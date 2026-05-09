¿Mamá primeriza? Te recomendamos estos libros para recibir a tu bebé de la mejor manera

¿Mamá primeriza? Te recomendamos estos libros para recibir a tu bebé de la mejor manera

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

La primera etapa del embarazo siempre es la más difícil, ya que se encuentran cambios no solo físicos sino también neurológicos. Los siguientes libros nos ayudarán a despejar dudas y mitos sobre el embarazo

Artes
/ 9 mayo 2026
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Ser mamá no es tarea fácil, es un trabajo de por vida que desde el momento que sabemos que estamos embarazadas pueden surgirnos temores, miedos o cambios que solo nosotras podemos comprender.

Por este motivo te recomendamos los siguientes libros que tienes que leer para resolver tus dudas, despejar miedos y disfrutar cada día la alegría que es ser mamá.

La primera etapa siempre es la más difícil ya que se encuentran cambios no solo físicos sino también neurológicos.

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La Doctora Susana Carmona en su libro “Neuromaternal”, nos explica cómo a través de investigaciones científicas y de la neurociencia, se ha comprobado que el embarazo modifica profundamente el cerebro de las mujeres. Facilitando así la transición a la maternidad y el papel crucial de las hormonas, su duración y su impacto durante el embarazo.

Este libro lo puedes adquirir de manera física a través de compras en línea en Amazon y de manera digital para formato kindle.

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La estadounidense Emily Oster es una reconocida economista, además es otra gran autora que se dio a la tarea de investigar a profundidad, las opiniones sobre el embarazo de manera científica. Obteniendo como resultado el despejar los mitos de las verdades en su libro “El embarazo no es como te lo contaron”.

Este libro se puede encontrar en librerías de grandes cadenas departamentales como Palacio de Hierro, Librerías Gandhi, compras en línea en Amazon y también disponible para formato kindle.

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Otra opción de la misma autora es el libro “Criar sin mitos” o en su idioma original “Cribsheet” enfocado en la crianza desde el nacimiento hasta los primeros años, toca temas como lactancia, sueño y desarrollo.

Este libro puedes encontrarlo por medio de compras en línea en Amazon de manera física, audiolibro y formato kindle.

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Si prefieres escuchar audiolibros o podcast, lo cual también está considerado como una forma de lectura, te recomendamos “La bienvenida” de Martha Debayle, es un podcast gratuito descargando la aplicación de Spotify.

Es un acompañamiento semana por semana que narra lo especial y sorprendente que es ser mamá, en donde aprendes qué hacer y cómo crear las circunstancias ideales para recibir a tu bebé.

También te recomendamos seguir a la “Liga de la Leche” en Saltillo, ofrece apoyo gratuito para la lactancia materna, incluyendo ayuda telefónica y reuniones mensuales.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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