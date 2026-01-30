Mercedes-Benz Clase S 2027: así es la actualización del sedán insignia a 140 años del primer automóvil
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Mercedes-Benz presentó el Clase S 2027, una actualización de media vida que introduce cambios en diseño, tecnología, sistemas de asistencia y motorizaciones
A 140 años de que Carl Benz registrara la patente del que es considerado el primer automóvil de la historia, Mercedes-Benz eligió la fecha para presentar una de sus actualizaciones más relevantes: el Clase S 2027. El modelo no inaugura una nueva generación, pero sí marca un ajuste profundo en el sedán insignia de la marca alemana, con cambios que abarcan más de la mitad del vehículo.
De acuerdo con la firma, el Clase S 2027 integra alrededor de 2 mil 700 componentes nuevos o revisados, una intervención que busca mantener vigente a un modelo que tradicionalmente funciona como laboratorio tecnológico para la industria. Esta renovación se percibe de inmediato en el exterior, donde conserva la silueta conocida, pero incorpora faros Digital Light con una nueva firma lumínica inspirada en la estrella de la marca, además de una parrilla más grande e iluminada. Por primera vez, el emblema frontal de Mercedes-Benz también puede ir iluminado.
TE PUEDE INTERESAR: Kia EV2: autonomía, precio y claves del nuevo auto eléctrico urbano que reta al BYD Dolphin Mini
La personalización es otro de los ejes del modelo. El catálogo contempla más de 150 colores para la carrocería y alrededor de 400 tonos para el interior, junto con paquetes como el AMG Line, que añade detalles de corte deportivo y rines de hasta 21 pulgadas.
En el interior, el Clase S 2027 refuerza su enfoque tecnológico con la incorporación de la MBUX Superscreen de serie. Este conjunto integra una pantalla central de 14.4 pulgadas y otra de 12.3 pulgadas para el acompañante, ambas unidas bajo una misma superficie de cristal. El sistema opera con la nueva generación de MBUX, que utiliza inteligencia artificial para permitir interacciones más naturales y cuenta con memoria a corto plazo.
El soporte de estas funciones es el sistema operativo MB.OS, descrito por la marca como una plataforma de cómputo central que gestiona prácticamente todos los sistemas del vehículo. Además de un procesamiento más rápido, permite actualizaciones inalámbricas, lo que extiende la vigencia tecnológica del modelo a lo largo de su vida útil.
En materia de seguridad y asistencias, el sedán suma cámara de visión 360 grados, asistente de estacionamiento, freno automático ante semáforos o señales de alto y cambio de carril automático, entre otros sistemas apoyados por una red de radares, cámaras y sensores. A esto se añaden 15 bolsas de aire, dirección en el eje trasero y múltiples soluciones de confort, como pantallas traseras para videollamadas y un sistema de sonido Burmester con 39 bocinas.
La oferta mecánica incluye motores de seis cilindros a gasolina o diésel, un híbrido enchufable con hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica y un nuevo V8 biturbo de 4.0 litros con asistencia mild-hybrid, que entrega 530 caballos de fuerza.
El Mercedes-Benz Clase S 2027 llegará a los distintos mercados de forma gradual. En el caso de México, su arribo se espera durante el segundo semestre del año, momento en el que se darán a conocer versiones y precios.