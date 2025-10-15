¿Ya la tienes? Tramita la Constancia de Situación Profesional en línea

    ¿Ya la tienes? Tramita la Constancia de Situación Profesional en línea
Con la Constancia de Situación Profesional, los empleadores podrán verificar el historial académico de los postulantes

Cada uno de los trámites para validar tu acreditación profesional puede servir para entablar nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, con que un solo un documento falte, esa posibilidad profesional pueda perderse, y tramitarlo enseguida sea demasiado problemático.

Por ello, se debe tener en cuenta todos los documentos importantes, en este caso: La Constancia de Situación Profesional. Es un nuevo documento que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de validar estudios, competencias y mostrar las microcredenciales del profesionista.

A comparación de la cédula profesional, se podrá verificar la carrera académica, al igual que mostrar competencias pertinentes y detallar si la persona perteneció a un colegio de profesionistas.

Los datos que integra son los siguientes:

*) Datos de identificación

*) Estudios académicos registrados ante la SEP

*) Afiliación o no a un colegio de profesionistas

*) Certificaciones o microcredenciales

*) Competencias transversales

*) Sanciones

¿CÓMO TRAMITAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN PROFESIONAL?

El dicho documento puede adquirirse de manera gratuita; en la plataforma del Registro Nacional de Profesiones.

Para tramitarla, se necesita la ¿CURP, el nombre completo de la persona, si es necesario, el número de la cédula profesional.

Tras aplicar los datos, se podrá descargar el historial académico que representa este documento. Después de realizar el trámite, la vigencia oficial de la Constancia de Situación Profesional solo durará 15 días, tras su expedición.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

