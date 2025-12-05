Suzuki Swift vs SEAT Ibiza vs Mazda2: ¿cuál es el mejor hatchback por 330 mil pesos?

Aunque los sedanes dominan el mercado mexicano, los hatchbacks siguen siendo opciones atractivas por su equilibrio entre practicidad y costo. En el rango cercano a los 330,000 pesos, tres modelos subcompactos destacan por su popularidad y equipamiento: Mazda2, SEAT Ibiza y Suzuki Swift. Todos ofrecen versiones con transmisión manual y precios similares, aunque cada uno apuesta por enfoques distintos.

El Mazda2 i Sport TM, con precio de 331,900 pesos, emplea un motor 1.5 litros con 109 hp y 104 lb-pie, asociado a una caja manual de seis velocidades. Su cajuela tiene 250 litros y se produce en México. Incluye rines de 15 pulgadas, pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, faros LED, aire acondicionado automático, control crucero, llave inteligente, cámara y sensor de reversa, además de freno autónomo de emergencia y aviso de salida de carril.

El SEAT Ibiza Style TM, con costo de 334,700 pesos, utiliza un motor 1.6 litros de 110 hp y 112 lb-pie, ligado a transmisión manual de cinco velocidades. Su cajuela es de 355 litros, la más amplia del grupo, y se fabrica en España. Ofrece rines de 16 pulgadas, pantalla de 8.2 pulgadas, faros LED, sensor de lluvia, control crucero, llave inteligente, cámara y sensor de reversa, además de aviso de salida de carril.