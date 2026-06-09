Zona Arqueológica de Teotihuacán exhibe pelota de hule de hace más de 3 mil años

El proyecto contempló una inversión de 37 millones de pesos destinados a la modernización de museos, accesos, áreas de servicio y espacios de exhibición. Las acciones forman parte de una estrategia nacional enfocada en la preservación de zonas arqueológicas y centros culturales de gran relevancia para el país.

Uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México inicia una nueva etapa. La Zona Arqueológica de Teotihuacán fue sometida a un amplio programa de rehabilitación que busca fortalecer la conservación del patrimonio y enriquecer la experiencia de los millones de visitantes que recorren cada año este importante complejo histórico.

Entre las novedades destaca la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, recinto que permaneció cerrado durante dos décadas y que ahora vuelve a recibir visitantes con una colección renovada que incluye piezas nunca antes mostradas al público.

La reapertura representa uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año para el patrimonio arqueológico mexicano, especialmente por el valor histórico de los objetos que integran la nueva exposición permanente.

LA PELOTA DE HULE QUE VIAJÓ 3 MIL 600 AÑOS EN EL TIEMPO

La gran protagonista de esta renovación es una singular pieza que conecta directamente con los orígenes de las civilizaciones mesoamericanas.

Se trata de una pelota de hule original con una antigüedad estimada de 3 mil 600 años, hallada en el sitio arqueológico de El Manatí, en Veracruz, y relacionada con la antigua cultura olmeca.

La pieza forma parte de un conjunto de 14 pelotas descubiertas en 1988 durante investigaciones realizadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana.

Su importancia radica en que representa una de las evidencias más antiguas del uso ritual y ceremonial del juego de pelota en Mesoamérica, una práctica que tuvo profundas implicaciones religiosas, políticas y sociales para numerosas culturas prehispánicas.

Por primera vez, el público podrá observar directamente una pelota original de estas características, convirtiendo la exposición en un acontecimiento excepcional dentro del ámbito arqueológico nacional.

UNA EXHIBICIÓN BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

La relevancia de la pieza obliga a mantener condiciones especiales para garantizar su preservación.

Especialistas en conservación explicaron que la pelota permanece dentro de una vitrina herméticamente sellada y libre de oxígeno, diseñada específicamente para evitar el deterioro del material orgánico que la compone.

Además, el espacio cuenta con sistemas permanentes de monitoreo de humedad y temperatura, así como controles especiales de iluminación para impedir daños derivados de la exposición prolongada.

Debido a su fragilidad y valor histórico, la exhibición será temporal. Los visitantes tendrán únicamente tres meses para observar la pieza antes de que vuelva a resguardarse bajo condiciones especializadas.

La muestra forma parte de la exposición denominada “Hule ritual. Pelotas milenarias”, creada para acercar al público a una de las tradiciones más emblemáticas de las civilizaciones mesoamericanas.

MÁS DE 100 PIEZAS INÉDITAS LLEGAN A LOS MUSEOS

La renovación no se limita a una sola exhibición. El Museo de la Grandeza Teotihuacana alberga actualmente 174 piezas arqueológicas, de las cuales cerca de 150 son exhibidas por primera vez.

Entre los objetos destacan máscaras ceremoniales, figuras de obsidiana, incensarios y diversos elementos recuperados tanto dentro como fuera de la antigua ciudad de Teotihuacán.

Algunas de estas piezas provienen de áreas emblemáticas como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl, lugares que continúan revelando información valiosa sobre una de las civilizaciones más influyentes del México antiguo.

La intención de la nueva museografía es acercar a los visitantes a la cosmovisión teotihuacana, permitiéndoles comprender mejor la relación entre sus dioses, rituales y expresiones artísticas.

UNA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA EL FUTURO DE TEOTIHUACÁN

Las mejoras también alcanzaron al Museo de la Cultura Teotihuacana y al Museo de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”, que recibieron trabajos de restauración y modernización después de cuatro décadas de funcionamiento.

El programa incluyó nuevas taquillas, accesos renovados, andadores, señalética actualizada, sanitarios rehabilitados y herramientas digitales para facilitar los recorridos de los visitantes.

Asimismo, se reforzaron las medidas de seguridad mediante la instalación de arcos detectores, sistemas de control de acceso y equipamiento especializado para proteger tanto a los turistas como al patrimonio arqueológico.

Durante la presentación del proyecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “No había una intervención en Teotihuacán entre 30 o 40 años así”, subrayando la magnitud de los trabajos realizados.

La renovación llega además en un momento estratégico, previo al incremento de visitantes esperado por la celebración del Mundial de Futbol 2026, que podría impulsar significativamente el turismo cultural en México.

UN LEGADO QUE SIGUE REVELANDO SUS SECRETOS

Más de mil años después de su apogeo, Teotihuacán continúa sorprendiendo a especialistas y visitantes con descubrimientos que enriquecen el conocimiento sobre las culturas que habitaron el territorio mexicano.

La exhibición de la pelota de hule no solo representa una oportunidad única para observar una pieza excepcional, sino también una ventana hacia los rituales, creencias y formas de vida de las civilizaciones que sentaron las bases de la historia mesoamericana.

Cada objeto recuperado, restaurado y exhibido permite reconstruir fragmentos de un pasado que sigue despertando admiración y curiosidad en generaciones de mexicanos y visitantes de todo el mundo.