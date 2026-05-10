¡Imparable! ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ supera a ‘Mortal Kombat II’ en taquilla

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    ¡Imparable! ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ supera a ‘Mortal Kombat II’ en taquilla
    Reinas. Meryl Streep y Anne Hathaway regresaron a la pantalla grande con una producción que se mantiene entre las más vistas del momento. FOTO: AP

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway continúa liderando la recaudación mundial y se mantiene como una de las favoritas del público en México

El épico estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ no se quedó sólo en una secuela palomera, sino que sigue haciendo eco entre la audiencia y, en especial, a dos semanas de su llegada a los cines, no suelta la corona, pues tiene en su bolsillo “de Prada” 433.2 millones de dólares gracias a la taquilla mundial.

De acuerdo con AP, incluso con la llegada de ‘Mortal Kombat II’, la cinta no dejó su trono, ya que la producción de pelea de Warner recaudó 40 millones de dólares en la taquilla local.

Mientras tanto, la cinta inspirada en la vida del “Rey del Pop”, ‘Michael’, quedó en tercer lugar en su tercer fin de semana, con otros 36.5 millones de dólares recaudados durante ese periodo, apenas 33% menos que el fin de semana pasado. La biopic de Michael Jackson ya ha obtenido 240.5 millones de dólares en Norteamérica y acumula 577.4 millones de dólares a nivel mundial.

¿QUÉ PELÍCULA ES LA FAVORITA DE MÉXICO?

A semanas de que se estrenen las grandes apuestas del verano en México, la llegada de las joyas cinematográficas del momento ha motivado a la audiencia no sólo a asistir a las salas, sino también a confirmar el gusto internacional.

‘El Diablo Viste a la Moda 2’, con Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza del elenco, ha hecho que México aporte a la cuenta global 205.99 millones de pesos, con 2.43 millones de asistentes a las funciones y, tan sólo en la segunda semana, sumó 190.18 millones de pesos.

$!Las cintas favoritas en México siguen la tendencia global.
Las cintas favoritas en México siguen la tendencia global. FOTO: ESPECIAL

Por su parte, ‘Michael’ registra de manera acumulada 312.27 millones de pesos, aunque se ubica en la segunda posición tras ingresar esta semana 101.47 millones de pesos en taquilla.

Cerca de su salida de cartelera, ‘Super Mario Galaxy: La Película’ agregó esta semana 52.93 millones de pesos en la taquilla mexicana, contribuyendo a una recaudación mundial actual de 894 millones de dólares.

LA MODA ES LO FAVORITO

La película que ya estaba en cartelera fue la que triunfó. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, que ha acumulado 433.2 millones de dólares en todo el mundo durante sus primeros 12 días en exhibición, ayudó a impulsar a The Walt Disney Company por encima de los 2 mil millones de dólares globales en lo que va del año.

También superó la recaudación total de la primera película, ‘El Diablo Viste a la Moda’, que obtuvo 327 millones de dólares a nivel mundial en 2006, sin ajustar por inflación.

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Rotten Tomatoes dio a la historia de ‘Miranda Presley’ y ‘Andy Sachs’ una calificación de 78% de aprobación por parte de los expertos, mientras que la audiencia la mantiene con 86% de evaluación positiva. La cinta marcó además el regreso del director de la primera entrega, David Frankel. (Con información de AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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