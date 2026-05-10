¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026

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    ¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026
    Conoce qué documentos necesitas para presentar una reclamación formal y quiénes sí tienen derecho a recibir esta prestación. Foto: El Universal

El reparto de utilidades es un derecho laboral obligatorio en México, pero algunas empresas retrasan o niegan el pago.

El reparto de utilidades 2026 ya comenzó en México, y miles de trabajadores esperan recibir esta prestación económica obligatoria. Sin embargo, cada año también aumentan los casos de empresas que retrasan el pago o incluso se niegan a entregarlo.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que las y los trabajadores pueden presentar una reclamación formal para exigir el cumplimiento de este derecho laboral.

https://vanguardia.com.mx/informacion/renunciaste-a-tu-trabajo-asi-puedes-recibir-pago-de-utilidades-en-2026-segun-la-lft-CC20336307

¿Qué documentos necesitas para reclamar utilidades no pagadas?

Si una empresa no realizó el pago de utilidades dentro del plazo establecido, es importante reunir documentos que ayuden a comprobar la relación laboral y el incumplimiento.

Documentos básicos para iniciar una reclamación

Entre los principales documentos que pueden solicitarse se encuentran:

- INE o identificación oficial vigente

- Contrato de trabajo

- Recibos de nómina

- Constancia de situación fiscal

- Finiquito o carta de renuncia, en caso de ser exempleado

Aunque no existe una lista única obligatoria para todos los casos, contar con documentación laboral facilita el proceso ante las autoridades.

Otros documentos que pueden ayudarte

Además de los requisitos básicos, existen otros comprobantes que pueden fortalecer la reclamación por utilidades no pagadas.

Entre ellos destacan:

- Altas o registros ante el IMSS

- Estados de cuenta donde se refleje el pago de nómina

- Credenciales de trabajo

- Correos, avisos o comunicados internos sobre utilidades

Especialmente si la empresa informó retrasos, negativas o argumentos sobre supuestas pérdidas, estos documentos pueden servir como respaldo.

¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades?

La Ley Federal del Trabajo establece que las utilidades corresponden a trabajadores que laboran en empresas con ganancias netas superiores a 300 mil pesos anuales.

Este derecho aplica tanto para trabajadores activos como para algunos exempleados que hayan trabajado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Empresas que no están obligadas a pagar utilidades

No todas las compañías deben repartir utilidades. La ley contempla excepciones específicas, entre ellas:

- Empresas de nueva creación durante su primer año

- Empresas que desarrollan productos nuevos durante los dos - primeros años

- Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro

- El IMSS y organismos públicos asistenciales o culturales

- Empresas con capital menor al establecido por la Secretaría del Trabajo

Por ello, antes de iniciar una reclamación, también es recomendable verificar si la empresa entra en alguno de estos supuestos.

Trabajadores que no reciben utilidades

La legislación también señala que ciertos trabajadores no participan en el reparto de utilidades, como:

- Directores y gerentes generales

- Trabajadores domésticos

- Empleados eventuales con menos de 60 días laborados

- Profesionistas que trabajan por honorarios sin subordinación laboral

¿Hasta cuándo pueden pagarte las utilidades en 2026?

El plazo límite depende del tipo de patrón:

- 30 de mayo de 2026 para trabajadores de empresas o personas morales

- 29 de junio de 2026 para quienes laboran con personas físicas

Si el pago no se realiza dentro de esas fechas, las y los trabajadores pueden acudir a Profedet para recibir orientación gratuita y comenzar un procedimiento formal.

https://vanguardia.com.mx/vida/pago-de-utilidades-2026-quienes-si-las-reciben-como-se-calculan-y-fechas-EG19866750

Un derecho laboral que sí puedes reclamar

Las utilidades forman parte de los derechos laborales en México y su incumplimiento puede denunciarse. Tener documentos que acrediten la relación laboral y el tiempo trabajado será clave para respaldar cualquier reclamación.

En un contexto donde cada vez más trabajadores buscan defender sus prestaciones, conocer los requisitos y plazos puede marcar la diferencia para exigir el pago correspondiente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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