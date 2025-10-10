Ferrari presenta Elettrica, su primer auto eléctrico con 986 caballos de potencia

/ 10 octubre 2025
    Ferrari presenta Elettrica, su primer auto eléctrico con 986 caballos de potencia
    Prototipo del Ferrari Elettrica, el primer modelo completamente eléctrico de la marca italiana. FOTO: MOTORPASIÓN

El vehículo ofrecerá casi 1,000 caballos de potencia, una autonomía estimada de 530 kilómetros y un innovador sistema de sonido real; debutará en 2026 y será fabricado en el nuevo E-Building de Maranello

La compañía Ferrari inició la cuenta regresiva para presentar su primer vehículo 100% eléctrico, un modelo que marcará un cambio importante en la historia de la marca italiana. Aunque aún no tiene nombre oficial, el proyecto es conocido internamente como Elettrica, y promete mantener el desempeño característico de la firma, incorporando además un sistema de sonido propio.

Por ahora, Ferrari no ha mostrado el diseño final del automóvil, pero las imágenes de las unidades de prueba dejan ver una posible carrocería tipo Berlinetta con espacio para cuatro ocupantes, similar a lo que ofrecen el Ferrari Purosangue o el Ferrari FF. Con esto, la marca italiana busca equilibrar deportividad y funcionalidad en su primer modelo eléctrico.

$!El Elettrica contará con una batería de 122 kWh y cuatro motores eléctricos que entregarán 986 hp.
El Elettrica contará con una batería de 122 kWh y cuatro motores eléctricos que entregarán 986 hp. FOTO: MOTORPASIÓN

El Elettrica estará impulsado por una batería de 122 kWh, instalada en el piso del vehículo para reducir el centro de gravedad en 80 milímetros respecto a un deportivo de combustión interna. Esta batería alimentará cuatro motores eléctricos, que en conjunto generarán 735 kW de potencia, equivalentes a 986 caballos de fuerza, de los cuales 831 hp se enviarán al eje trasero.

Estas cifras colocan al Elettrica entre los modelos más potentes en la historia de la marca, solo detrás de superdeportivos como LaFerrari o el Ferrari F80. En cuanto a autonomía, se estima que podrá recorrer 530 kilómetros por carga, aunque esta cifra deberá confirmarse tras las pruebas oficiales.

$!Ferrari promete que su nuevo modelo acelerará de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos.
Ferrari promete que su nuevo modelo acelerará de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos. FOTO: MOTORPASIÓN

El peso total del vehículo será de 2,300 kilogramos, lo que lo convierte en el Ferrari más pesado hasta ahora. Aun así, la compañía asegura que el rendimiento no se verá afectado. De acuerdo con datos preliminares, podrá acelerar de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 310 km/h, cifras que lo mantienen dentro del rango de los deportivos más rápidos de la marca.

Uno de los elementos más destacados del Elettrica será su sistema de sonido activo, diseñado especialmente por Ferrari. A diferencia de otros vehículos eléctricos que reproducen un sonido artificial mediante bocinas, este modelo generará un sonido real, producto del propio funcionamiento del tren motriz.

El sistema incluye un sensor en el inversor que capta las vibraciones mecánicas generadas durante la aceleración. Estas vibraciones se amplifican y transmiten al habitáculo, creando una experiencia auditiva auténtica que acompaña al conductor sin imitar los clásicos motores de combustión.

$!El debut del Ferrari Elettrica está previsto para la primavera de 2026 en la planta de Maranello.
El debut del Ferrari Elettrica está previsto para la primavera de 2026 en la planta de Maranello. FOTO: MOTORPASIÓN

Con esta innovación, Ferrari busca conservar la conexión emocional entre el conductor y el vehículo, un aspecto que siempre ha distinguido a la marca.

El debut oficial del primer Ferrari eléctrico está programado para la primavera de 2026, y su producción se llevará a cabo en el nuevo E-Building, una instalación en Maranello dedicada exclusivamente a la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos. Aunque el precio aún no ha sido revelado, se espera que el modelo se posicione en el rango superior del catálogo de la marca italiana.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

