Outlander 2026: Mitsubishi amplía la gama con motor a gasolina sin sacrificar equipamiento
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El SUV japonés deja de depender de la versión híbrida enchufable, manteniendo espacio para siete pasajeros y un precio de entrada más competitivo
Mitsubishi ajusta de forma estratégica la gama del Outlander en México para 2026. Hasta ahora, el modelo sólo se ofrecía en configuración híbrida enchufable (PHEV), una propuesta tecnológica atractiva, pero con un costo elevado para muchos compradores.
Con la llegada de las versiones a gasolina, el Outlander se posiciona como una alternativa más accesible dentro del segmento de SUVs medianos sin sacrificar diseño, confort ni tecnología.
En el apartado estético no hay sorpresas. El Outlander 2026 mantiene intacta la imagen que ya conocíamos en el PHEV: faros afilados, parrilla robusta, fascia bien integrada y una silueta marcada por líneas limpias y proporciones familiares.
TE PUEDE INTERESAR: Kia EV2: autonomía, precio y claves del nuevo auto eléctrico urbano que reta al BYD Dolphin Mini
La diferencia más visible está en los rines de aluminio de 20 pulgadas, que adoptan un diseño exclusivo para estas versiones a gasolina, aportando un toque distintivo sin alterar el conjunto general.
El cambio clave está bajo el cofre. En lugar del sistema híbrido enchufable, el Outlander 2026 incorpora un motor atmosférico de 2.5 litros que entrega 181 caballos de fuerza y 181 lb-pie de torque.
Este propulsor, compartido con el Nissan X-Trail, se acopla a una transmisión automática CVT y envía la potencia al eje delantero.
El resultado es una mecánica probada, enfocada en la suavidad de marcha y en reducir costos de adquisición y mantenimiento frente al PHEV.
En el interior, Mitsubishi no recorta equipamiento. La cabina conserva las tres filas de asientos con capacidad para siete ocupantes y una lista de amenidades propia de segmentos superiores.
Dependiendo de la versión SE Plus o Limited, se incluyen quemacocos panorámico, cajuela eléctrica con apertura manos libres, asientos delanteros con calefacción y ventilación, aire acondicionado de tres zonas, espejo retrovisor digital con cámara, clúster digital de 12.3 pulgadas, sistema de infotenimiento con pantalla de 12.3 pulgadas, audio Yamaha Premium de ocho bocinas, cámara de visión 360 grados y asistencias avanzadas de manejo.
El mayor atractivo de esta actualización está en el precio.
Con el nuevo motor a gasolina, el Mitsubishi Outlander 2026 arranca en 609,900 pesos, una diferencia considerable frente a las variantes híbridas.
Llegará a las agencias en febrero de 2026 y competirá directamente con modelos como Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan y Hyundai Tucson.