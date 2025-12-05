Suzuki Swift vs SEAT Ibiza vs Mazda2: ¿cuál es el mejor hatchback por 330 mil pesos?

    Suzuki Swift vs SEAT Ibiza vs Mazda2: ¿cuál es el mejor hatchback por 330 mil pesos?
    Swift destaca por eficiencia y seguridad; Ibiza por espacio y tecnología; Mazda2 por equipamiento clave y buen equilibrio general. FOTO: MOTORPASIÓN
MotorPasion
por MotorPasion

Tres de los modelos subcompactos más populares del país compiten con precios similares pero propuestas distintas

Aunque los sedanes dominan el mercado mexicano, los hatchbacks siguen siendo opciones atractivas por su equilibrio entre practicidad y costo. En el rango cercano a los 330,000 pesos, tres modelos subcompactos destacan por su popularidad y equipamiento: Mazda2, SEAT Ibiza y Suzuki Swift. Todos ofrecen versiones con transmisión manual y precios similares, aunque cada uno apuesta por enfoques distintos.

El Mazda2 i Sport TM, con precio de 331,900 pesos, emplea un motor 1.5 litros con 109 hp y 104 lb-pie, asociado a una caja manual de seis velocidades. Su cajuela tiene 250 litros y se produce en México. Incluye rines de 15 pulgadas, pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, faros LED, aire acondicionado automático, control crucero, llave inteligente, cámara y sensor de reversa, además de freno autónomo de emergencia y aviso de salida de carril.

El SEAT Ibiza Style TM, con costo de 334,700 pesos, utiliza un motor 1.6 litros de 110 hp y 112 lb-pie, ligado a transmisión manual de cinco velocidades. Su cajuela es de 355 litros, la más amplia del grupo, y se fabrica en España. Ofrece rines de 16 pulgadas, pantalla de 8.2 pulgadas, faros LED, sensor de lluvia, control crucero, llave inteligente, cámara y sensor de reversa, además de aviso de salida de carril.

$!Swift destaca por eficiencia y seguridad; Ibiza por espacio y tecnología; Mazda2 por equipamiento clave y buen equilibrio general.
Swift destaca por eficiencia y seguridad; Ibiza por espacio y tecnología; Mazda2 por equipamiento clave y buen equilibrio general. FOTO: MOTORPASIÓN

El Suzuki Swift GLS TM, con precio de 339,990 pesos, se distingue por su motor 1.2 litros mild hybrid de 82 hp y 80 lb-pie, unido a caja manual de cinco velocidades. Su capacidad de carga es de 265 litros y proviene de Japón. Incluye rines de 16 pulgadas, pantalla de 9 pulgadas, faros LED, aire acondicionado automático, control crucero, llave inteligente, cámara y sensor de reversa, además de quemacocos, clúster digital y espejo electrocrómico.

En equipamiento, Ibiza y Mazda2 llevan ligera ventaja por distintos motivos: Ibiza prioriza comodidad con elementos únicos en el segmento, mientras Mazda2 cumple con funciones clave como cámara y llave inteligente. En seguridad, los tres incluyen seis airbags y control de estabilidad, pero Swift ofrece la suite más completa con freno autónomo de emergencia y aviso de salida de carril.

$!Mazda2 i Sport ofrece uno de los equipamientos más completos del segmento en su rango de precio.
Mazda2 i Sport ofrece uno de los equipamientos más completos del segmento en su rango de precio. FOTO: MOTORPASIÓN

En consumo, Swift es el más eficiente, con promedios reales de 14 a 15 km/l gracias a su motor pequeño y asistencia eléctrica. Ibiza y Mazda2 rondan entre 10 y 12 km/l.

En espacio, Ibiza aprovecha mejor el interior y tiene la cajuela más grande. En tecnología también toma la delantera con su sistema más moderno y conectividad inalámbrica.

$!Suzuki Swift GLS incorpora un sistema mild hybrid que mejora su eficiencia de combustible.
Suzuki Swift GLS incorpora un sistema mild hybrid que mejora su eficiencia de combustible. FOTO: MOTORPASIÓN

En manejo, Swift es ligero y ágil; Mazda2 mantiene buen balance; pero el comportamiento más completo lo ofrece Ibiza.

Al final, la compra más sensata es el Suzuki Swift por su eficiencia, nivel de seguridad y equilibrio general.

