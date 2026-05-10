Se mantiene narcoacusación de Rocha como el gran tema en redes; debaten sobre visitas de Díaz Ayuso y BTS

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    Se mantiene narcoacusación de Rocha como el gran tema en redes; debaten sobre visitas de Díaz Ayuso y BTS
    La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya fue uno de los temas que impulsó la conversación sobre este tema. Cuartoscuro

Análisis de MW Group muestra que el escándalo en Sinaloa sigue como el tópico que genera más controversia en las redes sociales

La conversación sociodigital en la red social X experimentó un notable incremento, impulsada por escándalos políticos y visitas de figuras internacionales, esto entre el 30 de abril y el 06 de mayo.

De acuerdo con el más reciente análisis elaborado por la agencia MW Group, el volumen de menciones creció un 46.1 por ciento en comparación con el periodo inmediato anterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arden-redes-sociales-por-narcoacusacion-contra-rocha-moya-BF20430735

Los usuarios centraron su atención y debate en las investigaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como en la polarización generada por la presencia en el país de la política española Isabel Díaz Ayuso y de la popular agrupación musical BTS.

Las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios investigados acapararon las narrativas de riesgo político en la plataforma. La discusión sociodigital estuvo marcada por exigencias por parte de los internautas para que se proceda con su extradición a Estados Unidos, además de abonar en los señalamientos que apuntan a supuestos vínculos con el narcotráfico.

El reporte destaca que una proporción importante de las críticas recayó directamente sobre Morena, al cual los usuarios acusaron de defender y encubrir a políticos frente a señalamientos de índole delictiva.

$!La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al famoso grupo coreano BTS en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al famoso grupo coreano BTS en Palacio Nacional. Andrea Murcia Monsivais

La preocupación por este caso trascendió lo local, ya que en la red se especuló sobre las posibles repercusiones internacionales, advirtiendo que, de no concretarse la extradición de Rocha Moya, México podría llegar a enfrentar consecuencias económicas como la no renovación del tratado comercial T-MEC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abren-debate-en-redes-sociales-por-fracking-y-alzas-en-la-canasta-basica-FC20113017

En otro frente político, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encendió un intenso debate que derivó en posturas sumamente polarizadas. Mientras un sector celebró su presencia y destacó su postura en defensa de la libertad, una gran parte de la conversación expresó su rechazo.

Las críticas más severas incluyeron propuestas de los usuarios para que los restos de Hernán Cortés sean trasladados a España, acompañadas de calificativos de “fascista” hacia la funcionaria española y condenas por sus pasadas declaraciones sobre la conquista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuestionan-en-redes-estrategia-de-seguridad-tras-tiroteo-en-teotihuacan-HG20265020

La efervescencia en redes también captó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ironizó sobre el respaldo que recibió la española en el país, afirmando que algunos sectores buscan legitimidad en quienes adoran a Hernán Cortés.

El cruce entre el entretenimiento y la agenda nacional se materializó con la inusual visita de la agrupación surcoreana BTS a Palacio Nacional. Si bien la narrativa predominante se enfocó en el entusiasmo de los seguidores y la difusión masiva de imágenes del encuentro de los cantantes con la presidenta Sheinbaum, el evento no escapó de la polémica.

Un sector de la conversación sociodigital lanzó fuertes críticas contra la mandataria, reclamando el hecho de que decidiera reunirse primero con el grupo de pop antes que atender a las madres de los desaparecidos.

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