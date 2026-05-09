$!¿Mamá primeriza? Te recomendamos estos libros para recibir a tu bebé de la mejor manera

Ser mamá no es tarea fácil, es un trabajo de por vida que desde el momento que sabemos que estamos embarazadas pueden surgirnos temores, miedos o cambios que solo nosotras podemos comprender. Por este motivo te recomendamos los siguientes libros que tienes que leer para resolver tus dudas, despejar miedos y disfrutar cada día la alegría que es ser mamá. La primera etapa siempre es la más difícil ya que se encuentran cambios no solo físicos sino también neurológicos.

La Doctora Susana Carmona en su libro “Neuromaternal”, nos explica cómo a través de investigaciones científicas y de la neurociencia, se ha comprobado que el embarazo modifica profundamente el cerebro de las mujeres. Facilitando así la transición a la maternidad y el papel crucial de las hormonas, su duración y su impacto durante el embarazo. Este libro lo puedes adquirir de manera física a través de compras en línea en Amazon y de manera digital para formato kindle.

La estadounidense Emily Oster es una reconocida economista, además es otra gran autora que se dio a la tarea de investigar a profundidad, las opiniones sobre el embarazo de manera científica. Obteniendo como resultado el despejar los mitos de las verdades en su libro “El embarazo no es como te lo contaron”. Este libro se puede encontrar en librerías de grandes cadenas departamentales como Palacio de Hierro, Librerías Gandhi, compras en línea en Amazon y también disponible para formato kindle.

Otra opción de la misma autora es el libro “Criar sin mitos” o en su idioma original “Cribsheet” enfocado en la crianza desde el nacimiento hasta los primeros años, toca temas como lactancia, sueño y desarrollo. Este libro puedes encontrarlo por medio de compras en línea en Amazon de manera física, audiolibro y formato kindle.