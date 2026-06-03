¿Dónde registrarse para recibir un sueldo y aguinaldo con el INAPAM?

Si tienes 60 años o más, seguro que ya conoces los típicos descuentos que ofrece la tarjeta del INAPAM en transportes, farmacias o tiendas de ropa. Pero, ¿sabías que este instituto también te puede ayudar a conseguir un empleo formal con un sueldo de más de 9,500 pesos al mes, utilidades y aguinaldo? Mucha gente piensa que el INAPAM otorga este dinero directamente como si fuera una pensión, pero la realidad es que funciona de otra manera a través de un excelente proyecto de empleo. Aquí te explicamos en qué consiste y a dónde tienes que acudir exactamente para registrarte y empezar a disfrutar de estos beneficios económicos.

¿EL INAPAM DA UN SUELDO DIRECTO? CONOCE VINCULACIÓN PRODUCTIVA Es muy importante aclarar que el INAPAM no paga un salario de sus propios fondos. El beneficio real se obtiene a través del programa llamado “Vinculación Productiva”. Esta iniciativa funciona como un puente entre las personas adultas mayores y diversas empresas privadas que buscan aprovechar la experiencia, puntualidad y responsabilidad de este sector de la población. Al registrarte en este programa, entras a una bolsa de trabajo especial. Las empresas participantes te contratan bajo los esquemas que marca la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que, dependiendo del puesto, puedes recibir un sueldo base (que actualmente ronda los 9,582 pesos mensuales calculados con el salario mínimo), además de prestaciones de ley obligatorias como el aguinaldo proporcional, reparto de utilidades y seguridad social.

¿EN DÓNDE ME DEBO REGISTRAR PARA ESTE PROGRAMA? Para iniciar tu proceso de inscripción y postularte a las vacantes disponibles, debes acudir de forma presencial a los Módulos de Vinculación Productiva. El INAPAM cuenta con oficinas de este tipo distribuidas en cada uno de los estados del país. Generalmente se ubican dentro de las delegaciones de la Secretaría de Bienestar o en los centros de atención del propio instituto de tu localidad. Si no sabes cuál es la oficina más cercana a tu domicilio, el instituto pone a tu disposición dos canales de atención directa para darte la dirección exacta: puedes llamar por teléfono al número 55238680 en un horario de 8:00 am a 15:00 hrs, o bien, enviar tus dudas por correo electrónico a la dirección vinculacion.productiva@inapam.gob.mx. REQUISITOS QUE DEBES LLEVAR AL MÓDULO Cuando localices tu oficina y decidas ir a inscribirte, no olvides llevar tus documentos completos. El trámite es totalmente gratuito y los requisitos indispensables son: - Tener 60 años o más. - Presentar tu credencial del INAPAM en original. - Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte) en original. - Carnet de salud de instituciones como el IMSS, ISSSTE o similar para comprobar que puedes realizar actividades laborales.

Una vez ahí, vas a llenar un formato de solicitud y un promotor del programa te hará una pequeña entrevista para conocer tu experiencia previa, tus habilidades y tu disponibilidad de tiempo. De esta forma, te podrán acomodar en una vacante que se adapte perfectamente a lo que buscas, ya sea por hora, por jornada completa o por proyecto.

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