¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades

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    ¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades
    Las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a centros culturales y clubes donde se imparten actividades recreativas, educativas y físicas. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Conoce cuáles son los requisitos de inscripción, cuándo realizar el trámite y dónde se ubican estos espacios.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo brinda descuentos en transporte, establecimientos comerciales y servicios, sino que también permite acceder a una amplia oferta de actividades enfocadas en el bienestar y la participación social de las personas de 60 años o más.

A través de sus centros culturales y clubes, el instituto promueve un envejecimiento activo mediante talleres, actividades recreativas, deportivas, artísticas y educativas que fortalecen las capacidades físicas, cognitivas y sociales de las y los adultos mayores.

¿Cómo inscribirse a los centros culturales del INAPAM?

https://vanguardia.com.mx/informacion/potencial-oculto-de-la-credencial-del-inapam-herramientas-y-programas-mas-alla-de-los-descuentos-AC21323311

Si deseas formar parte de alguna de las más de 150 actividades disponibles, el trámite debe realizarse de manera presencial en el centro cultural o club de tu preferencia durante los periodos de inscripción trimestral.

Las inscripciones se llevan a cabo en los meses de:

- Diciembre

- Marzo

- Junio

- Septiembre

Es importante acudir directamente al recinto elegido para conocer la disponibilidad de lugares y completar el proceso de registro.

Requisitos para realizar la inscripción

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

- Tener 60 años o más.

- Identificación oficial vigente.

- Credencial INAPAM.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Dos fotografías tamaño infantil.

- Certificado médico.

- Formato de inscripción del Centro Cultural INAPAM.

- Aviso de privacidad integral firmado.

- Cubrir la cuota de recuperación correspondiente.

Contar con estos documentos facilitará el proceso de inscripción y permitirá participar en las actividades programadas.

$!El instituto promueve un envejecimiento activo mediante talleres y actividades recreativas.
El instituto promueve un envejecimiento activo mediante talleres y actividades recreativas. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué beneficios ofrecen los centros culturales del INAPAM?

Estos espacios están diseñados para fomentar el bienestar integral de las personas adultas mayores mediante programas que impulsan la convivencia y el desarrollo personal.

Entre las actividades que suelen impartirse destacan:

- Talleres artísticos y culturales.

- Activación física y acondicionamiento.

- Manualidades y actividades recreativas.

- Cursos educativos.

- Actividades productivas y de integración comunitaria.

El objetivo es promover un envejecimiento saludable, fortalecer la autonomía y generar espacios de convivencia que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

¿Dónde se encuentran los centros culturales del INAPAM?

Actualmente, el INAPAM cuenta con cuatro centros culturales en la Ciudad de México, los cuales brindan atención de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas:

1. Centro Cultural Alhambra, ubicado en Alhambra número 1113, colonia Portales.

2. Centro Cultural Aragón, en Aragón número 224, colonia Álamos.

3. Centro Cultural Cuauhtémoc, localizado en Cuauhtémoc número 956, colonia Narvarte.

4. Centro Cultural San Francisco, ubicado en San Francisco número 1809, colonia Del Valle.

https://vanguardia.com.mx/informacion/donde-registrarse-para-recibir-un-sueldo-y-aguinaldo-con-el-inapam-IB21139991

Estos espacios representan una alternativa para que las personas adultas mayores continúen aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y fortaleciendo su vida social, aprovechando uno de los beneficios que ofrece la credencial INAPAM más allá de los descuentos tradicionales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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