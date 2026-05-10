¡Imparable! ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ supera a ‘Mortal Kombat II’ en taquilla

El épico estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ no se quedó sólo en una secuela palomera, sino que sigue haciendo eco entre la audiencia y, en especial, a dos semanas de su llegada a los cines, no suelta la corona, pues tiene en su bolsillo “de Prada” 433.2 millones de dólares gracias a la taquilla mundial. De acuerdo con AP, incluso con la llegada de ‘Mortal Kombat II’, la cinta no dejó su trono, ya que la producción de pelea de Warner recaudó 40 millones de dólares en la taquilla local. Mientras tanto, la cinta inspirada en la vida del “Rey del Pop”, ‘Michael’, quedó en tercer lugar en su tercer fin de semana, con otros 36.5 millones de dólares recaudados durante ese periodo, apenas 33% menos que el fin de semana pasado. La biopic de Michael Jackson ya ha obtenido 240.5 millones de dólares en Norteamérica y acumula 577.4 millones de dólares a nivel mundial.

¿QUÉ PELÍCULA ES LA FAVORITA DE MÉXICO? A semanas de que se estrenen las grandes apuestas del verano en México, la llegada de las joyas cinematográficas del momento ha motivado a la audiencia no sólo a asistir a las salas, sino también a confirmar el gusto internacional. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, con Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza del elenco, ha hecho que México aporte a la cuenta global 205.99 millones de pesos, con 2.43 millones de asistentes a las funciones y, tan sólo en la segunda semana, sumó 190.18 millones de pesos.

Por su parte, ‘Michael’ registra de manera acumulada 312.27 millones de pesos, aunque se ubica en la segunda posición tras ingresar esta semana 101.47 millones de pesos en taquilla. Cerca de su salida de cartelera, ‘Super Mario Galaxy: La Película’ agregó esta semana 52.93 millones de pesos en la taquilla mexicana, contribuyendo a una recaudación mundial actual de 894 millones de dólares.

LA MODA ES LO FAVORITO La película que ya estaba en cartelera fue la que triunfó. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, que ha acumulado 433.2 millones de dólares en todo el mundo durante sus primeros 12 días en exhibición, ayudó a impulsar a The Walt Disney Company por encima de los 2 mil millones de dólares globales en lo que va del año. También superó la recaudación total de la primera película, ‘El Diablo Viste a la Moda’, que obtuvo 327 millones de dólares a nivel mundial en 2006, sin ajustar por inflación.

Rotten Tomatoes dio a la historia de ‘Miranda Presley’ y ‘Andy Sachs’ una calificación de 78% de aprobación por parte de los expertos, mientras que la audiencia la mantiene con 86% de evaluación positiva. La cinta marcó además el regreso del director de la primera entrega, David Frankel. (Con información de AP)

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