026 a México, las fechas estimadas y la lista de estados del norte que registrarán un marcado descenso térmico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron la aproximación del primer frente frío de 2026 a territorio mexicano. La temporada de frentes fríos 2026-2027 inicia formalmente durante los primeros días de septiembre, marcando la transición térmica tras los meses más calurosos del año.

El desplazamiento de esta masa de aire frío interactuará con la humedad de la temporada de ciclones tropicales, generando un ambiente fresco. Según los reportes climatológicos oficiales, “un frente frío se produce cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a una masa de aire cálido, provocando cambios significativos en el tiempo”.

Dato curioso: Un sistema frontal promedio viaja a una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora sobre la superficie terrestre. Esta velocidad permite que las temperaturas mínimas desciendan drásticamente en cuestión de pocas horas al ingresar a las regiones fronterizas.

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ESTADOS AFECTADOS Y DESCENSO DE TEMPERATURA

Los estados del norte de México registrarán las primeras afectaciones directas por este evento meteorológico. Las entidades federativas con mayor probabilidad de descenso térmico, lluvias dispersas y fuertes rachas de viento son:

· Chihuahua

· Coahuila

· Nuevo León

· Tamaulipas

· Sonora

· Durango

En las zonas serranas de estas regiones se prevén temperaturas de 0 a 5 °C con posibilidad de heladas tempranas. Por su parte, en los valles del centro del país, el meteorológico anticipa “temperaturas mínimas que pueden situarse entre 2 y 8 °C durante los episodios frontales más intensos”.

Dato curioso: Aunque la mayoría de los frentes fríos se asocian al invierno, el ciclo estacional oficial abarca desde septiembre hasta mayo. Durante el ciclo previo se contabilizaron 50 sistemas frontales, demostrando la alta variabilidad del clima en el país.

PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA 2026-2027

La Comisión Nacional del Agua estima el desarrollo continuo de estos fenómenos atmosféricos en los meses venideros. El pronóstico meteorológico contempla la entrada de múltiples masas de aire polar que fortalecerán el descenso de los termómetros durante el otoño.

La interacción entre los sistemas frontales y los fenómenos oceánicos determinará la cantidad de precipitaciones en el territorio. Los especialistas climáticos advierten que “el comportamiento de las temperaturas variará según el desplazamiento de cada masa de aire”.

Dato curioso: El término “evento de Norte” se utiliza para describir los vientos muy fuertes que surgen en el Golfo de México cuando estos frentes fríos avanzan hacia el sur, alcanzando velocidades que superan los 100 kilómetros por hora en las zonas costeras.

DATOS CURIOSOS

· La “congeladora” de México: La Rosilla, una pequeña comunidad en la sierra de Durango, ostenta el récord de la zona habitada más fría del país; el paso constante de frentes fríos ha provocado que el termómetro caiga hasta los -26 °C.

· El viento Tehuantepecano: Las masas de aire polar no se detienen en la costa. Cuando cruzan el Golfo de México, se encajonan y aceleran al atravesar el Istmo de Tehuantepec, generando rachas violentas capaces de volcar tráileres en carretera y adentrarse decenas de kilómetros en el Océano Pacífico.

· Cuna de tornados en el norte: Durante la transición de verano a otoño, el choque térmico entre el aire helado de un frente frío y el aire cálido-húmedo de la región suele ser el detonante principal de superceldas y tornados en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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· Sistemas “fantasma” o secos: No todos los frentes fríos traen lluvia o nieve; cuando la masa de aire polar avanza sin humedad suficiente, produce un fenómeno conocido como frente frío seco, caracterizado únicamente por cielos despejados, heladas severas y vientos helados.

· Desplome térmico exprés: En las planicies de la frontera norte, la velocidad con la que entra la masa helada puede provocar que la temperatura ambiental se desplome hasta 20 °C en un lapso menor a cuatro horas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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