Encuentran más carpetas de investigación contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas

Fútbol
/ 9 octubre 2025
    Encuentran más carpetas de investigación contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas
    La Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de dos carpetas previas en contra de Omar “N”, las cuales podrían integrarse a su proceso actual por abuso sexual infantil. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de Jalisco confirmó que existen al menos dos carpetas previas en archivo contra el exjugador, las cuales serán revisadas y podrían integrarse al caso actual por abuso sexual infantil

El caso de Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, sigue tomando fuerza.

A horas de que se lleve a cabo su audiencia de vinculación a proceso, programada para este viernes 10 de octubre, autoridades de la Fiscalía de Jalisco revelaron que el exdelantero cuenta con al menos dos carpetas de investigación previas, mismas que fueron presentadas en administraciones pasadas y que permanecían archivadas.

CONFIRMA LA VICEFISCALÍA EXISTENCIA DE EXPEDIENTES PREVIOS

La información fue confirmada por Elizabeth Canales, vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, quien explicó que las carpetas se encuentran en el archivo de concentración, por lo que serán revisadas para determinar si pueden tener relación con el proceso penal actual.

“Hay un antecedente, al parecer, de dos carpetas previas que están en archivo... La que está abierta y actual sólo es una, y es la continuación de la audiencia inicial de mañana”, declaró la funcionaria.

De acuerdo con Canales, cada una de las carpetas corresponde a una víctima distinta, aunque por el momento no se ha confirmado si los delitos investigados guardan relación con abuso sexual. La funcionaria subrayó que el Ministerio Público revisará los expedientes antes de emitir una postura definitiva.

PODRÍAN SUMARSE A LA IMPUTACIÓN ACTUAL

Las carpetas fueron detectadas tras un proceso de revisión interna, y no se descarta que puedan integrarse a la imputación actual que enfrenta el máximo goleador histórico del Guadalajara.

“Es un asunto que está iniciando... necesitamos que el juez resuelva su situación jurídica para, en base en eso, iniciar un proceso y ya estar en posibilidades de valorar todo ese tipo de situaciones”, puntualizó Canales.

MÁS ACUSACIONES EN CURSO

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, también reveló días atrás que Omar Bravo enfrenta más acusaciones, lo que confirmaría que el caso del exjugador no se limita a una sola denuncia.

La denuncia principal fue presentada el pasado 30 de septiembre, acusándolo de abuso sexual infantil agravado contra una menor de edad.

De acuerdo con versiones difundidas por El País e Infobae, la víctima habría sido agredida de forma continua entre los 11 y 17 años, presentando como evidencia videos, audios y capturas de pantalla que respaldan los hechos.

El juez a cargo del caso determinó la prisión preventiva para el exfutbolista, mientras se realiza la audiencia de vinculación programada para este viernes.

QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGAL

Si las carpetas de administraciones anteriores contienen elementos coincidentes, podrían ser consideradas dentro del actual proceso penal, lo que ampliaría la investigación y podría agravar la situación jurídica del acusado.

El Ministerio Público de Jalisco no ha revelado los delitos específicos que se investigan en esos expedientes, pero la Fiscalía ya confirmó que serán analizados para determinar si existen patrones o coincidencias con la denuncia vigente.

La audiencia del 10 de octubre será clave para definir el futuro legal de Omar Bravo, mientras continúan surgiendo nuevos elementos que podrían complicar su situación ante la justicia.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

