Crecimiento limitado y deuda récord marcan el segundo trimestre del 2026

Aun cuando las exportaciones manufactureras alcanzaron niveles históricos en México que fortalecen el comercio exterior, los ingresos públicos muestran debilidad, el gasto se concentra en deuda y el PIB nacional apenas crece.

De acuerdo a CIAL dun & bradstreet, la combinación de deuda récord y el bajo dinamismo económico plantea riesgos para la estabilidad fiscal, mientras la oportunidad del nearshoring y la demanda externa podrían ser claves para sostener el crecimiento en un entorno global incierto.

Recordó que fue en marzo, que las exportaciones totales alcanzaron 70 mil 727 millones de dólares, su nuevo máximo histórico, con un repunte de 27.7% anual.

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Destacó que a pesar de los aranceles vigentes, el ritmo de las exportaciones ha sido creciente, con 17.9% anual en el primer trimestre de este año.

En el primer trimestre crecieron 17.9% anual, su mejor ritmo desde 2022. Sin embargo, las exportaciones petroleras, que representan apenas 3.2% del total, cayeron 20.4% anual, acumulando doce meses consecutivos en negativo.

Las exportaciones manufactureras ascendieron a 64 mil 722 millones de dólares en marzo, con un crecimiento de 29.5% anual, el mayor ritmo desde mediados de los noventa.

Asimismo el segmento no automotriz repuntó 43.7% anual, mientras el automotriz acumula dos años de caídas.

En ese sentido resaltó que Estados Unidos está reasignando sus pedidos y esto podría continuar en la medida que se mantenga la incertidumbre en Medio Oriente.

En cierta forma, el nearshoring está operando a favor de México, aunque otros países están aprovechando mejor esta situación.

No obstante, en este año, el valor exportador ascendería a casi 738 mil millones de dólares, que sería equivalente a 36.4% del PIB, aún por debajo de su máximo histórico de 39.4% de 2022. Por otro lado, en materia fiscal, los ingresos públicos de 2025 fueron de 8.23 billones de pesos, equivalentes a 23.3% del PIB, su mejor proporción histórica. Sin embargo, en marzo los ingresos presupuestarios cayeron 5.1% anual, con una baja de 16.0% en ISR y un alza de 9.3% en IVA. Los ingresos petroleros se redujeron 9.4% anual, y hoy representan apenas 10% del total.

El gasto público ascendió a 9.6 billones de dólares en 2025, con un incremento de 0.9% real, lo que permitió reducir el déficit fiscal a 3.8% del PIB.

Resaltó que en marzo, el gasto fue de 911 mil millones de pesos, con un alza de 3.3% anual. El costo financiero de la deuda alcanzó 148 mil 734 millones de pesos en marzo, representando 13.8% del gasto total, su proporción más alta en una década.

La deuda pública se ubicó en 20.11 billones de pesos en marzo, equivalente a 56.1% del PIB, su mayor proporción desde 1986. La deuda interna creció 11.8% anual y representa 78% del total, mientras la externa cayó 7.6% anual en pesos, favorecida por la apreciación cambiaria.

Por último, en el informe se resalta que el siguiente Presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, será Kevin Warsh, entrando en funciones el 15 de mayo y en junio tendrá su primera reunión de política monetaria. Dada el incremento de la inflación en EU, es posible que la tasa de la FED se mantenga en estos niveles hasta tener más evidencia sobre la inflación. Inclusive, podría aumentar.