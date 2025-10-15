¿Ya la tienes? Tramita la Constancia de Situación Profesional en línea

Cada uno de los trámites para validar tu acreditación profesional puede servir para entablar nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, con que un solo un documento falte, esa posibilidad profesional pueda perderse, y tramitarlo enseguida sea demasiado problemático.

Por ello, se debe tener en cuenta todos los documentos importantes, en este caso: La Constancia de Situación Profesional. Es un nuevo documento que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de validar estudios, competencias y mostrar las microcredenciales del profesionista.

A comparación de la cédula profesional, se podrá verificar la carrera académica, al igual que mostrar competencias pertinentes y detallar si la persona perteneció a un colegio de profesionistas.

Los datos que integra son los siguientes:

*) Datos de identificación

*) Estudios académicos registrados ante la SEP

*) Afiliación o no a un colegio de profesionistas

*) Certificaciones o microcredenciales

*) Competencias transversales

*) Sanciones

¿CÓMO TRAMITAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN PROFESIONAL?

El dicho documento puede adquirirse de manera gratuita; en la plataforma del Registro Nacional de Profesiones.

Para tramitarla, se necesita la ¿CURP, el nombre completo de la persona, si es necesario, el número de la cédula profesional.

Tras aplicar los datos, se podrá descargar el historial académico que representa este documento. Después de realizar el trámite, la vigencia oficial de la Constancia de Situación Profesional solo durará 15 días, tras su expedición.