Mercedes-Benz Clase S 2027: así es la actualización del sedán insignia a 140 años del primer automóvil

A 140 años de que Carl Benz registrara la patente del que es considerado el primer automóvil de la historia, Mercedes-Benz eligió la fecha para presentar una de sus actualizaciones más relevantes: el Clase S 2027. El modelo no inaugura una nueva generación, pero sí marca un ajuste profundo en el sedán insignia de la marca alemana, con cambios que abarcan más de la mitad del vehículo.

De acuerdo con la firma, el Clase S 2027 integra alrededor de 2 mil 700 componentes nuevos o revisados, una intervención que busca mantener vigente a un modelo que tradicionalmente funciona como laboratorio tecnológico para la industria. Esta renovación se percibe de inmediato en el exterior, donde conserva la silueta conocida, pero incorpora faros Digital Light con una nueva firma lumínica inspirada en la estrella de la marca, además de una parrilla más grande e iluminada. Por primera vez, el emblema frontal de Mercedes-Benz también puede ir iluminado.

La personalización es otro de los ejes del modelo. El catálogo contempla más de 150 colores para la carrocería y alrededor de 400 tonos para el interior, junto con paquetes como el AMG Line, que añade detalles de corte deportivo y rines de hasta 21 pulgadas.