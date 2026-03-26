‘Ya les dije que no’... indigente rechaza ayuda pese a tener un picahielos enterrado en la cabeza

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/ 26 marzo 2026
    ‘Ya les dije que no’... indigente rechaza ayuda pese a tener un picahielos enterrado en la cabeza
    Un hombre en situación de calle fue captado rechazando atención médica pese a tener un picahielos incrustado en la cabeza. El video desató debate sobre autonomía, salud mental y protocolos de emergencia. VANGUARDIA/ARCHIVO

Hombre en situación de calle rechaza atención médica con un picahielos en la cabeza. El caso viral abre debate sobre autonomía y atención de emergencias en CDMX

Un video difundido en redes sociales generó conmoción al mostrar a un hombre en situación de calle con un picahielos incrustado en la cabeza, negándose a recibir atención médica en plena vía pública. El hecho ocurrió en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de emergencia acudieron tras un reporte ciudadano.

En las imágenes, el hombre permanece sentado sobre una banqueta mientras personal del ERUM y policías de la SSC CDMX intentan persuadirlo para que acepte ayuda. La escena, tan inusual como preocupante, captó rápidamente la atención de usuarios, quienes comenzaron a compartir el video.

La respuesta del hombre fue contundente desde el inicio. “¡No, señora, ya les dije que no!”, expresó ante la insistencia de una rescatista, dejando claro su rechazo a cualquier tipo de intervención médica, pese a la evidente gravedad de su estado.

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NEGATIVA A RECIBIR ATENCIÓN PESE A LA GRAVEDAD

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el propio hombre relató que días antes había participado en una riña en la que, presuntamente, le clavaron el objeto en el cráneo. A pesar de llevar al menos tres días con la lesión, se mantenía consciente y aparentemente estable.

Durante el intento de auxilio, uno de los policías le preguntó directamente: “Nos reportaron que traías un picahielos en la cabeza, ¿cuál es su nombre?”. Sin embargo, el hombre evitó responder y continuó comiendo, ignorando tanto a los uniformados como al personal médico.

El caso evidenció una situación compleja para los equipos de emergencia: intervenir sin el consentimiento del paciente puede implicar dilemas legales y éticos, incluso cuando existe un riesgo evidente para la vida. La autonomía del paciente se convierte en un punto central en este tipo de escenarios.

DEBATE EN REDES SOBRE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN MÉDICA

Tras la viralización del video, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios expresaron posturas divididas sobre si el hombre debía ser atendido de manera obligatoria o si su decisión debía respetarse.

• “La gente se escandaliza, pero el señor está ejerciendo su autonomía; si no quiere atención médica, no se le puede obligar”.

• “Se le debe hospitalizar. No se trata solo de sacarle el objeto y ponerle alcohol”.

• “Esto no es algo curioso: es una emergencia humana. Ojalá pueda recibir ayuda con respeto, contención y protocolos que prioricen salvarle la vida”.

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El caso también puso sobre la mesa la vulnerabilidad de las personas en situación de calle y los retos que enfrentan las autoridades para brindar atención integral. Más allá del impacto visual, el episodio refleja una realidad donde la salud mental, el acceso a servicios médicos y la confianza en las instituciones juegan un papel determinante.

De acuerdo con reportes posteriores, el hombre finalmente accedió a recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha confirmado si fue trasladado a un hospital. El video, sin embargo, ya dejó abierta una conversación más amplia sobre los límites entre la decisión individual y la intervención en situaciones de emergencia.

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Salud Mental

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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