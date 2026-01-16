Outlander 2026: Mitsubishi amplía la gama con motor a gasolina sin sacrificar equipamiento

Mitsubishi ajusta de forma estratégica la gama del Outlander en México para 2026. Hasta ahora, el modelo sólo se ofrecía en configuración híbrida enchufable (PHEV), una propuesta tecnológica atractiva, pero con un costo elevado para muchos compradores.

Con la llegada de las versiones a gasolina, el Outlander se posiciona como una alternativa más accesible dentro del segmento de SUVs medianos sin sacrificar diseño, confort ni tecnología.

En el apartado estético no hay sorpresas. El Outlander 2026 mantiene intacta la imagen que ya conocíamos en el PHEV: faros afilados, parrilla robusta, fascia bien integrada y una silueta marcada por líneas limpias y proporciones familiares.

La diferencia más visible está en los rines de aluminio de 20 pulgadas, que adoptan un diseño exclusivo para estas versiones a gasolina, aportando un toque distintivo sin alterar el conjunto general.