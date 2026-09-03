El Niño Godzilla amenaza al mundo... durará hasta febrero y azotará con graves inundaciones, sequías y calor extremo

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    El Niño Godzilla amenaza al mundo... durará hasta febrero y azotará con graves inundaciones, sequías y calor extremo
    La OMM advirtió que El Niño se fortalecerá durante los próximos meses y podría extenderse hasta febrero de 2027, con riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo. VANGUARDIA/ARCHIVO

La OMM alerta que El Niño se intensificará hasta febrero de 2027 y podría provocar graves inundaciones, sequías y temperaturas extremas

La intensificación de El Niño vuelve a colocar al clima mundial bajo alerta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad muy fuerte, con efectos que se extenderían hasta febrero de 2027.

El organismo señaló que existe una probabilidad “extraordinariamente alta, cercana al 100%” de que el actual episodio persista durante ese periodo. Sus consecuencias podrían sentirse incluso durante buena parte de 2027, debido al tiempo que tarda el calor acumulado en los océanos en trasladarse a la atmósfera.

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Aunque en algunos espacios se ha popularizado el nombre de “Niño Godzilla” para describir la fuerza que puede alcanzar este evento climático, la preocupación científica se concentra en sus posibles efectos: cambios severos en las lluvias, temperaturas elevadas y un mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

EL NIÑO SE FORTALECERÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

La OMM explicó que El Niño está relacionado con el aumento de la temperatura en la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental. Este calentamiento altera los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvia en distintas regiones del planeta.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia de la ONU.

Los registros citados por el organismo muestran la evolución del fenómeno. El promedio de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental pasó de 1.5 grados Celsius por encima de lo normal, entre mayo y julio, a valores semanales de entre 2.2 y 2.6 grados sobre la media entre finales de julio y mediados de agosto.

En algunas zonas, las temperaturas subsuperficiales del océano superaron incluso en más de 8 grados Celsius los valores promedio durante julio y los primeros días de agosto.

ONU ALERTA SOBRE UN CLIMA CADA VEZ MÁS EXTREMO

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó una advertencia sobre el crecimiento del fenómeno y el aumento generalizado de las temperaturas.

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, alertó. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, las temperaturas siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, agregó.

El secretario general sostuvo que la respuesta dependerá, en buena medida, de la rapidez con la que gobiernos y autoridades adopten medidas para enfrentar los riesgos.

“La carrera ahora es entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de tomar medidas climáticas y proteger a las personas. Debemos ganar esa carrera”, afirmó Guterres.

PAÍSES YA REPORTAN EFECTOS DEL FENÓMENO

Los impactos relacionados con la intensificación de El Niño ya han llevado a algunos países a tomar medidas extraordinarias. Panamá y El Salvador declararon emergencias, mientras Ecuador decretó alerta roja ante el avance del evento climático.

En Panamá, las condiciones asociadas al fenómeno obligaron incluso a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica, debido a las afectaciones provocadas por la situación climática.

La directora de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que un episodio de esta magnitud puede tener consecuencias graves para comunidades y economías en diferentes partes del mundo.

“Este El Niño excepcional (...) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, indicó.

“Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, agregó.

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y CALOR EXTREMO

Los científicos aclaran que El Niño no es provocado directamente por el cambio climático. Sin embargo, puede agravar el calentamiento global generado por las actividades humanas y aumentar la intensidad de algunos eventos extremos.

Para el trimestre de septiembre a noviembre, la OMM prevé una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en gran parte de las regiones terrestres.

Los episodios intensos del fenómeno suelen relacionarse con sequías en zonas de la Amazonía, Indonesia y Australia. También pueden provocar alteraciones en los monzones de India y modificar los patrones de lluvia en distintas áreas tropicales.

El Niño generalmente alcanza su máxima intensidad hacia el final de cada año. Sin embargo, el calor almacenado en los océanos puede seguir influyendo en la temperatura atmosférica durante los siguientes 12 meses.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL FENÓMENO DE EL NIÑO

· El Niño aparece generalmente cada dos a siete años.

· Su duración habitual oscila entre nueve y 12 meses, aunque sus efectos pueden prolongarse.

· El fenómeno alterna con La Niña, considerada su fase opuesta, y con periodos de condiciones climáticas neutrales.

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· El calor acumulado en los océanos puede mantener elevadas las temperaturas globales durante aproximadamente 12 meses después de alcanzar su mayor intensidad.

· Los eventos más fuertes de El Niño pueden modificar patrones de lluvia y temperatura en regiones muy alejadas del océano Pacífico.

· La OMM advirtió que el actual episodio tiene una probabilidad cercana al 100% de mantenerse hasta febrero de 2027, de acuerdo con la información proporcionada.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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