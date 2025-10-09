Encuentran más carpetas de investigación contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas

El caso de Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, sigue tomando fuerza. A horas de que se lleve a cabo su audiencia de vinculación a proceso, programada para este viernes 10 de octubre, autoridades de la Fiscalía de Jalisco revelaron que el exdelantero cuenta con al menos dos carpetas de investigación previas, mismas que fueron presentadas en administraciones pasadas y que permanecían archivadas. CONFIRMA LA VICEFISCALÍA EXISTENCIA DE EXPEDIENTES PREVIOS La información fue confirmada por Elizabeth Canales, vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, quien explicó que las carpetas se encuentran en el archivo de concentración, por lo que serán revisadas para determinar si pueden tener relación con el proceso penal actual. TE PUEDE INTERESAR: Los Guerreros del Desierto regresan al Mundial: Argelia asegura su boleto a 2026 “Hay un antecedente, al parecer, de dos carpetas previas que están en archivo... La que está abierta y actual sólo es una, y es la continuación de la audiencia inicial de mañana”, declaró la funcionaria.

De acuerdo con Canales, cada una de las carpetas corresponde a una víctima distinta, aunque por el momento no se ha confirmado si los delitos investigados guardan relación con abuso sexual. La funcionaria subrayó que el Ministerio Público revisará los expedientes antes de emitir una postura definitiva. PODRÍAN SUMARSE A LA IMPUTACIÓN ACTUAL Las carpetas fueron detectadas tras un proceso de revisión interna, y no se descarta que puedan integrarse a la imputación actual que enfrenta el máximo goleador histórico del Guadalajara. “Es un asunto que está iniciando... necesitamos que el juez resuelva su situación jurídica para, en base en eso, iniciar un proceso y ya estar en posibilidades de valorar todo ese tipo de situaciones”, puntualizó Canales. MÁS ACUSACIONES EN CURSO El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, también reveló días atrás que Omar Bravo enfrenta más acusaciones, lo que confirmaría que el caso del exjugador no se limita a una sola denuncia. La denuncia principal fue presentada el pasado 30 de septiembre, acusándolo de abuso sexual infantil agravado contra una menor de edad. De acuerdo con versiones difundidas por El País e Infobae, la víctima habría sido agredida de forma continua entre los 11 y 17 años, presentando como evidencia videos, audios y capturas de pantalla que respaldan los hechos. El juez a cargo del caso determinó la prisión preventiva para el exfutbolista, mientras se realiza la audiencia de vinculación programada para este viernes.